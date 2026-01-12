Assine
Patrimônio natural: Rio tem a maior floresta urbana do planeta

RF
Redação Flipar
  • Dessa forma, o Parque Estadual da Pedra Branca representa um maciço verde de 12.500 hectares, 125 km², que corta bairros da Zona Oeste como Jacarepaguá, Vargem Grande, Guaratiba e Bangu.
    Dessa forma, o Parque Estadual da Pedra Branca representa um maciço verde de 12.500 hectares, 125 km², que corta bairros da Zona Oeste como Jacarepaguá, Vargem Grande, Guaratiba e Bangu. Foto: A marijose/Wikimédia Commons
  • Além disso, este parque carioca funciona, de forma efetiva, como regulador climático, berçário de nascentes e refúgio de fauna típica da Mata Atlântica.
    Além disso, este parque carioca funciona, de forma efetiva, como regulador climático, berçário de nascentes e refúgio de fauna típica da Mata Atlântica. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
  • Da mesma forma que é um “pulmão verde”, a área é uma infraestrutura natural essencial. Afinal, reduz ilhas de calor, amortece enxurradas, protege mananciais e oferece lazer e turismo de natureza a uma metrópole de 6,7 milhões de habitantes.
    Da mesma forma que é um “pulmão verde”, a área é uma infraestrutura natural essencial. Afinal, reduz ilhas de calor, amortece enxurradas, protege mananciais e oferece lazer e turismo de natureza a uma metrópole de 6,7 milhões de habitantes. Foto: Divulgação
  • A maior floresta urbana do planeta se distribui por encostas, vales e cumes do maciço, que apresentam altitudes que passam de 1.000 m e uma rede de trilhas, riachos e cachoeiras.
    A maior floresta urbana do planeta se distribui por encostas, vales e cumes do maciço, que apresentam altitudes que passam de 1.000 m e uma rede de trilhas, riachos e cachoeiras. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
  • Diante desse contexto, o núcleo florestal é contínuo. Isso é um fator decisivo para a conservação de processos ecológicos e a permissão do deslocamento de espécies de médio e grande porte.
    Diante desse contexto, o núcleo florestal é contínuo. Isso é um fator decisivo para a conservação de processos ecológicos e a permissão do deslocamento de espécies de médio e grande porte. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
  • O Parque Estadual da Pedra Branca abriga onças-pardas, nascentes e um mosaico raro de biodiversidade urbana. Além de Jequitibás, quaresmeiras, angicos e palmeiras nativas, que compõem o cenário, ao lado de epífitas e bromélias.
    O Parque Estadual da Pedra Branca abriga onças-pardas, nascentes e um mosaico raro de biodiversidade urbana. Além de Jequitibás, quaresmeiras, angicos e palmeiras nativas, que compõem o cenário, ao lado de epífitas e bromélias. Foto: Reprodução de Instagram
  • Além da onça-parda no topo de cadeia, a fauna local traz registros de cutias, macacos, aves raras e insetos polinizadores, peça-chave para a regeneração natural.
    Além da onça-parda no topo de cadeia, a fauna local traz registros de cutias, macacos, aves raras e insetos polinizadores, peça-chave para a regeneração natural. Foto: Divulgação
  • Em 2025, houve a descoberta de um jequitibá-rosa no local carioca, com cerca de 500 anos e 40 metros de altura. Um verdadeiro “arranha-céu” de copa larga que reforça o valor da área como santuário de espécies ameaçadas.
    Em 2025, houve a descoberta de um jequitibá-rosa no local carioca, com cerca de 500 anos e 40 metros de altura. Um verdadeiro “arranha-céu” de copa larga que reforça o valor da área como santuário de espécies ameaçadas. Foto: Flickr Italo Aleixo
  • Neste cenário, árvores antigas estocam carbono, estabilizam o microclima e sustentam cadeias alimentares complexas, benefícios difíceis de replicar com plantios recentes.
    Neste cenário, árvores antigas estocam carbono, estabilizam o microclima e sustentam cadeias alimentares complexas, benefícios difíceis de replicar com plantios recentes. Foto: reprodução do Youtube
  • A criação formal do Parque Estadual da Pedra Branca foi em 1974. Entretanto, desde então, o parque passou por momentos de baixa estrutura e fiscalização limitada e o avanço do desmatamento entre os séculos XIX e XX.
    A criação formal do Parque Estadual da Pedra Branca foi em 1974. Entretanto, desde então, o parque passou por momentos de baixa estrutura e fiscalização limitada e o avanço do desmatamento entre os séculos XIX e XX. Foto: Divulgação
  • Como toda área de conservação urbana, o parque também sofre com ocupações irregulares, incêndios e especulação imobiliária.
