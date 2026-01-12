Leonard Cohen: músico e poeta morreu após cair da cama

Ao longo dos anos 1990, Leonard Cohen se afastou gradualmente da música e da vida pública para se dedicar a uma intensa busca espiritual. Em 1994, ele se retirou para o Mount Baldy Zen Center, próximo a Los Angeles, onde passou cerca de cinco anos vivendo de forma reclusa, ordenando-se monge zen-budista em 1996 sob o nome Jikan, que pode ser traduzido como “silêncio”. Foto: - Reprodução do Youtube