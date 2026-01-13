Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Bairros flutuantes criados por empresa holandesa viram esperança para cidades que podem afundar

RF
Redação Flipar
  • Com o aumento do nível do mar, o país europeu vem impulsionando o desenvolvimento de comunidades flutuantes como uma solução de adaptação resiliente.
    Com o aumento do nível do mar, o país europeu vem impulsionando o desenvolvimento de comunidades flutuantes como uma solução de adaptação resiliente. Foto: Reprodução/YouTube
  • O exemplo central é Schoonschip, comunidade flutuante em Amsterdã que sofreu com uma forte tempestade em 2022.
    O exemplo central é Schoonschip, comunidade flutuante em Amsterdã que sofreu com uma forte tempestade em 2022. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Na ocasião, o local permaneceu estável ao subir e descer com a água, reforçando a sensação de segurança dos moradores.
    Na ocasião, o local permaneceu estável ao subir e descer com a água, reforçando a sensação de segurança dos moradores. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A busca por moradias desse tipo cresce em um país que é densamente povoado e com grande parte do território abaixo do nível do mar.
    A busca por moradias desse tipo cresce em um país que é densamente povoado e com grande parte do território abaixo do nível do mar. Foto: Reprodução/YouTube
  • Hoje, a Holanda é pioneira e líder mundial neste conceito. Em Schoonschip, 30 casas flutuam com a água durante as tempestades, fixadas por pilares de aço, oferecendo segurança aos moradores.
    Hoje, a Holanda é pioneira e líder mundial neste conceito. Em Schoonschip, 30 casas flutuam com a água durante as tempestades, fixadas por pilares de aço, oferecendo segurança aos moradores. Foto: Schoonschip, na Holanda - Divulgac?a?o/Waterstudio
  • Essa demanda crescente tem feito as autoridades holandesas a atualizar leis e incentivar a expansão das moradias flutuantes.
    Essa demanda crescente tem feito as autoridades holandesas a atualizar leis e incentivar a expansão das moradias flutuantes. Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
  • Projetos holandeses, inclusive, passaram a influenciar iniciativas internacionais, desde países europeus até as Maldivas e a Polinésia Francesa.
    Projetos holandeses, inclusive, passaram a influenciar iniciativas internacionais, desde países europeus até as Maldivas e a Polinésia Francesa. Foto: Flickr Stephan Debelle
  • As casas flutuantes diferem das casas-barco por serem fixadas a postes de aço e conectadas às redes públicas de saneamento e eletricidade.
    As casas flutuantes diferem das casas-barco por serem fixadas a postes de aço e conectadas às redes públicas de saneamento e eletricidade. Foto: Memorycatcher/Pixabay
  • O escritório Waterstudio, fundado por Koen Olthuis em 2003, é dedicado exclusivamente a essas construções.
    O escritório Waterstudio, fundado por Koen Olthuis em 2003, é dedicado exclusivamente a essas construções. Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
  • O fundador defende que essa tecnologia pode modificar o urbanismo tanto quanto o elevador transformou os arranha-céus.
    O fundador defende que essa tecnologia pode modificar o urbanismo tanto quanto o elevador transformou os arranha-céus. Foto: Reprodução/@koenolthuis
  • Seu escritório projeta casas, escolas, escritórios e centros de saúde flutuantes.
    Seu escritório projeta casas, escolas, escritórios e centros de saúde flutuantes. Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
  • Todos são baseados em sistemas que sobem e descem conforme o nível da água, apoiados em estacas profundas com amortecimento.
    Todos são baseados em sistemas que sobem e descem conforme o nível da água, apoiados em estacas profundas com amortecimento. Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
  • Outro exemplo é Roterdã, que tem 90% do seu território abaixo do nível do mar.
    Outro exemplo é Roterdã, que tem 90% do seu território abaixo do nível do mar. Foto: Peter Hall/Unsplash
  • A cidade abriga o maior edifício comercial flutuante do mundo e uma fazenda flutuante, incorporando esse modelo urbano à sua estratégia climática.
    A cidade abriga o maior edifício comercial flutuante do mundo e uma fazenda flutuante, incorporando esse modelo urbano à sua estratégia climática. Foto: Ravi/Pixabay
  • Outros projetos ambiciosos estÃ£o surgindo, como uma proposta de ilhas flutuantes no Mar BÃ¡ltico, da empresa Blue21, que poderia abrigar 50 mil pessoas.
    Outros projetos ambiciosos estÃ£o surgindo, como uma proposta de ilhas flutuantes no Mar BÃ¡ltico, da empresa Blue21, que poderia abrigar 50 mil pessoas. Foto: Divulgac?a?o/Blue21
  • Nas Maldivas, está em construção um complexo flutuante para 20 mil moradores, com recifes artificiais e sistemas de refrigeração por água do mar.
    Nas Maldivas, está em construção um complexo flutuante para 20 mil moradores, com recifes artificiais e sistemas de refrigeração por água do mar. Foto: Reprodução/@koenolthuis
  • Apesar dos benefícios, existem desafios como o balanço provocado por ventos, chuvas e tráfego de navios, além da necessidade de infraestrutura específica para energia e saneamento.
    Apesar dos benefícios, existem desafios como o balanço provocado por ventos, chuvas e tráfego de navios, além da necessidade de infraestrutura específica para energia e saneamento. Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
  • Mesmo assim, especialistas defendem que construções flutuantes poderiam amenizar desastres e salvar vidas.
    Mesmo assim, especialistas defendem que construções flutuantes poderiam amenizar desastres e salvar vidas. Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
  • Com a previsão de que centenas de milhões de pessoas poderão ser deslocadas pelo avanço do mar até o fim do século, ampliar e acelerar projetos flutuantes é visto como essencial para garantir habitação segura em áreas costeiras.
    Com a previsão de que centenas de milhões de pessoas poderão ser deslocadas pelo avanço do mar até o fim do século, ampliar e acelerar projetos flutuantes é visto como essencial para garantir habitação segura em áreas costeiras. Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay