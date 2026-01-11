Galeria
Tesouro medieval, Monte Saint-Michel vira ilha na maré alta do Canal da Mancha
-
A transformação em ilha ocorre quando as águas do Canal da Mancha cercam completamente o monte. Este fenômeno ocorre devido às grandes amplitudes das marés na região, que ultrapassa 14 metros. Durante a maré baixa, é possível caminhar até o monte pela areia. Mas atenção: é perigoso sem guia, pois a maré sobe rapidamente. Foto: reprodução/ tripadviser
-
No ponto mais alto do monte está a Abadia do Monte Saint-Michel, construída a partir do século 8. Ela mistura estilos românico e gótico, com arcos imponentes e vitrais que filtram a luz do mar. Era um centro de peregrinação cristã durante a Idade Média. Hoje, é o coração espiritual e visual do local. Foto: reprodução/ tripadviser
-
O Monte é um exemplo raro de arquitetura vertical medieval. As construções foram erguidas em camadas, adaptando-se ao relevo íngreme da rocha. A vila se organiza em círculos concêntricos, com a abadia no topo, seguida por muralhas, casas e lojas. Cada nível tinha uma função social e religiosa distinta. Foto: reprodução/ tripadviser
-
Durante a Guerra dos Cem Anos, Monte Saint-Michel resistiu a repetidos cercos ingleses. Suas muralhas e localização estratégica o tornaram praticamente impenetrável. Tornou-se, assim, um símbolo de resistência francesa. Até hoje, é um dos poucos lugares da Normandia que nunca caiu nas mãos dos ingleses. Foto: reprodução/ tripadviser
-
-
Segundo a lenda, o Arcanjo Miguel apareceu ao bispo Aubert em 708 e ordenou a construção da abadia. Dizem que o religioso ignorou a visão até que o arcanjo tocou sua cabeça com o dedo, deixando um buraco em seu crânio. Essa relíquia está exposta na igreja de Saint-Gervais, em Avranches. Foto: Tango7174 / Wikimedia Commons
-
O Monte Saint-Michel fica a cerca de 360 quilômetros de Paris. É possível chegar de trem até Pontorson e depois pegar um ônibus. Também há excursões saindo da capital. Desde 2014, uma passarela elevada permite o acesso a pé, de bicicleta ou com ônibus especiais, mesmo durante a maré alta. Foto: reprodução
-
A Grand Rue é a rua principal, repleta de lojinhas, cafés e restaurantes. Apesar de turística, mantém o charme medieval com fachadas de madeira e placas antigas. É comum encontrar produtos típicos da Normandia, como cidra, caramelo de manteiga salgada e lembranças religiosas. Foto: reprodução/ tripadviser
-
-
A omelete da Mère Poulard é uma tradição local desde 1888. Feita com ovos batidos vigorosamente até virar espuma, é cozida em fogo de lenha. O restaurante original ainda funciona e atrai turistas do mundo todo. O preço é salgado, mas a experiência é única. Foto: reprodução/ tripadviser
-
Durante séculos, monges beneditinos viveram na abadia, dedicando-se à oração e ao trabalho. Hoje, a comunidade religiosa dos Fraternités Monastiques de Jérusalem mantém a espiritualidade do lugar. Missas e cânticos litúrgicos ainda são realizados, especialmente em datas festivas. Foto: reprodução/ abbaye mont saint michel
-
A primavera e o início do outono são ideais para visitar, com clima ameno e menos turistas. As marés mais impressionantes ocorrem na lua cheia e nova. À noite, o monte iluminado oferece um espetáculo à parte. Evite os meses de julho e agosto, quando o local fica lotado. Foto: reprodução/ tripadviser
-
-
A Baía de Monte Saint-Michel é uma das mais ricas em biodiversidade da Europa. É habitat de focas, aves migratórias e moluscos. Também é famosa pelas ovelhas pré-salées, que pastam em áreas salgadas e produzem carne com sabor único. A região é protegida por leis ambientais. Foto: reprodução/ tripadviser
-
Durante a maré baixa, é possível fazer caminhadas guiadas pela baía. Guias especializados conduzem grupos por entre bancos de areia, canais e áreas de lama movediça. A experiência é sensorial e educativa, revelando a geologia e os perigos naturais do local. Foto: reprodução/ tripadviser
-
O monte já apareceu em diversos filmes e inspirou cenários de fantasia. Foi referência visual para a cidade de Minas Tirith em "O Senhor dos Anéis" e para o castelo de "Enrolados", da Disney. Sua silhueta icônica é perfeita para histórias épicas e mágicas. Foto: reprodução de video
-
-
Há hotéis dentro do próprio monte, ideais para quem quer viver a experiência completa. Também há opções mais acessíveis em Pontorson e arredores. Dormir no monte permite ver o pôr do sol e o nascer da maré com tranquilidade, longe das multidões diurnas. Foto: reprodução
-
O Monte passou por diversas restaurações ao longo dos séculos. A mais recente, concluída em 2015, removeu o antigo dique-estrada e restaurou o caráter insular do local. A manutenção constante é essencial para preservar sua estrutura diante da erosão e do turismo intenso. Foto: reprodução
-
O Monte Saint-Michel foi inscrito como Patrimônio Mundial da UNESCO em 1979. O título reconhece seu valor histórico, arquitetônico e natural. É um dos destinos mais visitados da França, com mais de 2,5 milhões de turistas por ano. Um verdadeiro tesouro da humanidade. Foto: reprodução/ tripadviser
-
-
Visitar o Monte Saint-Michel é como atravessar um portal para outra era. O som das gaivotas, o cheiro do mar e o eco dos passos nas pedras criam uma atmosfera única. É um lugar que mistura fé, natureza e história — e que permanece, há séculos, desafiando o tempo e as marés. Foto: reprodução/ tripadviser