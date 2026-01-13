Assine
Calor forte não é brincadeira: veja como se cuidar

Redação Flipar
  • Uma das consequências mais comuns é a desidratação, que ocorre quando se perde mais líquido do que se ingere. O problema pode surgir mesmo sem sensação intensa de sede.
  • Com a falta de água, o corpo apresenta sinais como boca seca, urina escura e diminuição da disposição. Em estágios iniciais, esses sintomas costumam ser ignorados. Dependendo do caso, a pessoa precisa procurar auxílio médico e receber soro.
  • Náusea e enjoo também são frequentes durante ondas de calor prolongadas. Eles aparecem porque o sistema digestivo recebe menos fluxo sanguíneo.
  • O cansaço excessivo é outro alerta importante. O organismo gasta mais energia para regular a temperatura, o que reduz o rendimento físico e mental.
  • Em situações mais graves, o calor pode causar queda de pressão e tontura. Pessoas idosas e crianças são mais vulneráveis a esse tipo de reação.
  O coração também sofre impacto, pois tende a bater mais rápido para compensar a dilatação dos vasos sanguíneos. Isso pode gerar mal-estar em quem já tem doenças cardíacas.
  • Beber água regularmente, mesmo sem sede, é uma das principais formas de prevenção. Pequenos goles ao longo do dia ajudam a manter o equilíbrio do corpo.
  • Alimentos ricos em água, como frutas e verduras, colaboram para a hidratação. Eles também fornecem minerais perdidos com o suor.
  • Evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes reduz riscos. Sempre que possível, busque locais ventilados e com sombra.
  • As roupas fazem diferença no conforto térmico. Peças leves, claras e de tecidos respiráveis facilitam a troca de calor com o ambiente.
  • Atividades físicas devem ser moderadas durante períodos de calor intenso. O ideal é praticá-las no início da manhã ou no fim da tarde.
  • Banhos mornos ajudam a refrescar sem provocar choque térmico. Água muito fria pode causar desconforto e não é a melhor opção.
  • Crianças e idosos precisam de atenção redobrada, pois nem sempre percebem os sinais iniciais de desidratação. A oferta constante de líquidos é essencial.
  • Em resumo, o calor elevado exige cuidados simples, mas contínuos. Hidratação, vestimenta adequada e atenção aos sinais do corpo são fundamentais para preservar a saúde.
