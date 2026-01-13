Entretenimento
“Golden” vence a categoria de Melhor Canção Original no Globo de Ouro 2026
Nessa categoria, “Golden” disputou o prêmio com “Dream as One”, do filme Avatar: Fogo e Cinzas, “I Lied to You”, de Pecadores, “No Place Like Home” e “The Girl in the Bubble”, ambas do longa Wicked: For Good, além de “Train Dreams”, do filme de mesmo nome. Foto: Divulgação
“Guerreiras do K-Pop”, que também venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Animação, foi criado por Maggie Kang, que divide a direção com Chris Appelhans. A trama acompanha três estrelas do K-pop que formam o grupo feminino fictício “HUNTR/X”, composto por Rumi, Mira e Zoey, personagens que conciliam a carreira musical com missões secretas contra ameaças sobrenaturais. Foto: Divulgação
A canção “Golden” foi criada por uma equipe de produtores que inclui Teddy Park, Ido, Lindgren e outros colaboradores ligados à indústria do K-Pop. A letra foi escrita por Kim Eun-Jae, conhecida artisticamente como EJAE, em parceria com Mark Sonnenblick. Foto: Reprodução Instagram /@ejae_k
A interpretação vocal de “Golden” também ficou a cargo de EJAE junto de Audrey Nuna e Rei Ami. As músicas atribuídas ao grupo fictício “HUNTR/X” utilizam as vozes cantadas dessas três artistas, que representam Rumi, Mira e Zoey. Já os diálogos das personagens contam com dublagem de Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo, respectivamente. Foto: Reprodução Instagram /@ejae_k
A música teve sua criação inspirada em artistas do hip hop internacional. Em entrevista ao The New York Times, o codiretor Chris Appelhans citou referências como The Notorious B.I.G., Drake, Eminem e Lil Wayne, e destacou a canção “Juicy” como influência principal. Foto: reprodução
A diretora Maggie Kang revelou que cerca de oito versões de “Golden” foram gravadas até chegar à definitiva. Durante o processo, EJAE foi estimulada a explorar o registro vocal mais alto possível, algo que a cantora descreveu como extremo, por se tratar de um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo. Apesar de conseguir alcançar as notas, ela explicou que a música quase não oferece pausas para respiração. Foto: Reprodução Youtube
Além do Globo de Ouro, “Golden” recebeu o prêmio de Melhor Canção Original de Filme no Critics Choice Awards 2026. Foto: Reprodução Youtube
A música também obteve cinco indicações ao Grammy 2026, incluindo Canção do Ano, Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop, Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e Melhor Gravação Remixada. A trilha sonora do filme também foi indicada na categoria Melhor Álbum de Trilha Sonora para Mídia Visual no Grammy. Foto: Divulgação
No Reino Unido, “Golden” quebrou um recorde de 56 anos na UK Singles Chart. Com nove semanas não consecutivas na liderança, a faixa passou a deter a maior permanência em primeiro lugar já registrada por um artista fictício de animação no país. O recorde anterior pertencia a “Sugar, Sugar”, dos The Archies, lançada em 1969. Foto: Reprodução Youtube
A música alcançou o primeiro lugar das paradas em mais de 30 países, incluindo Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Foto: Divulgação
Nos Estados Unidos, “Golden” recebeu certificação de Disco Duplo de Platina, impulsionada por vendas e números de streaming acumulados. Foto: Divulgação
Na Coreia do Sul, a música conquistou um Perfect All-Kill ao ocupar simultaneamente o primeiro lugar em todas as principais paradas digitais do país. Foto: Divulgação
A canção é a nona música de K-Pop a chegar ao topo da Billboard Hot 100, após seis faixas do BTS — “Savage Love”, “Dynamite”, “Life Goes On”, “Butter”, “Permission To Dance” e “My Universe” — além de “Seven”, de Jungkook, e “Like Crazy”, de Jimin, estes dois últimos lançamentos solo de integrantes do grupo. Foto: Divulgação
“Golden” também se tornou o primeiro título interpretado por um ato fictício a alcançar o primeiro lugar da Billboard Hot 100 desde “We Don’t Talk About Bruno”, da animação “Encanto”. Foto: Divulgação
Além desse desempenho, a trilha sonora de “Guerreiras do K-Pop” colocou oito faixas simultaneamente na Billboard Hot 100, um feito raro para um filme de animação. Foto: Divulgação