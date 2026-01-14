Celebridades e TV
O dia em que Alexandre Frota chorou ao revelar fenômeno ‘sobrenatural’ do filho
Segundo Frota, na época trabalhava na Record e, ao voltar de um almoço, foi abordado por uma mulher vestida de branco. Ela segurou seu braço e disse: “O menino chegou”, antes de desaparecer, fato que o ator considerou estranho. Foto: Reprodução SBT
O artista contou ainda que seus amigos, que estavam ao lado, não viram ninguém passar. Anos depois, em 2010, Frota conheceu a atual esposa, Fabiana Rodrigues, que lhe apresentou Enzo, então com 3 anos, que ele resolveu adotar. Foto: Reprodução SBT
Alexandre Frota também se emocionou recentemente ao receber uma homenagem de Luciano Huck no Domingão com Huck, exibido no dia 8 de junho de 2025. Foto: Montagem/Reprodução/TV Globo
Durante o tributo, Huck leu uma carta escrita pelo próprio Frota, na qual ele relembrou momentos difíceis e marcantes de sua vida. Na carta, Frota menciona que precisou atuar em filmes adultos em 2006 para "não morrer de fome". Foto: Reprodução/TV Globo
"De chefe da torcida do Flamengo a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal… minha vida tem sido muito intensa", diz um trecho da carta. Foto: Reprodução/TV Globo
"Sofri muito, mas calado. Sempre me virei", disse Frota, que chorou durante a leitura e expressou o desejo de se reinventar para ser um bom exemplo para sua filha Bella, nascida em 9 de fevereiro de 2019 Foto: Reprodução/TV Globo
"[...] Eu queria deixar minha filha orgulhosa do pai. Pode parecer um pedido ousado, mas eu queria muito que você me ajudasse nessa missão", disse Frota a Huck. Foto: Reprodução/TV Globo
Nascido em 14 de outubro de 1963, no Rio de Janeiro, Frota iniciou sua carreira como ator e modelo na década de 1980, tornando sua presença frequente na televisão brasileira. Foto: Divulgação
Apesar do seu primeiro papel tenha sido na novela "Vereda Tropical" (1984), foi no ano seguinte, em "Roque Santeiro" (foto), que Frota começou a ganhar destaque como ator. Foto: Divulgação/TV Globo
Ao longo dos anos 80 e 90, Frota participou de diversas produções televisivas como "Sassaricando" (1987), "Top Model" (1989 - foto), "O Sorriso do Lagarto" (1991) e "Cara e Coroa" (1996). Foto: Divulgação/TV Globo
Sua carreira também foi marcada por controvérsias, sobretudo nos anos 2000, quando se afastou da televisão tradicional e se envolveu com a indústria de filmes adultos. Entre 1999 e 2006, Frota chegou a posar sem roupa cinco vezes para revistas masculinas. Foto: Reprodução/YouTube
Em 2001, Frota foi um dos participantes da primeira edição da "Casa dos Artistas", do SBT, onde sua personalidade forte e comportamento polêmico chamaram a atenção do público. Foto: Reprodução
A partir da década de 2010, Frota começou a se envolver ativamente com a política. Em 2018, filiou-se ao PSL (Partido Social Liberal), pelo qual se elegeu deputado federal por São Paulo com expressiva votação. Foto: Cristiano Mariz/Divulgação
No entanto, sua passagem pela Câmara dos Deputados foi marcada por conflitos, inclusive com aliados, e ele acabou sendo expulso do PSL em 2019 após divergências internas. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2022, Frota se candidatou ao cargo de deputado estadual de São Paulo, dessa vez pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), acabou não sendo eleito e deixou o partido. Foto: Reprodução/Instagram
Em 6 de outubro de 2024, recebeu 2.893 votos para o cargo de vereador do município de Cotia (SP). Em 3 de outubro de 2025, Alexandre teve o mandato cassado após condenação definitiva. Uma sentença por calúnia e difamação contra Jean Wyllys resultou em pena convertida em serviços comunitários. Foto: Reprodução/Instagram
Na vida pessoal, Frota foi casado com a atriz ClÃ¡udia Raia por trÃªs anos, de 1986 a 1989. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Em meio a vários relacionamentos, Frota teve três filhos, um com a personal trainer Samantha Gondim e dois com a modelo e assistente de palco Fabiana Rodrigues (foto), com quem é casado desde 2011. Foto: Reprodução/Instagram
Durante a participação no Domingão com Huck, Frota homenageou seus dois filhos com Fabiana Rodrigues, mas deixou de mencionar o primogênito Mayã, com quem está rompido há cerca de dez anos. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Mayã vive na Bélgica e trabalha com publicidade e audiovisual. O relacionamento entre Frota e Samantha (mãe de Mayã) foi marcado por disputas judiciais por pensão alimentícia. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
A ruptura entre pai e filho veio a público em 2018, quando Mayã criticou a eleição do pai a deputado federal e apontou suas contradições, como o passado na indústria de filmes adultos. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Frota respondeu às críticas, afirmando que sempre assumiu o filho. Em 2024, Mayã teve sua primeira filha, mas Frota comemorou o nascimento da neta apenas à distância. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
