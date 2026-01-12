Galeria
Patrimônio natural: Rio tem a maior floresta urbana do planeta
-
Dessa forma, o Parque Estadual da Pedra Branca representa um maciço verde de 12.500 hectares, 125 km², que corta bairros da Zona Oeste como Jacarepaguá, Vargem Grande, Guaratiba e Bangu. Foto: A marijose/Wikimédia Commons
-
Além disso, este parque carioca funciona, de forma efetiva, como regulador climático, berçário de nascentes e refúgio de fauna típica da Mata Atlântica. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
-
Da mesma forma que é um “pulmão verde”, a área é uma infraestrutura natural essencial. Afinal, reduz ilhas de calor, amortece enxurradas, protege mananciais e oferece lazer e turismo de natureza a uma metrópole de 6,7 milhões de habitantes. Foto: Divulgação
-
A maior floresta urbana do planeta se distribui por encostas, vales e cumes do maciço, que apresentam altitudes que passam de 1.000 m e uma rede de trilhas, riachos e cachoeiras. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
-
-
Diante desse contexto, o núcleo florestal é contínuo. Isso é um fator decisivo para a conservação de processos ecológicos e a permissão do deslocamento de espécies de médio e grande porte. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
-
O Parque Estadual da Pedra Branca abriga onças-pardas, nascentes e um mosaico raro de biodiversidade urbana. Além de Jequitibás, quaresmeiras, angicos e palmeiras nativas, que compõem o cenário, ao lado de epífitas e bromélias. Foto: Reprodução de Instagram
-
Além da onça-parda no topo de cadeia, a fauna local traz registros de cutias, macacos, aves raras e insetos polinizadores, peça-chave para a regeneração natural. Foto: Divulgação
-
-
Em 2025, houve a descoberta de um jequitibá-rosa no local carioca, com cerca de 500 anos e 40 metros de altura. Um verdadeiro “arranha-céu” de copa larga que reforça o valor da área como santuário de espécies ameaçadas. Foto: Flickr Italo Aleixo
-
Neste cenário, árvores antigas estocam carbono, estabilizam o microclima e sustentam cadeias alimentares complexas, benefícios difíceis de replicar com plantios recentes. Foto: reprodução do Youtube
-
A criação formal do Parque Estadual da Pedra Branca foi em 1974. Entretanto, desde então, o parque passou por momentos de baixa estrutura e fiscalização limitada e o avanço do desmatamento entre os séculos XIX e XX. Foto: Divulgação
-
-
Como toda área de conservação urbana, o parque também sofre com ocupações irregulares, incêndios e especulação imobiliária. Foto: Vinny Wiki/Wiikimédia Commons
-
Como resposta a esses problemas, há a busca e exigência por fiscalização contínua, recuperação de bordas degradadas e integração com política habitacional. Foto: reprodução do Youtube
-
As nascentes do Parque Estadual da Pedra Branca que brotam no maciço alimentam reservatórios como Camorim, com efeito direto no abastecimento urbano. Foto: Divulgação
-
-
Em ondas de extremo calor, comuns no verão carioca, o maciço reduz temperaturas de bairros vizinhos e cria um “ar condicionado natural” para a cidade. Foto: Msadp06/Wiikimédia Commons
-
Ela, portanto, atua também como esponja hídrica. Afinal, pode infiltrar chuva, alimentar aquíferos e aplanar picos de vazão que causariam enchentes. Foto: reprodução do Youtube
-
No local, há a Pedra do Osso, uma formação rochosa, que desperta a curiosidade das pessoas por se “equilibrar” verticalmente sobre o solo e parecer desafiar a gravidade. Foto: Vanderleiadp/Wikimédia Commons
-
-
Ainda na região, Pedra Branca tem rede extensa de trilhas até a Pedra do Telégrafo, mirantes e quedas d’água pouco conhecidas. Foto: Reprodução de Instagram
-
O Aqueduto do Barata está localizado no Núcleo Piraquara da Trilha Transcarioca, que faz o transporte de água para o abastecimento da CEDAE, Companhia Estadual, de parte da cidade. Foto: Reprodução do Facebook Santíssimo Notícias RJ
-
Nesse sentido, possui uma engenharia natural, que custa menos do que obras cinzas equivalentes e traz benefÃcios. Entre eles, o ar mais limpo, ruÃdo amortecido, polinizadores ativos e Ã¡reas sombreadas de lazer que impactam diretamente a saÃºde pÃºblica. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Ponto mais alto da cidade maravilhosa, com 1.025 metros de altitude, o Pico da Pedra Branca está localizado bem na divisa entre os bairros cariocas de Campo Grande e Jacarepaguá. Foto: reprodução do Youtube
-
Uma das maiores e mais belas cachoeiras do parque é a do Camorim, que tem acesso pela trilha que se inicia na sede do PEPB. Ela tem uma queda d'água e um pequeno poço para nadar. Além disso, há bastante espaço para descansar e aproveitar o contato com a natureza. Foto: Daniela Lopes Segadilha/Wiikimédia Commons
-
No Mirante do Caeté, é possível avistar a Pedra do Pontal, a Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca, além da Pedra da Gávea e boa parte da Floresta da Tijuca ao fundo. Foto: Reprodução de Instagram
-