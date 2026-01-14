‘País das Pedras’: Armênia é matriz da civilização cristã e coração do cáucaso

No campo do turismo, vans e carros particulares próximo à Praça da República oferecem passeios de um dia pelo interior do país. Contudo, as agências de turismo do Centro são mais recomendadas, com pacotes de transporte e refeições. Os destinos mais populares são o Lago Sevan, Khor Virap, Noravank e a região vinícola de Areni. Foto: Divulgação / Armenia Travel / Comitê de Turismo da Armênia