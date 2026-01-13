O que fazer no Chipre: os encantos da Terra de Afrodite

Embora a independência tenha ocorrido em agosto, o feriado nacional é observado em 1º de outubro, data em que o país celebra a sua liberdade do domínio britânico. O grito de liberdade veio em 1960, com garantia dos Acordos de Londres e Zurique. Mas conflitos entre gregos e turcos levaram à divisão da ilha. Foto: British Colonial Government / Domínio Publico