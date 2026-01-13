Galeria
Produto parecido com doce de leite gerou confusão em supermercados
-
As embalagens eram muito parecidas com as tradicionais, sem aviso claro de que não são originais. O preço mais baixo contribuía para que clientes comprassem sem perceber a diferença. Foto: imagem gerada por i.a
-
Consumidores relataram no Reclame Aqui que o produto não tem gosto nem textura de doce de leite. Muitos descreveram sabor “praticamente inexistente” e consistência diferente da esperada. A mistura seria feita com óleo de palma, açúcar e compostos lácteos, sem ser doce de leite autêntico. Foto: imagem criada por IA
-
As denúncias ganharam repercussão nas redes sociais e em veículos locais de comunicação. Clientes se sentiram enganados pela semelhança da embalagem e exigem fiscalização mais rigorosa. O caso levantoi debate sobre transparência na rotulagem e respeito ao consumidor. Foto: wikimedia commons ????
-
O doce de leite, aliás, é uma das guloseimas mais apreciadas no mundo pela textura cremosa e sabor irresistível, derivado do cozimento lento de leite com açúcar. Popular em vários países, ele é versátil, podendo ser consumido puro, como recheio ou complemento em sobremesas. Foto: Reprodução de video MT Rural
-
-
A rica tradição do doce de leite o torna um símbolo culinário em muitas culturas. Veja lugares pelo mundo que produzem essa delícia de forma peculiar, destacando-se pelo sabor e pela qualidade. Foto: Reprodução de video MT Rural
-
Minas Gerais, Brasil: Conhecida como a capital do doce de leite no Brasil, o estado se destaca pela tradição na produção de laticínios artesanais. Ao utilizar métodos familiares e leite de alta qualidade, o doce de leite mineiro fica cremoso e rico em sabor, atraindo turistas e movimentando a economia local. Foto: Divulgação
-
Santa Fe, Argentina: A cidade no país vizinho é uma referência no doce de leite, que é cremoso e ligeiramente mais doce do que outros. A tradição por lá valoriza esse doce como símbolo nacional, sendo essencial para a culinária e uma atração para turistas gastronômicos. Foto: Divulgação
-
-
Córdoba, Argentina: Em Córdoba, o doce de leite é produzido com leite fresco da vasta produção agropecuária local. Sua consistência equilibrada faz dele um dos preferidos, destacando-se no comércio e na valorização da cultura argentina. Foto: Divulgação
-
Montevidéu, Uruguai: Os uruguaios são famosos pelo doce de leite de alta qualidade, especialmente na região de Montevidéu. Reconhecido pela textura firme e sabor profundo, ele é um dos principais itens exportados do país e um grande atrativo turístico. Foto: Divulgação
-
La Serena, Chile: A tradição chilena de produção de doce de leite, conhecido como manjar, destaca La Serena como um polo de alta qualidade. Com um sabor mais caramelizado, é um produto local importante para o mercado e para a cultura. Foto: Divulgação
-
-
Arequipa, Peru: A cidade peruana é famosa pelo manjar blanco, uma versão peruana do doce de leite feita com leite fresco de vaca ou cabra. A tradição local atrai muitos visitantes e impulsiona feiras gastronômicas. Foto: Divulgação
-
Santa Cruz, Bolívia: Conhecida por um doce de leite mais denso, Santa Cruz destaca-se na produção artesanal e familiar. Esse doce contribui para o mercado interno e para as tradições bolivianas, sendo parte essencial das sobremesas locais. Foto: Divulgação
-
Normandia, França: Com grande tradição em laticínios, Normandia produz um doce de leite com leite de altíssima qualidade e sabor amanteigado. O produto faz parte da rica gastronomia regional e impulsiona o turismo rural e gastronômico. Foto: Divulgação
-
-
Astúrias, Espanha: Famosas por seus produtos lácteos, as Astúrias produzem um doce de leite de alta qualidade com sabor autêntico. Ele é muito consumido localmente e apreciado por visitantes que exploram a culinária da região. Foto: Divulgação
-
Piedmont, Itália: No norte do País da Bota, a tradição do doce de leite tem raízes em pequenas fazendas familiares. Piedmont se destaca pela produção de um doce rico em sabor, que muitas vezes é usado em sobremesas gourmet de lá. Foto: Imagem Freepik
-
Antioquia, ColÃŽmbia: Com forte tradiÃ§Ã£o rural, Antioquia Ã© um dos maiores produtores de doce de leite na ColÃŽmbia, conhecido como arequipe. A qualidade do produto reflete o uso de tÃ©cnicas artesanais, atraindo consumidores locais e estrangeiros. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Cusco, Peru: A guloseima da cidade de origem inca é popular em mercados locais, feito artesanalmente com um toque regional único. É frequentemente vendido para turistas, tornando-se uma lembrança especial da rica cultura andina. Foto: Reprodução Facebook
-
Bahia Blanca, Argentina: Com uma longa tradição na produção de doces de leite, Bahia Blanca é um importante polo de exportação. O doce é apreciado pela consistência aveludada e destaca-se como parte da identidade gastronômica local. Foto: Divulgação
-
Concepción, Paraguai: A cidade de Concepción é conhecida por seu doce de leite artesanal, que mantém métodos de produção tradicionais. Além de ser um item cultural, é um produto chave no mercado local e nas celebrações paraguaias. Foto: Instagram @ladorada_py
-
-
São Joaquim, Brasil: Localizada em Santa Catarina, a cidade do Sul é conhecida por seu doce de leite artesanal, feito a partir de leite fresco da região. O produto complementa o turismo rural e a gastronomia típica local, contribuindo significativamente para a economia da cidade. Foto: Reprodução Youtube Canal Patrick Ramiro
-
O doce de leite apresenta variações como o cremoso, ideal para comer puro ou como cobertura; o pastoso, usado para recheios; e o sólido, conhecido como tablete. Cada tipo varia em textura e doçura, dependendo da técnica de cozimento e ingredientes. Essas opções refletem a riqueza de estilos regionais e adaptações culturais. Foto: Reprodução de Youtube
-
A versão diet do doce de leite é preparada sem açúcar ou com adoçantes, ideal para quem busca opções com menos calorias ou para diabéticos. Geralmente tem menor densidade e sabor semelhante ao tradicional, sendo um sucesso entre quem deseja se deliciar sem comprometer a saúde. Foto: Divulgação
-