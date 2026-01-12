Patrimônio natural: Rio tem a maior floresta urbana do planeta

Uma das maiores e mais belas cachoeiras do parque é a do Camorim, que tem acesso pela trilha que se inicia na sede do PEPB. Ela tem uma queda d'água e um pequeno poço para nadar. Além disso, há bastante espaço para descansar e aproveitar o contato com a natureza. Foto: Daniela Lopes Segadilha/Wiikimédia Commons