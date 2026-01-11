Galeria
A menor igreja da América Latina: saiba o seu tamanho
Situada no bairro São Pedro, às margens da Rodovia Municipal Agostinho Tomasi, a capela está inserida em um espaço de preservação ambiental e contemplação espiritual. Foto: reprodução/Prefeitura de Siderópolis
O espaço comporta no máximo três pessoas por vez, tornando a visita peculiar e silenciosa. Cada detalhe foi pensado para caber nesse espaço reduzido. Foto: reprodução/ tripadviser
Inaugurada em 15 de novembro de 2019, a capela levou dois anos para ser construída, com dedicação artesanal e envolvimento da comunidade local. Foto: Reprodução/Santuário Ecológico do Aguaí
O interior da capela é decorado com desenhos à tinta delicados e expressivos da artista Caturra, que retratam a fé e a simplicidade de São Francisco de Assis. Foto: reprodução/ facebook
Já na parte externa, um mosaico colorido e simbólico, criado por Sérgio Honorato, dá identidade visual e convida à contemplação. Foto: reprodução/ tripadviser
Além disso, duas esculturas do artista Galante, de Criciúma, complementam o espaço interno, trazendo profundidade espiritual e beleza artística ao pequeno templo. Foto: reprodução/ tripadviser
Movido por sua devoção e sensibilidade estética, o artista Nicola Gava idealizou um espaço que harmonizasse fé, arte sacra e o ambiente natural, transformando apenas quatro metros quadrados em um templo de contemplação e beleza. Foto: reprodução/ instagram
Mais do que uma atração turística, a capela é um espaço de recolhimento, fé e conexão com o divino. Um autêntico templo de contemplação e oração. Foto: Reprodução/Santuário Ecológico do Aguaí
A escolha do terreno teve significado espiritual, com Ã¡rvores que simbolizam paz, sabedoria e vida. A construÃ§Ã£o ocorreu ao lado de uma figueira e oliveiras. Foto: ReproduÃ§Ã£o/tripadviser
Durante a limpeza do terreno, surgiram elementos naturais que tornaram o ambiente ainda mais acolhedor e místico, como fontes de água e pedras naturais. Foto:
A construção usou materiais simples e sustentáveis, como pedra, madeira, cerâmica e vidro. Ele refletiu a humildade de São Francisco e a rusticidade da região. Foto: Reprodução
Empresas e moradores contribuíram com itens como o sino, o piso e esculturas sacras. Essa união fortaleceu o vínculo entre arte e comunidade, transformando o templo em um símbolo coletivo de fé e identidade cultural. Foto: Reprodução/tripadviser
O sino e o piso foram doados por empresas. Cada elemento decorativo tem uma história, reforçando o caráter coletivo e afetivo da construção. Foto: Reprodução/instagram
Como símbolo de identidade local, a capela se tornou um ícone de Siderópolis. Representa, assim, a fé, a arte e o envolvimento da comunidade. Foto: reprodução/ Prefeitura de Siderópolis
A capela, com sua arquitetura singular e riqueza artística em apenas 4 metros quadrados, tornou-se referência em projetos educativos voltados à arte sacra e à preservação cultural. Sua originalidade inspira artistas, estudantes e pesquisadores, mostrando como espaços pequenos podem abrigar grandes ideias. Foto: Reprodução/Santuário Ecológico do Aguaí
Responsável pelo santuário, Albertino Ferreira, o “Beto”, relata que muitos visitantes fazem pedidos e relatam graças recebidas após visitar a capela. Foto: reprodução /instagram
“A nossa região é conhecida por figueiras, não por oliveiras. Por isso, quando descobri água e pedras tão bonitas, percebi que seria o lugar perfeito“, afirmou Beto. Foto: reprodução/ tripadviser
O Aguaí Santuário Ecológico, em Siderópolis (SC), oferece uma experiência espiritual e natural única, com acesso à menor igreja da América Latina. Os ingressos custam R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças de 4 a 11 anos e idosos. Foto: reprodução/ tripadviser
A capela encanta visitantes de todos os perfis, desde devotos até amantes da arte e da arquitetura. Rodeada por natureza, oferece uma experiência espiritual única em meio à beleza ecológica de Siderópolis. Foto: reprodução/ tripadviser
A menor igreja da América Latina é, portanto, um testemunho de como a fé pode se manifestar em espaços simples, mas profundamente significativos. Foto: Reprodução/Santuário Ecológico do Aguaí