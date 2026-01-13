Galeria
Cidade do século 9 fica suspensa sobre falésias no Mar Mediterrâneo
-
Bonifacio fica separada da ilha de Sardenha por um estreito de apenas 12 quilômetros. Foto: Reproduc?a?o
-
A cidade é famosa por suas construções que parecem pairar perigosamente sobre falésias de calcário branco. Foto: Myrabella/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
-
Essa formação geográfica singular transformou o local, e as casas parecem desafiar a gravidade à beira dos penhascos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
As origens da cidade remontam a 828 d.C., quando foi estabelecida pelo conde Bonifácio II da Toscana. Foto: Domínio Público
-
-
No topo do platô, a "Cidade Alta" é um labirinto de ruelas empedradas e muralhas antigas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
As paredes naturais formadas pelas falésias serviram como proteção contra ataques e foram decisivas na trajetória da cidade marcada por conflitos e rivalidades comerciais. Foto: Isiwal/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0
-
Hoje em dia, apesar de ter apenas aproximadamente 3 mil habitantes, Bonifacio recebe uma multidão de turistas durante o verão. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Entre os atrativos mais emblemáticos está a Escadaria do Rei de Aragão, uma trilha esculpida na rocha com 187 degraus. Foto: Wikimedia Commons/Jean-Pol GRANDMONT
-
Essa trilha leva a um mirante de onde se pode avistar até terras italianas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A tradição popular atribui sua criação às tropas de Afonso V no século 15, embora estudos sugiram uma origem mais antiga ligada ao abastecimento de água. Foto: Wikimedia Commons/Kelian8
-
-
Aos pés das falésias, o cenário muda completamente. O porto movimenta a vida local com cafés, barcos e pequenos comércios. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
O porto também é ponto de partida para passeios às ilhas Lavezzi, um arquipélago protegido conhecido por suas águas transparentes e rica fauna marinha. Foto: Wikimedia Commons/Pier-Carlu
-
Novos ângulos das falésias e da vegetação típica da região também podem ser vistos a partir de trilhas como a do Cabo Pertusato. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Embora Bonifacio possa ser visitada em qualquer época, o período entre maio e setembro é apontado como o mais favorável devido ao clima ameno e ao mar de tons azul-turquesa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Para chegar a Bonifacio, é preciso pegar um avião ou um ferry boat até Córsega. O restante do percurso é feito por via terrestre. Foto: Reproduc?a?o/YouTube