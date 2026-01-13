Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

A história do sabonete: origem que remonta a milhares de anos

RF
Redação Flipar
  • A primeira menção ao sabonete aparece em inscrições sumérias datadas de cerca de 2800 a.C. Os sumérios misturavam água, óleos vegetais e cinzas para criar uma substância usada na limpeza.
    A primeira menção ao sabonete aparece em inscrições sumérias datadas de cerca de 2800 a.C. Os sumérios misturavam água, óleos vegetais e cinzas para criar uma substância usada na limpeza. Foto: RHaworth - wikimedia commons
  • No Egito, em 1500 a.C., receitas para uma substância semelhante ao sabonete foram encontradas em papiros. Usavam uma mistura de gordura animal e sais alcalinos para higiene pessoal e lavagem de tecidos.
    No Egito, em 1500 a.C., receitas para uma substância semelhante ao sabonete foram encontradas em papiros. Usavam uma mistura de gordura animal e sais alcalinos para higiene pessoal e lavagem de tecidos. Foto: Viktor Lazi? wikimedia commons
  • Os babilônios também fabricavam um precursor do sabonete, usado principalmente para limpar utensílios e tecidos, em vez de fins pessoais, demonstrando o papel inicial do sabão.
    Os babilônios também fabricavam um precursor do sabonete, usado principalmente para limpar utensílios e tecidos, em vez de fins pessoais, demonstrando o papel inicial do sabão. Foto: Robin Müller - wikimedia commons
  • Os romanos deram ao sabonete um significado cultural e higiênico. O nome
    Os romanos deram ao sabonete um significado cultural e higiênico. O nome "sabão" vem do Monte Sapo, onde se dizia que restos de gordura animal e cinzas eram lavados para criar uma substância espumante. Foto: Imagem de Andrea Albanese por Pixabay
  • Os banhos públicos romanos, comuns durante o Império Romano, disseminaram o uso do sabão como parte do autocuidado, mas era mais comum utilizar óleos para limpeza da pele.
    Os banhos públicos romanos, comuns durante o Império Romano, disseminaram o uso do sabão como parte do autocuidado, mas era mais comum utilizar óleos para limpeza da pele. Foto: Diliff wikimedia commons
  • Após a queda de Roma, o uso do sabonete e a prática de banhos regulares declinaram na Europa. A fabricação do sabão tornou-se um ofício isolado, limitado a monastérios e pequenos comerciantes.
    Após a queda de Roma, o uso do sabonete e a prática de banhos regulares declinaram na Europa. A fabricação do sabão tornou-se um ofício isolado, limitado a monastérios e pequenos comerciantes. Foto: Manuel Anastácio wikimedia commons
  • Na Europa renascentista, o sabão começou a ser associado à aristocracia. Na França e na Itália, ele era produzido com azeite de oliva e fragrâncias, criando os primeiros
    Na Europa renascentista, o sabão começou a ser associado à aristocracia. Na França e na Itália, ele era produzido com azeite de oliva e fragrâncias, criando os primeiros "sabões finos". O Sabão de Marselha, produzido no sul da França a partir do século XIV, tornou-se famoso por sua qualidade, sendo feito com azeite de oliva puro e cinzas de plantas mediterrâneas. Foto: Arnaud 25 - wikimedia commons
  • Durante o século XVI, a Inglaterra desenvolveu sua indústria de sabão, enquanto os holandeses produziam grandes quantidades para exportação. Seu uso tornou-se mais acessível. A Revolução Industrial transformou a produção de sabonetes, tornando-os mais baratos e disponíveis. Métodos químicos modernos permitiram a produção em massa.
    Durante o século XVI, a Inglaterra desenvolveu sua indústria de sabão, enquanto os holandeses produziam grandes quantidades para exportação. Seu uso tornou-se mais acessível. A Revolução Industrial transformou a produção de sabonetes, tornando-os mais baratos e disponíveis. Métodos químicos modernos permitiram a produção em massa. Foto: domínio público
  • O químico francês Nicholas Leblanc desenvolveu, no século XVIII, um processo para produzir soda cáustica artificialmente, revolucionando a fabricação de sabão ao reduzir os custos de produção.
    O químico francês Nicholas Leblanc desenvolveu, no século XVIII, um processo para produzir soda cáustica artificialmente, revolucionando a fabricação de sabão ao reduzir os custos de produção. Foto: domínio público
  • No século XIX, empresas como Procter & Gamble nos Estados Unidos começaram a fabricar sabonetes em larga escala, como o famoso
    No século XIX, empresas como Procter & Gamble nos Estados Unidos começaram a fabricar sabonetes em larga escala, como o famoso "Ivory Soap". Essa linha era de sabonetes brancos e levemente perfumados que se tornaram famosos por sua alegação de pureza e por flutuar na água. Foto: Centro de Patrimônio Procter and Gamble - wikimedia commons
  • Com a promoção da higiene pública no século XIX, governos e instituições médicas incentivaram o uso do sabão para combater doenças infecciosas, como a cólera.
