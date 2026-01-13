Assine
Visita indesejada: pesquisa aponta de que países são os 'piores turistas do mundo'

Redação Flipar
  • O estudo ouviu cerca de 4,5 mil profissionais da rede hoteleira em 27 países para entender como turistas são percebidos durante estadias em hotéis ao redor do mundo.
  • Entre os critérios avaliados estão educação, respeito às regras locais, cuidado com as instalações e facilidade de convivência.
  • De acordo com os hoteleiros entrevistados, alguns grupos de visitantes acabam deixando uma impressÃ£o menos positiva.
  • O levantamento identificou que turistas europeus — coincidentemente vizinhos — lideram as queixas dos hoteleiros por razões distintas. Veja!
  • Espanhóis – Embora sejam considerados extrovertidos e cordiais, muitos profissionais relatam comportamentos indelicados vindos dos espanhóis.
  • Foram citados fatores como excesso de barulho, impaciência e menor atenção às normas de etiqueta, o que pode gerar desconforto em ambientes compartilhados.
  • Gregos – Logo em seguida, vem os gregos, frequentemente descritos como exigentes e propensos a reclamações.
  • Hoteleiros apontam que os gregos tendem a apresentar menor tolerância às normas internas dos hotéis, como regras de silêncio, horários e cuidados com áreas comuns, tornando a convivência mais delicada.
  • Franceses – Os franceses lideram a pesquisa dos
    Franceses – Os franceses lideram a pesquisa dos "piores turistas do mundo". Segundo os relatos, eles costumam demonstrar resistência em falar outros idiomas, o que dificulta a comunicação com equipes locais.
  • Além disso, os franceses são vistos como pouco inclinados a dar gorjetas, comportamento que pesa especialmente em países onde essa prática é valorizada no setor de serviços.
  • Por fim, o levantamento destacou que a conduta individual dos viajantes acaba impactando diretamente a imagem de seus países de origem.
  • Em contrapartida aos malvistos, nacionalidades como a japonesa sÃ£o frequentemente citadas como exemplo positivo de turista.
  • Algumas das características associadas ao japoneses foram: organização, discrição e respeito às regras de uma maneira geral.
  • Além do estudo da TNS Infratest para a Expedia, outras pesquisas mostram mais três nacionalidades que costumam aparecer em listas de
  • Pesquisas britânicas indicam que visitantes do Reino Unido são pouco dispostos a aprender a língua local e até vistos negativamente por moradores de destinos populares na própria Europa.
  • No caso dos chineses, já foram citados o costume de falar alto em locais fechados e a resistência a filas.
  • Os russos, por sua vez, são vistos negativamente em alguns países europeus, sobretudo no Norte da Europa. Algumas reclamações são sobre a falta de sorrisos ou agradecimentos.
