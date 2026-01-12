Celebridades e TV
Mylla Christie planeja retorno à TV em 2026
Conhecida por diversas novelas dos anos 90, entre elas “A Viagem”, a atriz comemora o sucesso da reprise da trama no “Vale a Pena Ver de Novo”. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Segundo Mylla, o retorno de “A Viagem” atrai um novo público e permite que diferentes gerações conheçam a história. Ela afirma que o interesse pela novela permanece vivo e que continua sendo reconhecida nas ruas por esse papel. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Mesmo longe de produções inéditas, ela destaca que segue presente na TV por meio das reprises. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Mylla Christie Vitta Sartori, nascida em 10 de junho de 1971 em São Paulo, se formou em balé clássico, moderno e sapateado e, aos dez anos, foi campeã estadual paulista de ginástica olímpica pelo clube Clube Pinheiros. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
A carreira televisiva teve início ainda na infância, em 1979, quando participou de um especial com Roberto Carlos. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Como atriz, estreou oficialmente em novelas em 1990, em “Meu Bem, Meu Mal”, como Jéssica Miranda. O papel marcou o início de sua trajetória na teledramaturgia. Foto: Reprodução Facebook / Mylla Christie
Mylla recorda com carinho das gravações dessa novela, realizadas na Vila Helvetia, em São Paulo. Ela ressalta o aprendizado ao contracenar com nomes como Lima Duarte e José Mayer, que contribuíram para seu amadurecimento artístico. Foto: Instagram @limaduarte
Em 1992, atuou em “Deus Nos Acuda” como Ully Silveira Bismark. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Dois anos depois, em “A Viagem”, interpretou Carlota, uma entidade espiritual que auxiliava a protagonista Diná, vivida por Christiane Torloni. O papel se tornou um dos mais lembrados de sua carreira e segue sendo reverenciado pelo público. Foto: Divulgação
Em 1995, Mylla se destacou novamente ao interpretar Silene na minissérie “Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados”, e no mesmo período participou do projeto “A Comédia da Vida Privada”, ambos da TV Globo. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Outro papel marcante foi Eleonora Ferreira da Silva, na novela “Senhora do Destino”, exibida em 2004, sua última novela na TV Globo. Foto: Divulgação
Na década de 2010, Mylla atuou em produções da Record e do SBT, como “José do Egito”, “Carinha de Anjo” e “As Aventuras de Poliana”. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Além da televisão, Mylla participou de filmes como “Paixão Perdida” e “As Doze Estrelas”. No teatro, integrou montagens como “Veneza” e “Acorda Brasil”. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Uma curiosidade pouco conhecida é que Mylla também teve passagem pela música. Ela participou do disco do grupo Menudo, “Vem Pra Mim”, em 1993, e lançou o álbum solo “Fazendo a Festa” em 1994. Foto: Divulgação
Empreendedora, Mylla administra uma imobiliária consolidada e produz o projeto “Pontos Luminosos”, série documental que aborda histórias de transformação social. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Na vida pessoal, é casada desde 2007 com o empresário Paulo Luis Sartori, conhecido como Tutu Sartori. O casal tem um filho, Arthur, nascido em 2011, a quem ela dedica grande parte do tempo fora dos estúdios. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui
Atualmente, com um olhar voltado para o futuro, Mylla projeta 2026 com foco total na atuação. Afirma que o carinho do público nas redes sociais e nas ruas é o que a motiva a seguir em busca de novos personagens e desafios na televisão. Foto: Reprodução Instagram /@myllachristieui