Leonard Cohen: músico e poeta morreu após cair da cama
Até o fim da vida, o artista manteve uma relação intensa com a criação e com os grandes temas da existência humana. Foto: Reprodução do Flickr Maja's Flickr
Nascido em 21 de setembro de 1934, em Montreal, no Canadá, Leonard Norman Cohen cresceu em uma família judia de classe média e desde cedo demonstrou inclinação para a literatura. Foto: Reprodução do Facebook Leonard Cohen
Sua escrita, marcada por espiritualidade, melancolia e reflexão filosófica, já antecipava muitos dos temas que depois migrariam para suas canções. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Em sua carreira literária, ele publicou 13 livros de poemas e dois romances - “The favourite game” e “Beautiful losers”. Foto: Reprodução do Flickr gaët
A transição para a música ocorreu de forma gradual. Cohen começou a compor e cantar nos anos 1960, inicialmente inserido no universo do folk, mas sempre com uma abordagem singular. Foto: Reprodução do Flickr enola.be
Seu álbum de estreia, “Songs of Leonard Cohen” (1967), apresentou ao público um artista de voz grave e contida, mais próximo de um narrador do que de um intérprete convencional. Foto: Baggio /Wikimédia Commons
Canções como “Suzanne” e “So Long, Marianne” revelaram uma lírica intimista e sofisticada, que rapidamente conquistou ouvintes atentos às nuances emocionais e poéticas. Foto: Reprodução do Youtube
Ao longo das décadas seguintes, Leonard Cohen construiu uma obra musical consistente e profundamente influente, com fama especialmente na Europa. Foto: Reprodução do Flickr Ray
Discos como “Songs of Love and Hate”, “New Skin for the Old Ceremony” e “Various Positions” consolidaram seu estilo austero e reflexivo. Foto: Divulgação
Em “Various Positions” surgiu “Hallelujah”, canção que, apesar de inicialmente subestimada, se tornaria uma das mais reinterpretadas da história da música popular. Foto: Reprodução do Youtube
A composição ganhou vida própria ao longo dos anos, sendo regravada por dezenas de artistas e associada a contextos religiosos, românticos e existenciais, sempre mantendo sua ambiguidade original. Foto: Reprodução do Youtube
Ao longo dos anos 1990, Leonard Cohen se afastou gradualmente da música e da vida pública para se dedicar a uma intensa busca espiritual. Em 1994, ele se retirou para o Mount Baldy Zen Center, próximo a Los Angeles, onde passou cerca de cinco anos vivendo de forma reclusa, ordenando-se monge zen-budista em 1996 sob o nome Jikan, que pode ser traduzido como “silêncio”. Foto: - Reprodução do Youtube
No início dos anos 2000, Cohen descobriu que sua ex-empresária havia desviado a maior parte de suas economias ao longo dos anos - um prejuízo estimado cinco milhões de dólares. Foto: Reprodução do Youtube
Diante da situação financeira e já em idade avançada, o artista decidiu retornar aos estúdios e aos palcos, movimento que acabou resultando em uma das fases mais elogiadas de sua carreira, com turnês bem-sucedidas e álbuns aclamados que redefiniram seu legado artístico. Foto: Reprodução do Youtube
Álbuns como “Old Ideas”, “Popular Problems” e “You Want It Darker” foram lançados quando ele já ultrapassava os 70 e 80 anos, recebendo aclamação da crítica e do público. Foto: Reprodução do Youtube
Leonard Cohen morreu aos 82 anos, poucos dias após o lançamento de “You Want It Darker”, disco que muitos interpretaram como um testamento artístico. Foto: Takahiro Kyono /Wikimédia Commons