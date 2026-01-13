Estilo de Vida
Brasileira que passou inverno inteiro sozinha no Ártico inspira documentário
A produção, assinada pela Maria Farinha Filmes, está atualmente em fase de montagem e promete um mergulho profundo na psique da velejadora. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
O filme usará os registros que Tamara fez durante essa temporada em um dos lugares mais inóspitos do planeta. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
O documentário irá mergulhar o público em sua vivência íntima, entre a beleza e os riscos constantes da expedição. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
A bordo do "Sardinha II", um veleiro compacto de 34 pés (10 metros), Tamara tornou-se a primeira mulher a realizar sozinha uma "invernagem" nos polos. Foto: Divulgac?a?o
Tamara é filha do célebre navegador e escritor Amyr Klink, pioneiro em remar o Atlântico Sul sozinho. Foto: Reprodução do Instagram @amyrklink
Em 1984, Amyr foi da Namíbia ao Brasil, em 100 dias, a bordo do barco IAT. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Embora seja filha de um navegador experiente, Tamara optou por não receber ajuda direta do pai. Foto: Reproduc?a?o @tamaraklink
“A velejadora nos leva em uma viagem poética, crua, autêntica. Ela é uma artista completa", comentou Estela Renner, uma das sócias fundadoras da Maria Farinha Filmes. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
"As imagens que ela faz são como um portal que nos convida generosamente a acompanhá-la em suas jornadas externas e internas", acrescentou. Foto: Divulgac?a?o/Luca Oliva
"Sua trajetória é única, mas acaba se tornando uma inspiração para muitas pessoas que buscam a coragem para qualquer decisão que desejem tomar”, completou Estela. Foto: Divulgac?a?o
Tamara vê no documentário uma oportunidade de ampliar esse impacto: “Presa no gelo marinho, fui livre. Meu objetivo é fazer dessa invernagem o ponto de partida para uma revolução de perspectivas sobre o que é ser humano". Foto: Divulgac?a?o
Além da estadia no Ártico, Tamara já realizou outros feitos, como cruzar o Atlântico duas vezes. Foto: Reproduc?a?o @tamaraklink
Recentemente, ela se tornou a mulher mais jovem a realizar sozinha a Passagem Noroeste, consolidando sua reputação como símbolo de autonomia e força feminina. Foto: Divulgac?a?o
Assim como o pai, é Tamara quem ficava responsável por toda a manutenção do barco. Ela contou que o medo faz parte das viagens e está sempre como ela como se fosse um "tripulante". Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Formada em Arquitetura, a velejadora agradece pelas portas que se fecharam nessa profissão, pois foi o que lhe deu a oportunidade de ousar viver do mar. Foto: Reproduc?a?o @tamaraklink
"Agradeço pelas coisas que deram errado, porque me deram a chance de fazer o que eu não ousava tentar”, disse, em entrevista à revista Veja. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @tamaraklink
A Maria Farinha Filmes, responsável pelo documentário, acumula mais de 50 produções ao longo de 17 anos, incluindo projetos de grande repercussão como "Aruanas" e a série documental "O Começo da Vida", lançada pela Netflix. Foto: Divulgação