Entretenimento
Morre Manoel Carlos, o autor das “Helenas”; Vera Fischer posta vídeo chorando
-
Manoel Carlos estava com a saúde bastante debilitada por conta da doença de Parkinson em estágio avançado. Mesmo assim, pessoas próximas do autor ainda esperavam uma sobrevida. Vera Fischer, por exemplo, chorou muito e postou um vídeo emocionante nas redes sociais. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
A atriz disse que estava na rua quando recebeu a notícia de morte de Manoel Carlos. Ela publicou: "Foi cedo, meu amor. Tantas coisas que você criou. Tantas personagens e novelas, histórias". Foto: Reprodução redes sociais
-
Vera é uma das sete atrizes que interpretaram o papel de personagem chamada Helena, um nome que marcou a trajetória de Manoel Carlos. Além dela, Regina Duarte, Maitê Proença, Christiane Torloni, Taís Araújo, Júlia Lemmertz e Lilian Lemmertz. Foto: Foto: Divulgação
-
Com a morte do autor, seu legado permanece. Recentemente, em uma entrevista ao Estadão, Júlia Almeida disse que só haverá remakes das novelas do pai se a produtora fundada para cuidar do legado dele aprovar. Ela se manifestou porque a Globo está relevando uma tendência à reedição de produções da casa. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
-
"No caso de um remake, a produtora Boa Palavra só o autorizará mediante participação editorial ou consultoria criativa, critérios de casting e roteiro definidos em conjunto", declarou Júlia. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
Segundo a filha do autor, a produtora também deve ter "direito a vetos prévios com relação a mudanças que esvaziem o espírito do texto ou da sinopse original". Foto: Reprodução @produtoraboapalavra
-
A última novela escrita por Manoel Carlos, "Em Família", foi exibida em 2014, na TV Globo. Relembre suas obras mais marcantes! Foto: Divulgac?a?o/João Miguel Júnior/TV Globo
-
-
Manoel Carlos Gonçalves de Oliveira, carinhosamente conhecido como Maneco, nasceu em 14 de março de 1933, em São Paulo. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
-
Embora paulista de nascimento, sua obra ficou fortemente associada ao Rio de Janeiro, especificamente no Leblon, bairro que serviu de cenário para a maior parte de suas novelas. Foto: Arne Müseler/Wikimédia Commons
-
As protagonistas "Helenas", segundo ele, foram inspiradas na força e a beleza da Helena de Troia, figura da mitologia grega. Foto: Brian Quid/Unsplash
-
-
A tradição começou em 1981 com a atriz Lílian Lemmertz, na novela "Baila Comigo". Foto: Divulgac?a?o
-
Outras atrizes que ficaram conhecidas por viverem "Helenas" em suas novelas foram Regina Duarte, Maitê Proença, Vera Fischer, Christiane Torloni e Taís Araújo. Foto: Divulgac?a?o/TV Globo
-
Depois de "Baila Comigo", Maneco escreveu as novelas "Sol de Verão", de 1982, "Novo Amor", de 1986, e "El magnate", de 1990. Foto: Reproduc?a?o
-
-
Outra novela marcante escrita pelo autor foi "Felicidade", de 1991. A trama se passava parte no interior de Minas e tinha Maitê Proença como protagonista. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
-
Em 1997, estreou "Por Amor", talvez a obra mais famosa do Maneco, considerada por muitos sua obra-prima. Regina Duarte viveu uma das Helenas mais emblemáticas, em uma trama marcante. Foto: Reprodução/TV Globo
-
"Laços de Família", exibida em 2000, comoveu o público com a famosa cena em que Carolina Dieckmann raspa o cabelo em um dos momentos mais icônicos da TV brasileira. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Manoel Carlos também escreveu "Mulheres Apaixonadas", exibida em 2003, que trouxe à tona temas como violência contra idosos, alcoolismo e maus-tratos contra mulheres. Foto: Reprodução do Instagram @danstulbach
-
Em 2006, Maneco escreveu "Páginas da Vida". Na trama, Helena, vivida por Regina Duarte, adota uma menina com Síndrome de Down que havia sido rejeitada pela avó após a morte da mãe no parto. Foto: Renato Rocha Miranda/Globo
-
Em 2009, estreou "Viver a Vida", que marcou por ter a primeira Helena negra, vivida por Taís Araújo. Foto: Divulgação/Globo
-
-
Em "Em Família", de 2014, última novela do autor, Julia Lemmertz interpretou Helena fechando o ciclo que começou com sua mãe, Lílian, 33 anos antes. Foto: Reprodução/TV Globo