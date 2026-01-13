Uma vez por ano, lata da Coca-Cola fica azul no Brasil

É que o Festival de Parintins, no Amazonas, tem uma disputa acirrada entre dois bois: o o Boi Caprichoso (azul) e o Boi Garantido (vermelho). Para homenagear a festa dando atenção a ambos os competidores, a Coca-Cola circula pela cidade na cor normal (vermelha), mas também na versão exclusiva azul. Foto: Montagem sobre imagens do Instagram @parintinsoficial