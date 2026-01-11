Morre Manoel Carlos, o autor das “Helenas”; Vera Fischer posta vídeo chorando

Com a morte do autor, seu legado permanece. Recentemente, em uma entrevista ao Estadão, Júlia Almeida disse que só haverá remakes das novelas do pai se a produtora fundada para cuidar do legado dele aprovar. Ela se manifestou porque a Globo está relevando uma tendência à reedição de produções da casa. Foto: Reproduc?a?o/Instagram