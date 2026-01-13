Entretenimento
Após sete anos, cineasta Brian De Palma prepara um novo filme
O cineasta norte-americano está à frente de “Sweet Vengeance” (“Doce Vingança”, em tradução livre), um thriller que tem filmagens previstas para acontecer em Portugal ainda em 2026. A informação foi revelada pelo site “The Film Stage”. Foto: Gorup de Besanez/Wikimédia Commons
A produção ficará a cargo da RT Features, empresa do brasileiro Rodrigo Teixeira. O projeto começou a ganhar forma em 2018. Na época, De Palma deixou claro que a narrativa seria baseada em dois casos reais de assassinato, explorando a estética e a estrutura do gênero true crime. Foto: Col. Hans Landa /Wikimédia Commons
Em um primeiro momento, o ator Wagner Moura chegou a ser anunciado como protagonista do longa, mas o brasileiro acabou deixando o projeto. Até agora, nenhum outro nome foi confirmado no elenco. A expectativa é que “Sweet Vengeance” chegue ao circuito comercial em 2027. Foto: Divulgação
Brian De Palma nasceu em 11 de setembro de 1940, em Newark, no estado de Nova Jersey, e construiu uma trajetória marcante no cinema norte-americano a partir da virada dos anos 1960 para os 1970. Foto: Reprodução do Youtube Canal A24
Sua estreia no cinema aconteceu no circuito independente, com comédias satíricas e filmes de baixo orçamento que já demonstravam inquietação estética e influência direta do cinema europeu, especialmente da obra do britânico Alfred Hitchcock. Foto: Reprodução do Youtube Canal A24
Aos poucos, De Palma passou a ganhar espaço na indústria cinematográfica, consolidando-se como um dos nomes associados à chamada Nova Hollywood, movimento que renovou o cinema americano nos anos 1970 ao abrir espaço para diretores autorais dentro do sistema dos grandes estúdios. Foto: Divulgação
O reconhecimento mais amplo veio com o sucesso de “Carrie, a Estranha” (1976), adaptação do romance de Stephen King que se tornou um marco do terror psicológico e revelou a habilidade do diretor em construir tensão por meio da chamada mise-en-scène, do uso expressivo da câmera e da montagem. Foto: Divulgação
A partir daí, De Palma alternou projetos autorais com produções de maior orçamento, transitando entre gêneros como suspense, crime, terror e ação, sempre imprimindo um estilo visual facilmente identificável. Foto: Divulgação
Ao longo das décadas seguintes, assinou filmes que se tornaram referências, como “Vestida para Matar”, “Dublê de Corpo”, “Scarface”, “Os Intocáveis” e “Um Tiro na Noite”. Foto: Divulgação
Nessas obras, consolidou recursos narrativos e visuais que se tornariam sua assinatura, como o uso de longos planos-sequência, telas divididas, movimentos de câmera elaborados e sequências quase silenciosas, nas quais a imagem assume papel central na construção do suspense. Foto: Reprodução do Flickr Promoción de Las Palmas de Gran Canaria
“Scarface” (1983) ocupa um lugar central na trajetória de Brian De Palma. Releitura do longa dos anos 1930, de Howard Hawks, a obra acompanha a ascensão e queda do imigrante cubano Tony Montana, vivido por Al Pacino, em um retrato excessivo e brutal do sonho americano corrompido pelo poder e pela ambição. Foto: Divulgação
Já “Os Intocáveis” (1987) consolidou Brian De Palma como um diretor capaz de aliar rigor autoral a uma narrativa clássica de grande apelo popular. Ambientado na Chicago da Lei Seca, o filme dramatiza o confronto entre o agente Eliot Ness, interpretado por Kevin Costner, e o mafioso Al Capone, vivido por Robert De Niro. Foto: Divulgação
Apesar do prestígio artístico, a carreira de De Palma também foi marcada por recepções críticas controversas e por conflitos com o sistema hollywoodiano. Alguns de seus trabalhos foram inicialmente rejeitados ou mal recebidos, apenas para serem reavaliados e cultuados anos depois. Foto: Reprodução do Youtube Canal The Dick Cavett Show
Nos anos 2000, o diretor continuou ativo, dirigindo filmes de gÃªneros variados, como o primeiro â??MissÃ£o: ImpossÃvelâ?, com Tom Cruise, que demonstrou sua capacidade de trabalhar dentro do cinema de aÃ§Ã£o contemporÃ¢neo, e projetos mais pessoais, como â??DÃ¡lia Negraâ? e â??Guerra sem Cortesâ?. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O trabalho mais recente de Brian De Palma no cinema foi “Domino” (2019), um thriller policial que marcou seu retorno após um período de quase uma década sem lançar um longa-metragem. Foto: Reprodução do Youtube Canal scholastic e streetwise
Filmado em diferentes países europeus, o projeto enfrentou dificuldades de produção e interferências externas que afetaram o resultado final, algo que o próprio diretor reconheceu publicamente. Foto: Divulgação
Brian De Palma foi casado três vezes, incluindo um relacionamento com a atriz Nancy Allen, protagonista de alguns de seus filmes mais conhecidos. Ele tem duas filhas, Piper De Palma e Lolita De Palma. Foto: Divulgação