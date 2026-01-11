Celebridades e TV
Conheça descendentes de japoneses que ganharam fama no Brasil
Suzuki ganhou vasta notoriedade pela personagem Miyuki em "Malhação" e por apresentar os programas "Mandou Bem" e "Tribos", ambos na TV por assinatura. Esses trabalhos consolidaram sua presença como referência na mídia jovem e alternativa. Foto: reprodução
Filha do engenheiro Hiroshi Suzuki e da professora Ivone Suzuki, Danni tem uma irmã, Alessandra Suzuki, que é bailarina e um ano mais velha. A família, aliás, sempre apoiou sua trajetória artística desde os primeiros passos. Foto: reprodução
Daniele Suzuki é formada em Desenho Industrial, com pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela PUC-Rio. Também tem formação em Direção pela New York Film Academy. Em 2022, realizou o sonho de seu pai ao conhecer o Japão pela primeira vez. Foto: reprodução/instagram
Seu primeiro comercial foi para a Coca-Cola em 1987. Estreou na televisão como atriz na novela "Uga Uga", da Rede Globo. Em 2002, participou do seriado "Sandy E Junior", consolidando sua carreira nas telas. Conquistou o público como Miyuki no ano seguinte. Foto: reprodução
Teve outros trabalhos na TV, como nas novelas "Bang Bang", "Ciranda de Pedra", "Pé na Jaca" e "Viver a Vida". Em 2014, voltou ao seriado "Malhação" na pele de uma professora. Hoje, ela também trabalha como professora, lecionando no curso de pós-graduação “Influência Digital: Conteúdo e Estratégia” da PUC gaúcha. Foto: reprodução/tv globo
Mãe de Kauai, hoje com 14 anos, Daniele Suzuki é uma voz ativa na luta pela representatividade asiática. Já palestrou quatro vezes no TEDx, compatriotas a ocuparem espaços na mídia e na sociedade brasileira. A seguir, conheça outros descendentes de japoneses que se tornaram celebridades por aqui. Foto: reprodução/instagram
Sabrina Sato: É uma das apresentadoras mais queridas do Brasil. Repleta de carisma e estilo, despontou na televisão ao participar do BBB3, exibido em 2003, quando foi eliminada na oitava semana. Em 2024, visitou o Japão para apresentar um quadro do Fantástico, da Globo. Foto: reprodução/instagram
Arthur Nory: Medalhista olÃmpico de bronze em ginÃ¡stica nas OlimpÃadas do Rio 2016. TambÃ©m atua como modelo, mostrando versatilidade e Ã© uma voz importante na comunidade LGBTQIA+, promovendo inclusÃ£o no esporte. Foto: reproduÃ§Ã£o/instagram
Jacqueline Sato : Conhecida por trabalhos na novela "Sol Nascente" e em séries como "Os Ausentes" e "Sessão de Terapia". Já fez comentários sobre as dificuldades de ser atriz quando se tem descendência asiática. Também é ativista na condição de embaixadora do Greenpeace e fundadora da House of Cats. Foto: reprodução
Ana Hikari : Representa a nova geração de artistas asiáticos no Brasil. Ganhou destaque como protagonista em "Malhação: Viva a Diferença" e participou de "As Five". Usa frequentemente suas redes para promover debates sobre identidade, representatividade e cultura asiática. Foto: reprodução/instagram
Carol Nakamura: Ficou famosa como bailarina do Domingão do Faustão, depois atuou em novelas como "Sol Nascente" e "Malhação". Também trabalhou como repórter e apresentadora na Globo e Record. Envolvida em ações de inclusão e apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, é referência de beleza e talento. Foto: reprodução/instagram
Geovanna Tominaga: Ex-apresentadora da "TV Globinho" e do "Vídeo Show", também acumula trabalhos de repórter e atriz em diferentes emissoras. Atuou em novelas como "Sol Nascente". Além disso, é escritora. Assina o livro "Você já é o suficiente", sobre autoestima e autoconhecimento. Foto: reprodução/instagram
Tomie Ohtake: Ícone da arte abstrata, a artista plástica naturalizada brasileira fez fama por suas esculturas e painéis que se tornaram marcos em espaços públicos de várias cidades brasileiras. Já recebeu diversos prêmios e homenagens. É fundadora de instituto que leva seu nome em São Paulo, dedicado à arte contemporânea e à formação cultural. Foto: divulgação
Daniel Uemura: Começou aos 13 anos em comerciais, e ficou conhecido como Raiden em "Malhação". Atuou em novelas como "Amor à Vida", "Sol Nascente" e séries como "3%" e "Os Ausentes". Foi apresentador do "TV Globinho" e repórter no "Mais Você". Também atuou no cinema e teatro. Foto: reprodução/instagram
Celso Kamura: Cabeleireiro de famosos com mais de 45 anos de atuaÃ§Ã£o, Ã© responsÃ¡vel pelo visual de celebridades como AngÃ©lica, Grazi Massafera, Ana Hickmann e atÃ© da ex-presidente Dilma Rousseff. Popularizou tÃ©cnicas como o alisamento definitivo no Brasil, inspirado na escova japonesa. Foto: reproduÃ§Ã£o/instagram
Marcelo Yuka (1967–2019): Sempre valorizou suas raízes multiculturais. Fundador e baterista da banda O Rappa, foi responsável por letras marcantes com forte crítica social. Deixou, além da música, uma obra reflexiva sobre desigualdade, violência urbana e resistência. Foto: reprodução/instagram
Bento Hinoto (1970–1996): Guitarrista da saudosa banda Mamonas Assassinas, que fez grande sucesso no Brasil e foi vitimada em acidente aéreo. Era considerado o melhor músico do grupo, responsável pelos arranjos e direção musical. Sua arte e carisma continuam vivos na memória dos fãs. Foto: reprodução/instagram
Rodrigo Kenji: Influenciador e criador de conteúdo sobre cultura japonesa e humor, também atuou em produções nacionais. Sua presença contribui para ampliar a representatividade asiática na televisão e no cinema. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Daniel Matsunaga: Modelo que ganhou status de celebridade no Brasil em razão da carreira consolidada fora do país. Brasil. É exemplo de sucesso internacional de um nipo-brasileiro multifacetado. Participou de "A Fazenda", atraindo grande atenção com sua trajetória. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Akihiro Sato: Fez sucesso como modelo no Brasil, bem como em países asiáticos. Participou de filmes e séries filipinas como "Darna", "Panday Kids" e "My Valentine Girls". Versátil, também já jogou futebol profissional. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Lyoto Machida: Lutador de MMA e campeão meio-pesado do UFC em 2009. Também competiu no Bellator MMA. Conhecido como “The Dragon”, é faixa preta em karatê Shotokan, jiu-jitsu brasileiro e judô. Combina técnicas asiáticas com artes marciais mistas, sendo referência mundial em evasão e contra-ataque. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Fernanda Takai: Vocalista da banda Pato Fu desde os anos 1990, lançou carreira solo em 2007 com grande sucesso e já foi indicada ao Grammy Latino. Visitou o Japão pela primeira vez aos 35 anos e desde então mantém forte vínculo com a cultura de lá, inclusive cantando em japonês. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
A comunidade nipo-brasileira é a maior fora do Japão, com cerca de 2 milhões de descendentes, Sua influência se estende a diversas áreas da cultura de nosso país. Sua presença no Brasil vai muito além da culinária e das festas tradicionais: ela pulsa na arte, na música, no esporte, na televisão e na moda. Foto: REPRODUÇÃO