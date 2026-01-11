Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Morre Manoel Carlos, o autor das “Helenas”; Vera Fischer posta vídeo chorando

RF
Redação Flipar
  • Manoel Carlos estava com a saúde bastante debilitada por conta da doença de Parkinson em estágio avançado. Mesmo assim, pessoas próximas do autor ainda esperavam uma sobrevida. Vera Fischer, por exemplo, chorou muito e postou um vídeo emocionante nas redes sociais.
    Manoel Carlos estava com a saúde bastante debilitada por conta da doença de Parkinson em estágio avançado. Mesmo assim, pessoas próximas do autor ainda esperavam uma sobrevida. Vera Fischer, por exemplo, chorou muito e postou um vídeo emocionante nas redes sociais. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • A atriz disse que estava na rua quando recebeu a notícia de morte de Manoel Carlos. Ela publicou:
    A atriz disse que estava na rua quando recebeu a notícia de morte de Manoel Carlos. Ela publicou: "Foi cedo, meu amor. Tantas coisas que você criou. Tantas personagens e novelas, histórias". Foto: Reprodução redes sociais
  • Vera é uma das sete atrizes que interpretaram o papel de personagem chamada Helena, um nome que marcou a trajetória de Manoel Carlos. Além dela, Regina Duarte, Maitê Proença, Christiane Torloni, Taís Araújo, Júlia Lemmertz e Lilian Lemmertz.
    Vera é uma das sete atrizes que interpretaram o papel de personagem chamada Helena, um nome que marcou a trajetória de Manoel Carlos. Além dela, Regina Duarte, Maitê Proença, Christiane Torloni, Taís Araújo, Júlia Lemmertz e Lilian Lemmertz. Foto: Foto: Divulgação
  • Com a morte do autor, seu legado permanece. Recentemente, em uma entrevista ao Estadão, Júlia Almeida disse que só haverá remakes das novelas do pai se a produtora fundada para cuidar do legado dele aprovar. Ela se manifestou porque a Globo está relevando uma tendência à reedição de produções da casa.
    Com a morte do autor, seu legado permanece. Recentemente, em uma entrevista ao Estadão, Júlia Almeida disse que só haverá remakes das novelas do pai se a produtora fundada para cuidar do legado dele aprovar. Ela se manifestou porque a Globo está relevando uma tendência à reedição de produções da casa. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • "No caso de um remake, a produtora Boa Palavra só o autorizará mediante participação editorial ou consultoria criativa, critérios de casting e roteiro definidos em conjunto", declarou Júlia. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Segundo a filha do autor, a produtora também deve ter
    Segundo a filha do autor, a produtora também deve ter "direito a vetos prévios com relação a mudanças que esvaziem o espírito do texto ou da sinopse original". Foto: Reprodução @produtoraboapalavra
  • A última novela escrita por Manoel Carlos,
    A última novela escrita por Manoel Carlos, "Em Família", foi exibida em 2014, na TV Globo. Relembre suas obras mais marcantes! Foto: Divulgac?a?o/João Miguel Júnior/TV Globo
  • Manoel Carlos Gonçalves de Oliveira, carinhosamente conhecido como Maneco, nasceu em 14 de março de 1933, em São Paulo.
    Manoel Carlos Gonçalves de Oliveira, carinhosamente conhecido como Maneco, nasceu em 14 de março de 1933, em São Paulo. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • Embora paulista de nascimento, sua obra ficou fortemente associada ao Rio de Janeiro, especificamente no Leblon, bairro que serviu de cenário para a maior parte de suas novelas.
    Embora paulista de nascimento, sua obra ficou fortemente associada ao Rio de Janeiro, especificamente no Leblon, bairro que serviu de cenário para a maior parte de suas novelas. Foto: Arne Müseler/Wikimédia Commons
  • As protagonistas
    As protagonistas "Helenas", segundo ele, foram inspiradas na força e a beleza da Helena de Troia, figura da mitologia grega. Foto: Brian Quid/Unsplash
  • A tradição começou em 1981 com a atriz Lílian Lemmertz, na novela
    A tradição começou em 1981 com a atriz Lílian Lemmertz, na novela "Baila Comigo". Foto: Divulgac?a?o
  • Outras atrizes que ficaram conhecidas por viverem
    Outras atrizes que ficaram conhecidas por viverem "Helenas" em suas novelas foram Regina Duarte, Maitê Proença, Vera Fischer, Christiane Torloni e Taís Araújo. Foto: Divulgac?a?o/TV Globo
  • Depois de
    Depois de "Baila Comigo", Maneco escreveu as novelas "Sol de Verão", de 1982, "Novo Amor", de 1986, e "El magnate", de 1990. Foto: Reproduc?a?o
  • Outra novela marcante escrita pelo autor foi
    Outra novela marcante escrita pelo autor foi "Felicidade", de 1991. A trama se passava parte no interior de Minas e tinha Maitê Proença como protagonista. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • Em 1997, estreou
    Em 1997, estreou "Por Amor", talvez a obra mais famosa do Maneco, considerada por muitos sua obra-prima. Regina Duarte viveu uma das Helenas mais emblemáticas, em uma trama marcante. Foto: Reprodução/TV Globo
  • "Laços de Família", exibida em 2000, comoveu o público com a famosa cena em que Carolina Dieckmann raspa o cabelo em um dos momentos mais icônicos da TV brasileira. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Manoel Carlos também escreveu
    Manoel Carlos também escreveu "Mulheres Apaixonadas", exibida em 2003, que trouxe à tona temas como violência contra idosos, alcoolismo e maus-tratos contra mulheres. Foto: Reprodução do Instagram @danstulbach
  • Em 2006, Maneco escreveu
    Em 2006, Maneco escreveu "Páginas da Vida". Na trama, Helena, vivida por Regina Duarte, adota uma menina com Síndrome de Down que havia sido rejeitada pela avó após a morte da mãe no parto. Foto: Renato Rocha Miranda/Globo
  • Em 2009, estreou
    Em 2009, estreou "Viver a Vida", que marcou por ter a primeira Helena negra, vivida por Taís Araújo. Foto: Divulgação/Globo
  • Em
    Em "Em Família", de 2014, última novela do autor, Julia Lemmertz interpretou Helena fechando o ciclo que começou com sua mãe, Lílian, 33 anos antes. Foto: Reprodução/TV Globo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay