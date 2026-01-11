Nova Friburgo: Do legado europeu ao aconchego da serra

Nova Friburgo pode ser visitada o ano todo, com atrações para todos os gostos e estações. Mas, sim, o inverno é o período mais procurado. As temperaturas mais baixas favorecem o turismo de montanha e a gastronomia típica. Já o verão, mais úmido, é ideal para o ecoturismo, trilhas e contato com a natureza. Foto: reprodução/quebrandoarotina.com