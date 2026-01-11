Tradição nômade e vida urbana: contrastes da Mongólia dupla

A Mongólia Interior é uma região autônoma dentro da República Popular da China, onde vivem mongóis e chineses Han. Apesar de carregar o nome “Mongólia”, não é um país independente, estando subordinada ao governo chinês. Sua população é muito maior que a da Mongólia soberana, e sua vida cotidiana reflete forte integração com a cultura e infraestrutura chinesas. Foto: reprodução