Galeria
Prefeita, secretária, tesoureira… Ela é a única moradora da cidade americana de Monowi
-
Fundada no início do século 20, Monowi já teve seu auge demográfico com cerca de 120 a 150 moradores nas décadas de 1930, época em que abrigava escola, igreja e diversos comércios. Foto: Reprodução do Flickr Micheal Peters
-
Com o declínio das ferrovias, a consolidação das propriedades rurais e a migração dos jovens para centros urbanos, a população foi gradualmente se esvaziando. No censo de 2000, restavam apenas dois residentes: Elsie e seu marido, Rudy Eiler. Foto: Reprodução do Youtube
-
Quando Rudy morreu, em 2004, Elsie se tornou a única moradora da vila, assumindo sozinha todos os papéis da administração municipal. Foto: Reprodução do Flickr RICK WILKING
-
Além de moradora única, Elsie é também prefeita, secretária, tesoureira, bibliotecária e responsável pela manutenção da vila. Foto: Reprodução do Youtube
-
-
Anualmente, ela organiza as “eleições municipais” em que ela mesma se candidata e vota, aprova seu orçamento e planeja a manutenção das ruas para garantir recursos estaduais para manter os poucos postes de iluminação da cidade, por exemplo. Foto: Reprodução do Flickr Andrew Filer
-
Monowi conta com duas construções públicas mantidas por Elsie: a Monowi Tavern, um bar e restaurante, e a Rudy’s Library, biblioteca com cerca de 5.000 volumes, em homenagem ao falecido marido de Elsie. Foto: Reprodução do Flickr Hiary Stohs-Krause
-
A biblioteca funciona em sistema de confiança: visitantes podem pegar livros registrando seu nome em um caderno e devolver quando quiserem. Foto: Reprodução do Facebook
-
-
O dia a dia de Elsie é surpreendentemente movimentado para quem vive sozinha em uma cidade. Foto: Reprodução do Flickr Adam Chandlerr
-
Segundo relatos, ela abre o bar de terça a domingo e prepara hambúrgueres, lanches e serve cervejas para visitantes, moradores de cidades vizinhas e curiosos que param para conhecê-la. Foto: Reprodução do Flickr Hiary Stohs-Krause
-
Apesar da aparente solidão, há um senso de comunidade: pessoas de áreas próximas, como fazendeiros, bombeiros e trabalhadores, se reúnem no bar para conversar, jogar cartas ou simplesmente fazer companhia. Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
-
Elsie também cuida da burocracia da cidade. Ela paga impostos a si mesma, elabora o plano rodoviário anual para manter a infraestrutura mínima e renova sua licença de bebida para manter o bar em funcionamento. Foto: Reprodução do Flickr Hiary Stohs-Krause
-
Além disso, ela participou de eventos locais, e sua gestão incomum já foi celebrada por autoridades do condado. Foto: Reprodução do Flickr Tom McLaughlin
-
A fama de Monowi e de Elsie ultrapassa as fronteiras de Nebraska. A história da “cidade de uma pessoa” atrai jornalistas, documentaristas e turistas de diferentes partes do mundo. Foto: Reprodução do Flickr Hiary Stohs-Krause
-
-
Visitantes vão à cidade não apenas para tirar fotos, mas para passar um tempo no bar, conversar com Elsie e explorar a biblioteca, que se tornou uma espécie de memorial simbólico do passado da vila. Foto: liumiao999/Wikimédia Commons
-
A dedicação de Elsie é vista por muitos como uma expressão de amor pela terra natal e pela memória de seu marido. Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
Mesmo com sua população mínima, a vila mantém seu status de município incorporado, gerido por uma única pessoa que se recusa a abandoná-la. Foto: Reprodução do Flickr Tom McLaughlin
-
-
Essa realidade curiosa desafia noções comuns sobre cidade, comunidade e governo: Monowi é, de fato, uma cidade onde a “cidadania” cabe literalmente em uma pessoa só. Foto: - Bkell/Wikimédia Commons