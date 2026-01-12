Entretenimento
Prodígio, Owen Cooper vence mais um prêmio: o Globo de Ouro
-
Aos 16 anos, ele é o mais novo a vencer na categoria Melhor Ator Coadjuvante em TV. E o segundo mais jovem a ganhar o prêmio em geral, atrás apenas de Ricky Schroder, que faturou o Globo de Ouro de Melhor Nova Estrela do Ano, aos 9 anos, pelo filme "O Campeão", em 1980. Foto: Reprodução Instagram
-
Owen Cooper já tinha vencido o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada no Critics Choice Awards 2026 por sua atuação em "Adolescência", consolidando seu nome entre os destaques recentes da televisão. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/ETalk
-
Cooper integra o elenco da produção criada por Graham, Jack Thorne e Philip Barantini, que acompanha o impacto devastador na vida de uma família após um adolescente de treze anos ser acusado de assassinato. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/ETalk
-
O ator britânico também conquistou a façanha na 77ª edição do Emmy Awards, tornando-se a pessoa mais jovem a vencer na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV. Na premiação, em setembro, ele ainda estava com 15 anos. Foto: Reprodução de vídeo
-
-
"Adolescência", que rapidamente se consolidou como a mais assistida da história da plataforma, marcou não apenas o auge de uma narrativa impactante, mas também a estreia de Cooper na atuação. Foto: Divulgação
-
O jovem ator britânico nunca havia trabalhado profissionalmente na área antes e, até poucos anos atrás, sua maior ambição era se tornar jogador de futebol. Torcedor do Liverpool, ele praticava o esporte desde pequeno e não via a atuação como uma opção viável. Foto: Reprodução de Youtube
-
No entanto, sua curiosidade o levou a se matricular em aulas de teatro, onde descobriu uma nova paixão. Em entrevista à "Variety", Cooper contou que nunca teve um motivo concreto para querer atuar. "Eu simplesmente senti vontade. Fiz aulas, gostei e decidi continuar". Foto: Divulgação
-
-
A audição, aliás, foi disputada: 500 candidatos concorreram ao papel de Jamie Miller, um adolescente envolvido em uma trama intensa e emocional. No entanto, a naturalidade de Cooper e seu talento nato impressionaram a equipe de produção. Foto: Divulgação
-
Interpretar Jamie Miller foi um desafio para Cooper, que, sem experiência prévia, lidou com cenas pesadas. Um dos momentos mais difíceis ocorreu no primeiro episódio, em cena com Stephen Graham, que interpreta seu pai (Eddie Miller) na trama e também é o criador da série. Foto: Divulgação
-
Apesar das dificuldades, o jovem se divertiu com as filmagens, especialmente nas cenas mais intensas, como sua conversa com a psicóloga no terceiro episódio. "As partes em que eu precisava gritar foram as melhores", confessou. Foto: Divulgação
-
-
A série aborda temas polêmicos, como bullying, cultura "incel" e os perigos de fóruns obscuros da internet, trazendo uma discussão relevante sobre os desafios da adolescência moderna. Foto: Imagem Freepik
-
Com o sucesso estrondoso da série, Owen Cooper não demorou a receber novas oportunidades. Antes mesmo da estreia de "Adolescência", a diretora Emerald Fennell assistiu a uma gravação do primeiro episódio e fez uma importante escolha. Foto: Reprodução de Youtube
-
Decidiu escalar Cooper para a nova adaptação cinematográfica de "O Morro dos Ventos Uivantes". No longa, ele atua ao lado de grandes nomes como Jacob Elordi e Margot Robbie. Foto: reprodução instagram
-
-
A nova produção promete consolidar ainda mais sua posição como uma das grandes promessas do cinema britânico. Apesar da ascensão meteórica na carreira, Cooper ainda se considera um jovem comum. Foto: Reprodução de Youtube
-
Nos bastidores de "Adolescência", a produção chegou a contratar uma psicóloga para acompanhá-lo devido à intensidade das cenas. No entanto, ele demonstrou leveza e tranquilidade ao lidar com a pressão. Foto: Divulgação
-
A trajetória de Owen Cooper é uma história inspiradora sobre talento nato e oportunidades inesperadas. De um jovem que apenas via a atuação como um hobby, se tornou protagonista da maior série da Netflix e se vê envolvido em produções cinematográficas de grande porte. Foto: Divulgação
-
-
Os fãs aguardam ansiosos por seus próximos passos, e a indústria cinematográfica já o enxerga como uma das grandes revelações da nova geração de atores. Foto: Instagram @owencoooper