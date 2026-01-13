Galeria
Atrações da Rua do Senado, no Rio, que foi eleita a mais ‘legal’ do mundo
A escolha carrega um forte simbolismo não apenas para a cidade, mas para toda a América Latina, que pela primeira vez vê uma de suas ruas ocupar o topo da lista global elaborada pela publicação. Foto: Reprodução do Flickr Ariane Cardia
A via carioca superou concorrentes de destaque internacional, como a Orange Street, na japonesa Osaka, a Rua do Bonjardim, no Porto, e a Sherbrooke Oeste, na canadense Montreal, destacando sua singularidade em meio a destinos urbanos famosos. Foto: Reprodução do Flickr Monica Chaves
No top 10, o logradouro carioca está acompanhado ainda de ruas em cidades como Brisbane, na Austrália, Berlim, na Alemanha, Salónica, na Grécia, Ho Chi Minh, no Vietnã, e Chengdu, na China. Foto: Reprodução do Facebook Rio, ontem e hoje
A Rua do Senado se destaca pela atmosfera que combina história e contemporaneidade. Seus casarões antigos, muitos deles preservados há mais de um século, convivem com bares tradicionais que ajudam a manter viva a memória cultural do bairro. Foto: Divulgação
Entre esses símbolos está o Armazém Senado, fundado em 1907, que se tornou ponto de referência pelas rodas de samba aos sábados. É um ritual semanal que, segundo a Time Out, traduz parte essencial da identidade da rua e contribui para sua energia única. Foto: Instagram @armazemsenado
"Outrora conhecida por suas lojas de antiguidades e atmosfera boêmia, o local está passando por uma revitalização cheia de estilo”, destaca o texto da publicação. Foto: Reprodução do Instagram @labuta_bar
Ao lado desse cenário carregado de memória, novos espaços vêm ganhando protagonismo e ajudando a impulsionar uma transformação vibrante no quarteirão, com “energia renovada”, na definição da “Time Out”. Foto: Divulgação
Restaurantes e bares modernos, além de coletivos artísticos, passaram a ocupar antigos prédios, renovando o fluxo de visitantes e ampliando a oferta cultural. Foto: Reprodução do Youtube Canal ViniRJ
Entre esses espaços está a Destilaria Maravilha, conhecida pelos drinques artesanais e programação de DJs e shows, e o Solar dos Abacaxis, coletivo de arte que se instalou em uma fábrica de 1912. Foto: Divulgação
A rua também concentra projetos gastronômicos que chamam atenção pelo cuidado com ingredientes e pelo espírito de inovação. Foto: Reprodução do Instagram @labuta_bar
O restaurante Lilia, comandado pelo chef Yan Ramos, é um dos destaques nesse quesito destacado pela publicação. Foto: Divulgação
A poucos passos dali funciona o Labuta Braseiro, que aposta em um churrasco de identidade carioca e em um ambiente descontraído. Foto: - Reprodução do Instagram @labuta_bar
Para elaborar o ranking, os editores da Time Out consideram critérios como diversidade gastronômica, relevância artística, vida noturna, manifestações culturais e senso de comunidade. Foto: Reprodução do Instagram @labuta_bar
No caso da Rua do Senado, esses aspectos aparecem combinados a um forte movimento de revitalização urbana. Foto: Divulgação
O local voltou a ser ponto de encontro para diferentes gerações, atraindo desde jovens e trabalhadores até antigos moradores que testemunham as mudanças sem abrir mão do sentimento de pertencimento. Foto: Reprodução do Instagram @labuta_bar
A conquista vai além do reconhecimento internacional: marca uma nova fase para o centro do Rio, que há alguns anos tenta se reinventar diante dos desafios urbanos. Foto: Reprodução do Instagram @labuta_bar
Vale destacar que na edição anterior do ranking, outra via carioca, a Arnaldo Quintela, em Botafogo, apareceu em oitavo lugar. No entanto, desta vez ela não apareceu na relação. Foto: Divulgação