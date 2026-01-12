Robôs domésticos e TV ultrafina foram destaques da maior feira de tecnologia do mundo

A GE Appliances apresentou uma geladeira inteligente voltada a consumidores que fazem compras com regularidade. O modelo traz um scanner embutido na área externa do dispensador de água. Sempre que um produto acaba, o usuário pode ler o código de barras da embalagem, que é automaticamente incorporado a uma lista de compras digital sincronizada com um aplicativo. Foto: - Divulgação