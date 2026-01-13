Entretenimento
A ascensão de EJAE: De rejeitada a vencedora do Globo de Ouro
-
“Golden” integra a trilha sonora do filme de animação “Guerreiras do K-Pop”, que também venceu como Melhor Animação. Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, o longa acompanha um grupo feminino que concilia a carreira musical com missões secretas contra ameaças sobrenaturais. Foto: Divulgação
-
Em seu discurso de agradecimento, EJAE, uma das compositoras da canção e voz cantada da personagem Rumi, relembrou os dez anos de tentativas frustradas para se tornar uma idol. Foto: Reprodução Youtube
-
“Muito obrigada por essa honra incrível. Quando eu era uma garotinha, trabalhei incansavelmente por dez anos para realizar um único sonho: me tornar uma idol de K-pop. Fui rejeitada e fiquei decepcionada por acharem que minha voz não era boa o suficiente. Então, me apoiei na música e na composição para seguir em frente. Agora estou aqui como cantora e compositora. É um sonho realizado fazer parte de uma canção que está ajudando outras meninas e meninos a atravessarem momentos difíceis e a se ace Foto: Reprodução Instagram /@ejae_k
-
O reconhecimento por “Golden”, que já havia sido premiada no Critics Choice Awards, marcou uma virada decisiva em sua trajetória profissional. A artista dedicou a conquista a pessoas que enfrentam portas fechadas e reforçou a ideia de que rejeição pode significar redirecionamento. Foto: Reprodução Youtube
-
-
EJAE, nome artístico de Kim Eun-jae, nasceu em 6 de dezembro de 1991, em Seul, na Coreia do Sul. Ela iniciou sua formação musical ainda jovem ao ingressar no sistema de treinamento de idols da SM Entertainment, uma das maiores agências do K-Pop. Foto: Reprodução Instagram /@ejae_k
-
Durante cerca de uma dÃ©cada como trainee, EJAE estudou canto, danÃ§a e performance, mas nÃ£o estreou como integrante de um grupo idol. ApÃ³s esse perÃodo, transferiu seus estudos para a Tisch School of the Arts, da New York University. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@ejae_k
-
A carreira profissional de EJAE se consolidou nos bastidores da indústria musical, com atuação como compositora e produtora. Foto: Reprodução Instagram /@ejae_k
-
-
Ela escreveu músicas para diversos artistas e grupos de K-pop, como “Psycho”, do Red Velvet. Foto: Reprodução Youtube
-
Entre outros créditos, constam “Drama” e “Armageddon”, do aespa, “So Cynical (Badum)”, do LE SSERAFIM, “Last Waltz”, do TWICE, e “O.O” e “DICE”, do NMIXX. Foto: reprodução instagram
-
Em abril de 2025, foi anunciado que EJAE participaria da trilha sonora de “Guerreiras do K-Pop”, da Netflix, tanto como compositora quanto como voz cantada de personagens do filme. Foto: Divulgação
-
-
Ela admitiu ter hesitado, inicialmente, em assumir o papel vocal. Acostumada a atuar nos bastidores, a decisão veio da familiaridade com o material, já que conhecia profundamente as músicas que havia escrito. Foto: Reprodução Youtube
-
EJAE também detalhou os desafios de criar letras que funcionassem dentro da narrativa do filme e no mercado pop. Segundo a artista, a equipe criativa enviava orientações detalhadas sobre sonoridade, falas dos personagens e palavras específicas que deveriam constar nas canções. Foto: Divulgação
-
Nesse projeto, ela coassinou várias faixas da trilha sonora, entre elas “Golden”, “How It’s Done” e “Your Idol”. Foto: Reprodução Instagram /@ejae_k
-
-
Durante as gravações de “Golden”, foi incentivada a alcançar o registro vocal mais alto possível, algo que descreveu como extremo, por exigir um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo. Foto: Reprodução Youtube
-
Apesar disso, o sucesso do filme e da música, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, levou EJAE a interpretar “Golden” ao vivo em diversas ocasiões, incluindo o programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Foto: Reprodução Youtube
-
A canção também recebeu cinco indicações ao Grammy 2026, incluindo Canção do Ano, Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop, Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e Melhor Gravação Remixada. A trilha sonora do filme também concorreu na categoria Melhor Álbum de Trilha Sonora para Mídia Visual. Foto: Divulgação
-
-
Em outubro de 2025, EJAE assinou contrato com a agência WME e lançou seu primeiro single solo, “In Another World”, no mesmo período. Foto: Reprodução Youtube
-
Na vida pessoal, Kim é noiva de Sam Kim. Foto: Reprodução Instagram /@ejae_k