    Com a promoção da higiene pública no século XIX, governos e instituições médicas incentivaram o uso do sabão para combater doenças infecciosas, como a cólera. Foto: pixabay
  • O surgimento do sabonete em barras ocorreu no início do século XX, com diversas fragrâncias e funções. A invenção de detergentes em meados do século XX competiu com o sabão tradicional.
    O surgimento do sabonete em barras ocorreu no início do século XX, com diversas fragrâncias e funções. A invenção de detergentes em meados do século XX competiu com o sabão tradicional. Foto: Imagem de Tomasz Miko?ajczyk por Pixabay
  • A criação do sabonete líquido em 1865 por William Sheppard modernizou ainda mais o uso. Popularizado no final do século XX, é agora uma escolha comum para higiene diária.
    A criação do sabonete líquido em 1865 por William Sheppard modernizou ainda mais o uso. Popularizado no final do século XX, é agora uma escolha comum para higiene diária. Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
  • Sabonetes medicinais, hidratantes, esfoliantes e infantis surgiram no mercado, diversificando os tipos e atendendo a diferentes necessidades e preferências.
    Sabonetes medicinais, hidratantes, esfoliantes e infantis surgiram no mercado, diversificando os tipos e atendendo a diferentes necessidades e preferências. Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
  • A produção de sabonetes modernos utiliza óleos vegetais, sintéticos e fragrâncias, mas preocupa-se com impactos ambientais, incentivando produtos biodegradáveis e embalagens recicláveis.
    A produção de sabonetes modernos utiliza óleos vegetais, sintéticos e fragrâncias, mas preocupa-se com impactos ambientais, incentivando produtos biodegradáveis e embalagens recicláveis. Foto: pixabay
  • Hoje, o sabonete é indispensável para higiene e saúde, com variações culturais e regionais que refletem sua longa e rica história. De uma prática artesanal, tornou-se um símbolo de bem-estar universal. Veja alguns tipos importantes.
    Hoje, o sabonete é indispensável para higiene e saúde, com variações culturais e regionais que refletem sua longa e rica história. De uma prática artesanal, tornou-se um símbolo de bem-estar universal. Veja alguns tipos importantes. Foto: pixabay
  • Sabonete Hidratante - Enriquecido com ingredientes como glicerina, óleos naturais e manteigas vegetais, hidrata a pele enquanto limpa. Ideal para peles secas ou sensíveis, ajudando a prevenir o ressecamento.
    Sabonete Hidratante - Enriquecido com ingredientes como glicerina, óleos naturais e manteigas vegetais, hidrata a pele enquanto limpa. Ideal para peles secas ou sensíveis, ajudando a prevenir o ressecamento. Foto: Imagem de gefrorene_wand por Pixabay
  • Sabonete Antibacteriano - Formulado com agentes antimicrobianos, combate bactérias, germes e odores. Muito utilizado em práticas médicas ou por pessoas que buscam proteção extra no dia a dia.
    Sabonete Antibacteriano - Formulado com agentes antimicrobianos, combate bactérias, germes e odores. Muito utilizado em práticas médicas ou por pessoas que buscam proteção extra no dia a dia. Foto: pixabay
  • Sabonete Glicerinado - Transparente e feito à base de glicerina, proporciona limpeza suave e hidratação. Recomendado para peles delicadas ou propensas a alergias, como a de bebês
    Sabonete Glicerinado - Transparente e feito à base de glicerina, proporciona limpeza suave e hidratação. Recomendado para peles delicadas ou propensas a alergias, como a de bebês Foto: Imagem de ???????? por Pixabay
  • Sabonete Medicinal - Desenvolvido com ingredientes terapêuticos, trata problemas específicos, como acne, fungos ou dermatites. Frequentemente prescrito por dermatologistas para cuidados específicos da pele.
    Sabonete Medicinal - Desenvolvido com ingredientes terapêuticos, trata problemas específicos, como acne, fungos ou dermatites. Frequentemente prescrito por dermatologistas para cuidados específicos da pele. Foto: pixabay
  • Os sabonetes atualmente também representam uma boa forma de presentear as pessoas, tendo em sua fabricação uma série de formatos criativos e delicados. É comum, por exemplo, encontrar sabonetes em forma de corações, com embalagens decorativas.
    Os sabonetes atualmente também representam uma boa forma de presentear as pessoas, tendo em sua fabricação uma série de formatos criativos e delicados. É comum, por exemplo, encontrar sabonetes em forma de corações, com embalagens decorativas. Foto: Imagem de cvrkut por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay