Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Cardápio mágico: ‘saboreie’ comidas e bebidas do universo de Harry Potter

RF
Redação Flipar
  • Desde doces mágicos vendidos no Expresso de Hogwarts até bebidas icônicas do Três Vassouras, os alimentos na saga reforçam a ambientação e trazem momentos memoráveis para os personagens
    Desde doces mágicos vendidos no Expresso de Hogwarts até bebidas icônicas do Três Vassouras, os alimentos na saga reforçam a ambientação e trazem momentos memoráveis para os personagens Foto: FOTO: Reprodução
  • Muitas dessas comidas e bebidas se tornaram símbolos da franquia e até inspiraram versões no mundo real.
    Muitas dessas comidas e bebidas se tornaram símbolos da franquia e até inspiraram versões no mundo real. Foto: FOTO: Reprodução
  • Cerveja Amanteigada – Bebida tradicional do mundo bruxo, servida quente ou gelada. Tem um sabor adocicado, semelhante a caramelo, e é muito apreciada por Harry e seus amigos no Três Vassouras.
    Cerveja Amanteigada – Bebida tradicional do mundo bruxo, servida quente ou gelada. Tem um sabor adocicado, semelhante a caramelo, e é muito apreciada por Harry e seus amigos no Três Vassouras. Foto: FOTO: Reprodução
  • Feijõezinhos de Todos os Sabores – Doces populares da Dedosdemel que vêm em sabores deliciosos ou terríveis, como vômito e cera de ouvido. Dumbledore prova um de sabor ruim no primeiro filme.
    Feijõezinhos de Todos os Sabores – Doces populares da Dedosdemel que vêm em sabores deliciosos ou terríveis, como vômito e cera de ouvido. Dumbledore prova um de sabor ruim no primeiro filme. Foto: FOTO: Reprodução
  • Sapos de Chocolate – Bombons encantados que podem pular como sapos de verdade. Cada um vem com uma figurinha colecionável de um bruxo famoso, como Dumbledore ou Merlin.
    Sapos de Chocolate – Bombons encantados que podem pular como sapos de verdade. Cada um vem com uma figurinha colecionável de um bruxo famoso, como Dumbledore ou Merlin. Foto: FOTO: Reprodução
  • Torta de Abóbora – Sobremesa tradicional em Hogwarts, servida frequentemente nos banquetes. A abóbora é um ingrediente muito presente na culinária bruxa.
    Torta de Abóbora – Sobremesa tradicional em Hogwarts, servida frequentemente nos banquetes. A abóbora é um ingrediente muito presente na culinária bruxa. Foto: FOTO: Reprodução
  • Suco de Abóbora – A bebida mais comum em Hogwarts, servida no café da manhã e nos banquetes. Refrescante e levemente adocicado, é uma alternativa bruxa ao suco de frutas trouxa.
    Suco de Abóbora – A bebida mais comum em Hogwarts, servida no café da manhã e nos banquetes. Refrescante e levemente adocicado, é uma alternativa bruxa ao suco de frutas trouxa. Foto: FOTO: Reprodução
  • Bala Explosiva – Doces que estouram na boca como pequenos fogos de artifício. São vendidos na Dedosdemel e muito populares entre os alunos de Hogwarts.
    Bala Explosiva – Doces que estouram na boca como pequenos fogos de artifício. São vendidos na Dedosdemel e muito populares entre os alunos de Hogwarts. Foto: - Divulgação / Fini
  • Chicletes de Baba de Drooble – Gomas de mascar que produzem bolhas gigantes e duram muito tempo. Fred e George adoram esse doce divertido.
    Chicletes de Baba de Drooble – Gomas de mascar que produzem bolhas gigantes e duram muito tempo. Fred e George adoram esse doce divertido. Foto: FOTO: Reprodução
  • Pé de Bala dos Weasley – Doces criados pelos gêmeos Weasley que fazem a pessoa desmaiar temporariamente. Eram usados para escapar de aulas chatas ou se infiltrar no Ministério.
    Pé de Bala dos Weasley – Doces criados pelos gêmeos Weasley que fazem a pessoa desmaiar temporariamente. Eram usados para escapar de aulas chatas ou se infiltrar no Ministério. Foto: FOTO: Reprodução
  • ChÃ¡ de Gillywater â?? Bebida consumida por bruxos em bares e tavernas. NÃ£o Ã© muito detalhada nos livros, mas Ã© mencionada como uma opÃ§Ã£o sofisticada.
    ChÃ¡ de Gillywater â?? Bebida consumida por bruxos em bares e tavernas. NÃ£o Ã© muito detalhada nos livros, mas Ã© mencionada como uma opÃ§Ã£o sofisticada. Foto: FOTO: ReproduÃ§Ã£o / Youtube Roxyrockstv English
  • Pastel de Carne – Lanche comum nos banquetes de Hogwarts, aparecendo ao lado de pratos mais exóticos. É um alimento reconfortante e popular entre os estudantes.
    Pastel de Carne – Lanche comum nos banquetes de Hogwarts, aparecendo ao lado de pratos mais exóticos. É um alimento reconfortante e popular entre os estudantes. Foto: FOTO: Reprodução / Instagram Plataforma Chelsea
  • Sorvete do Florean Fortescue – Sorveteria no Beco Diagonal que serve sabores mágicos e deliciosos. Harry frequenta o local antes de seu terceiro ano em Hogwarts.
    Sorvete do Florean Fortescue – Sorveteria no Beco Diagonal que serve sabores mágicos e deliciosos. Harry frequenta o local antes de seu terceiro ano em Hogwarts. Foto: FOTO: Reprodução
  • Pudim de Natal de Hogwarts – Sobremesa tradicional servida nos banquetes natalinos. Frequentemente decorado com azevinho e às vezes contendo feitiços surpresa.
    Pudim de Natal de Hogwarts – Sobremesa tradicional servida nos banquetes natalinos. Frequentemente decorado com azevinho e às vezes contendo feitiços surpresa. Foto: FOTO: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay