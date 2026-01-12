Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Objetos que enfraquecem heróis ou vilões nos quadrinhos e nas animações

RF
Redação Flipar
  • Esses artefatos ou substâncias são frequentemente usados por vilões para explorar as vulnerabilidades dos heróis, equilibrando a balança entre o bem e o mal.
    Esses artefatos ou substâncias são frequentemente usados por vilões para explorar as vulnerabilidades dos heróis, equilibrando a balança entre o bem e o mal. Foto: FOTO: Reprodução
  • Essas vulnerabilidades humanizam os heróis, tornando-os mais relacionáveis e realçando suas jornadas de superação. Veja alguns
    Essas vulnerabilidades humanizam os heróis, tornando-os mais relacionáveis e realçando suas jornadas de superação. Veja alguns Foto: FOTO: Reprodução
  • Kryptonita Verde: A kryptonita verde é um mineral radioativo originário dos restos do planeta Krypton. Ela anula os poderes do Superman, imobilizando-o e causando-lhe dores intensas; exposições prolongadas podem ser fatais.
    Kryptonita Verde: A kryptonita verde é um mineral radioativo originário dos restos do planeta Krypton. Ela anula os poderes do Superman, imobilizando-o e causando-lhe dores intensas; exposições prolongadas podem ser fatais. Foto: FOTO: Reprodução
  • Espada de Kryptonita: Batman já utilizou uma espada feita de kryptonita para combater Superman, explorando sua vulnerabilidade à substância.
    Espada de Kryptonita: Batman já utilizou uma espada feita de kryptonita para combater Superman, explorando sua vulnerabilidade à substância. Foto: FOTO: Reprodução
  • Magia contra Superman: Apesar de sua invulnerabilidade física, Superman é suscetível a ataques mágicos, que podem feri-lo ou até mesmo matá-lo.
    Magia contra Superman: Apesar de sua invulnerabilidade física, Superman é suscetível a ataques mágicos, que podem feri-lo ou até mesmo matá-lo. Foto: FOTO: Reprodução
  • Toque do Gárgula Cinzento: O vilão Gárgula Cinzento possui a habilidade de transformar qualquer substância em pedra com um toque, incluindo super-heróis, imobilizando-os temporariamente.
    Toque do Gárgula Cinzento: O vilão Gárgula Cinzento possui a habilidade de transformar qualquer substância em pedra com um toque, incluindo super-heróis, imobilizando-os temporariamente. Foto: FOTO: Reprodução
  • Calor Extremo contra o Senhor Fantástico: O corpo elástico do Senhor Fantástico é vulnerável a temperaturas extremas; calor intenso pode enfraquecê-lo, e frio extremo pode torná-lo quebradiço.
    Calor Extremo contra o Senhor Fantástico: O corpo elástico do Senhor Fantástico é vulnerável a temperaturas extremas; calor intenso pode enfraquecê-lo, e frio extremo pode torná-lo quebradiço. Foto: FOTO: Reprodução
  • Sombras de Eclipso: O vilão Eclipso possui um cristal negro que pode possuir heróis, explorando suas emoções negativas e enfraquecendo sua vontade.
    Sombras de Eclipso: O vilão Eclipso possui um cristal negro que pode possuir heróis, explorando suas emoções negativas e enfraquecendo sua vontade. Foto: FOTO: Reprodução
  • Anel de Sinestro: O anel amarelo de Sinestro, alimentado pelo medo, é capaz de neutralizar os poderes dos Lanternas Verdes, que dependem da força de vontade.
    Anel de Sinestro: O anel amarelo de Sinestro, alimentado pelo medo, é capaz de neutralizar os poderes dos Lanternas Verdes, que dependem da força de vontade. Foto: FOTO: Reprodução
  • Veneno de Joker: O Coringa desenvolveu toxinas específicas que afetam o sistema nervoso de heróis como Batman, causando paralisia temporária ou alucinações.
    Veneno de Joker: O Coringa desenvolveu toxinas específicas que afetam o sistema nervoso de heróis como Batman, causando paralisia temporária ou alucinações. Foto: FOTO: Reprodução
  • Nanites de Lex Luthor: Lex Luthor já usou nanorrobôs para invadir o corpo do Superman, debilitando-o internamente sem o uso de kryptonita.
    Nanites de Lex Luthor: Lex Luthor já usou nanorrobôs para invadir o corpo do Superman, debilitando-o internamente sem o uso de kryptonita. Foto: FOTO: Reprodução
  • Feitiços de Scarlet Witch: A Feiticeira Escarlate possui a capacidade de manipular a realidade e lançar feitiços que podem neutralizar os poderes de outros heróis temporariamente.
    Feitiços de Scarlet Witch: A Feiticeira Escarlate possui a capacidade de manipular a realidade e lançar feitiços que podem neutralizar os poderes de outros heróis temporariamente. Foto: FOTO: Reprodução
  • Toxina do Espantalho: Introduzida em 1941 (DC Comics), a toxina do medo criada pelo vilão Espantalho provoca alucinações intensas nas vítimas, levando-as a confrontar seus maiores medos e fobias.
    Toxina do Espantalho: Introduzida em 1941 (DC Comics), a toxina do medo criada pelo vilão Espantalho provoca alucinações intensas nas vítimas, levando-as a confrontar seus maiores medos e fobias. Foto: FOTO: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay