‘País das Pedras’: Armênia é coração do cáucaso e matriz da civilização cristã

O nome oficial do país é República da Armênia, mas em armênio é chamado de Hayastan, que significa "terra de Hayk". Trata-se de um ancestral lendário considerado o fundador do povo armênio. O nome, portanto, carrega um forte simbolismo histórico e cultural para aqueles que por lá vivem.. Foto: Divulgação / Armenia Travel / Comitê de Turismo da Armênia