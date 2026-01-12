Assine

Titina Medeiros, que morreu de câncer, tinha carreira no teatro, séries e novelas; relembre papéis

Redação Flipar
  • Ela faleceu no dia 11 de janeiro, aos 48 anos, vítima de um câncer no pâncreas.
  • Nascida em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, e criada em Acari, na região do Seridó, Titina construiu uma carreira sólida no teatro, na televisão e no cinema.
  • Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ela sempre manteve forte ligação com a cultura potiguar.
  • Antes da televisão, Titina iniciou sua trajetória nos palcos, ainda na década de 1990. Ela atuou em peças famosas e vencedoras de prêmios, como
  • Também integrou importantes grupos teatrais do Rio Grande do Norte, como o Casa de Zoé e o Candeia, neste último também atuando como diretora.
  • Em 2003, ela ganhou projeção nacional ao participar do quadro do Fantástico
  • Em 2012, Titina brilhou ao interpretar a divertida “personal colega” da personagem Chayene, vivida por Cláudia Abreu, na novela
  • Ao longo da carreira na TV Globo, participou de outras produções como
  • Em 2022, a atriz interpretou Nivalda Menezes na novela
  • Em 2023, viveu a Drª Solange na série
  • O ator Welder Rodrigues, que faz Sebastião Bodó, prefeito e marido de Nivalda, homenageou a atriz nas redes sociais.
  • Titina era casada há quase 20 anos com o ator César Ferrario, com quem contracenou em
  • Em despedida, o marido destacou o legado artístico e humano da atriz, ressaltando sua entrega, sensibilidade e amor pela arte.
  • "Deixa um legado imenso. Seu talento atravessou o teatro, a televisão e o cinema, marcou personagens, emocionou plateias [...] Cada trabalho, cada personagem, cada encontro, foi uma extensão da sua alma"", exaltou ele. Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda


