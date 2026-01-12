Assine
Celebridades e TV

Mylla Christie planeja retorno à TV em 2026

Redação Flipar
  • Conhecida por diversas novelas dos anos 90, entre elas “A Viagem”, a atriz comemora o sucesso da reprise da trama no “Vale a Pena Ver de Novo”.
  • Segundo Mylla, o retorno de “A Viagem” atrai um novo público e permite que diferentes gerações conheçam a história. Ela afirma que o interesse pela novela permanece vivo e que continua sendo reconhecida nas ruas por esse papel.
  • Mesmo longe de produções inéditas, ela destaca que segue presente na TV por meio das reprises.
  • Mylla Christie Vitta Sartori, nascida em 10 de junho de 1971 em São Paulo, se formou em balé clássico, moderno e sapateado e, aos dez anos, foi campeã estadual paulista de ginástica olímpica pelo clube Clube Pinheiros.
  • A carreira televisiva teve início ainda na infância, em 1979, quando participou de um especial com Roberto Carlos.
  • Como atriz, estreou oficialmente em novelas em 1990, em “Meu Bem, Meu Mal”, como Jéssica Miranda. O papel marcou o início de sua trajetória na teledramaturgia.
  • Mylla recorda com carinho das gravações dessa novela, realizadas na Vila Helvetia, em São Paulo. Ela ressalta o aprendizado ao contracenar com nomes como Lima Duarte e José Mayer, que contribuíram para seu amadurecimento artístico.
  • Em 1992, atuou em “Deus Nos Acuda” como Ully Silveira Bismark.
  • Dois anos depois, em “A Viagem”, interpretou Carlota, uma entidade espiritual que auxiliava a protagonista Diná, vivida por Christiane Torloni. O papel se tornou um dos mais lembrados de sua carreira e segue sendo reverenciado pelo público.
  • Em 1995, Mylla se destacou novamente ao interpretar Silene na minissérie “Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados”, e no mesmo período participou do projeto “A Comédia da Vida Privada”, ambos da TV Globo.
  • Outro papel marcante foi Eleonora Ferreira da Silva, na novela “Senhora do Destino”, exibida em 2004, sua última novela na TV Globo.
  • Na década de 2010, Mylla atuou em produções da Record e do SBT, como “José do Egito”, “Carinha de Anjo” e “As Aventuras de Poliana”.
  • Além da televisão, Mylla participou de filmes como “Paixão Perdida” e “As Doze Estrelas”. No teatro, integrou montagens como “Veneza” e “Acorda Brasil”.
  • Uma curiosidade pouco conhecida é que Mylla também teve passagem pela música. Ela participou do disco do grupo Menudo, “Vem Pra Mim”, em 1993, e lançou o álbum solo “Fazendo a Festa” em 1994.
  • Empreendedora, Mylla administra uma imobiliária consolidada e produz o projeto “Pontos Luminosos”, série documental que aborda histórias de transformação social.
  • Na vida pessoal, é casada desde 2007 com o empresário Paulo Luis Sartori, conhecido como Tutu Sartori. O casal tem um filho, Arthur, nascido em 2011, a quem ela dedica grande parte do tempo fora dos estúdios.
  • Atualmente, com um olhar voltado para o futuro, Mylla projeta 2026 com foco total na atuação. Afirma que o carinho do público nas redes sociais e nas ruas é o que a motiva a seguir em busca de novos personagens e desafios na televisão.