    Como toda área de conservação urbana, o parque também sofre com ocupações irregulares, incêndios e especulação imobiliária. Foto: Vinny Wiki/Wiikimédia Commons
  • Como resposta a esses problemas, há a busca e exigência por fiscalização contínua, recuperação de bordas degradadas e integração com política habitacional.
    Como resposta a esses problemas, há a busca e exigência por fiscalização contínua, recuperação de bordas degradadas e integração com política habitacional. Foto: reprodução do Youtube
  • As nascentes do Parque Estadual da Pedra Branca que brotam no maciço alimentam reservatórios como Camorim, com efeito direto no abastecimento urbano.
    As nascentes do Parque Estadual da Pedra Branca que brotam no maciço alimentam reservatórios como Camorim, com efeito direto no abastecimento urbano. Foto: Divulgação
  • Em ondas de extremo calor, comuns no verão carioca, o maciço reduz temperaturas de bairros vizinhos e cria um “ar condicionado natural” para a cidade.
    Em ondas de extremo calor, comuns no verão carioca, o maciço reduz temperaturas de bairros vizinhos e cria um “ar condicionado natural” para a cidade. Foto: Msadp06/Wiikimédia Commons
  • Ela, portanto, atua também como esponja hídrica. Afinal, pode infiltrar chuva, alimentar aquíferos e aplanar picos de vazão que causariam enchentes.
    Ela, portanto, atua também como esponja hídrica. Afinal, pode infiltrar chuva, alimentar aquíferos e aplanar picos de vazão que causariam enchentes. Foto: reprodução do Youtube
  • No local, há a Pedra do Osso, uma formação rochosa, que desperta a curiosidade das pessoas por se “equilibrar” verticalmente sobre o solo e parecer desafiar a gravidade.
    No local, há a Pedra do Osso, uma formação rochosa, que desperta a curiosidade das pessoas por se “equilibrar” verticalmente sobre o solo e parecer desafiar a gravidade. Foto: Vanderleiadp/Wikimédia Commons
  • Ainda na região, Pedra Branca tem rede extensa de trilhas até a Pedra do Telégrafo, mirantes e quedas d’água pouco conhecidas.
    Ainda na região, Pedra Branca tem rede extensa de trilhas até a Pedra do Telégrafo, mirantes e quedas d’água pouco conhecidas. Foto: Reprodução de Instagram
  • O Aqueduto do Barata está localizado no Núcleo Piraquara da Trilha Transcarioca, que faz o transporte de água para o abastecimento da CEDAE, Companhia Estadual, de parte da cidade.
    O Aqueduto do Barata está localizado no Núcleo Piraquara da Trilha Transcarioca, que faz o transporte de água para o abastecimento da CEDAE, Companhia Estadual, de parte da cidade. Foto: Reprodução do Facebook Santíssimo Notícias RJ
  Nesse sentido, possui uma engenharia natural, que custa menos do que obras cinzas equivalentes e traz benefícios. Entre eles, o ar mais limpo, ruído amortecido, polinizadores ativos e áreas sombreadas de lazer que impactam diretamente a saúde pública.
    Nesse sentido, possui uma engenharia natural, que custa menos do que obras cinzas equivalentes e traz benefícios. Entre eles, o ar mais limpo, ruído amortecido, polinizadores ativos e áreas sombreadas de lazer que impactam diretamente a saúde pública. Foto: Divulgação
  • Ponto mais alto da cidade maravilhosa, com 1.025 metros de altitude, o Pico da Pedra Branca está localizado bem na divisa entre os bairros cariocas de Campo Grande e Jacarepaguá.
    Ponto mais alto da cidade maravilhosa, com 1.025 metros de altitude, o Pico da Pedra Branca está localizado bem na divisa entre os bairros cariocas de Campo Grande e Jacarepaguá. Foto: reprodução do Youtube
  • Uma das maiores e mais belas cachoeiras do parque é a do Camorim, que tem acesso pela trilha que se inicia na sede do PEPB. Ela tem uma queda d'água e um pequeno poço para nadar. Além disso, há bastante espaço para descansar e aproveitar o contato com a natureza.
    Uma das maiores e mais belas cachoeiras do parque é a do Camorim, que tem acesso pela trilha que se inicia na sede do PEPB. Ela tem uma queda d'água e um pequeno poço para nadar. Além disso, há bastante espaço para descansar e aproveitar o contato com a natureza. Foto: Daniela Lopes Segadilha/Wiikimédia Commons
  • No Mirante do Caeté, é possível avistar a Pedra do Pontal, a Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca, além da Pedra da Gávea e boa parte da Floresta da Tijuca ao fundo.
    No Mirante do Caeté, é possível avistar a Pedra do Pontal, a Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca, além da Pedra da Gávea e boa parte da Floresta da Tijuca ao fundo. Foto: Reprodução de Instagram
