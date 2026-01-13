“Golden” vence a categoria de Melhor Canção Original no Globo de Ouro 2026

A diretora Maggie Kang revelou que cerca de oito versões de “Golden” foram gravadas até chegar à definitiva. Durante o processo, EJAE foi estimulada a explorar o registro vocal mais alto possível, algo que a cantora descreveu como extremo, por se tratar de um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo. Apesar de conseguir alcançar as notas, ela explicou que a música quase não oferece pausas para respiração. Foto: Reprodução Youtube