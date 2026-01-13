Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Tem até horta! Homem compra montanha e transforma em casa estruturada na China

RF
Redação Flipar
  • As construções no Planalto de Loess, conhecidas na China como Yaodong (cavernas-casa), representam uma das formas mais antigas e engenhosas de arquitetura vernácula do mundo.
    As construções no Planalto de Loess, conhecidas na China como Yaodong (cavernas-casa), representam uma das formas mais antigas e engenhosas de arquitetura vernácula do mundo. Foto: Wikimedia Commons/MeierePoehlmann
  • Enquanto no inverno as temperaturas externas podem chegar a -20°C, o interior da caverna permanece naturalmente em torno de 10°C a 15°C.
    Enquanto no inverno as temperaturas externas podem chegar a -20°C, o interior da caverna permanece naturalmente em torno de 10°C a 15°C. Foto: Reprodução/YouTube
  • Durante séculos, o Yaodong foi o lar de camponeses e imperadores. O próprio Mao Tsé-Tung viveu em Yaodongs em Yan'an durante a Longa Marcha, o que deu a essas construções um status quase mítico na história da China.
    Durante séculos, o Yaodong foi o lar de camponeses e imperadores. O próprio Mao Tsé-Tung viveu em Yaodongs em Yan'an durante a Longa Marcha, o que deu a essas construções um status quase mítico na história da China. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay