Entretenimento
Cardápio mágico: ‘saboreie’ comidas e bebidas do universo de Harry Potter
Desde doces mágicos vendidos no Expresso de Hogwarts até bebidas icônicas do Três Vassouras, os alimentos na saga reforçam a ambientação e trazem momentos memoráveis para os personagens Foto: FOTO: Reprodução
Muitas dessas comidas e bebidas se tornaram símbolos da franquia e até inspiraram versões no mundo real. Foto: FOTO: Reprodução
Cerveja Amanteigada – Bebida tradicional do mundo bruxo, servida quente ou gelada. Tem um sabor adocicado, semelhante a caramelo, e é muito apreciada por Harry e seus amigos no Três Vassouras. Foto: FOTO: Reprodução
Feijõezinhos de Todos os Sabores – Doces populares da Dedosdemel que vêm em sabores deliciosos ou terríveis, como vômito e cera de ouvido. Dumbledore prova um de sabor ruim no primeiro filme. Foto: FOTO: Reprodução
Sapos de Chocolate – Bombons encantados que podem pular como sapos de verdade. Cada um vem com uma figurinha colecionável de um bruxo famoso, como Dumbledore ou Merlin. Foto: FOTO: Reprodução
Torta de Abóbora – Sobremesa tradicional em Hogwarts, servida frequentemente nos banquetes. A abóbora é um ingrediente muito presente na culinária bruxa. Foto: FOTO: Reprodução
Suco de Abóbora – A bebida mais comum em Hogwarts, servida no café da manhã e nos banquetes. Refrescante e levemente adocicado, é uma alternativa bruxa ao suco de frutas trouxa. Foto: FOTO: Reprodução
Bala Explosiva – Doces que estouram na boca como pequenos fogos de artifício. São vendidos na Dedosdemel e muito populares entre os alunos de Hogwarts. Foto: - Divulgação / Fini
Chicletes de Baba de Drooble – Gomas de mascar que produzem bolhas gigantes e duram muito tempo. Fred e George adoram esse doce divertido. Foto: FOTO: Reprodução
Pé de Bala dos Weasley – Doces criados pelos gêmeos Weasley que fazem a pessoa desmaiar temporariamente. Eram usados para escapar de aulas chatas ou se infiltrar no Ministério. Foto: FOTO: Reprodução
ChÃ¡ de Gillywater â?? Bebida consumida por bruxos em bares e tavernas. NÃ£o Ã© muito detalhada nos livros, mas Ã© mencionada como uma opÃ§Ã£o sofisticada. Foto: FOTO: ReproduÃ§Ã£o / Youtube Roxyrockstv English
Pastel de Carne – Lanche comum nos banquetes de Hogwarts, aparecendo ao lado de pratos mais exóticos. É um alimento reconfortante e popular entre os estudantes. Foto: FOTO: Reprodução / Instagram Plataforma Chelsea
Sorvete do Florean Fortescue – Sorveteria no Beco Diagonal que serve sabores mágicos e deliciosos. Harry frequenta o local antes de seu terceiro ano em Hogwarts. Foto: FOTO: Reprodução
Pudim de Natal de Hogwarts – Sobremesa tradicional servida nos banquetes natalinos. Frequentemente decorado com azevinho e às vezes contendo feitiços surpresa. Foto: FOTO: Reprodução