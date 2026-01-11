Celebridades e TV
De socialite a empresária de sucesso e artista: Paris Hilton se diz ‘sobrevivente dos anos 2000’
-
Nascida em Nova York em 1981, Paris é bisneta de Conrad Hilton, fundador da rede Hilton Hotels, filha de Kathy e Richard Hilton, e cresceu entre Beverly Hills e Manhattan – luxo e exposição midiática –, absorvendo desde cedo o universo da elite americana. Foto: reprodução/ instagram
-
Ainda adolescente, assinou contrato com a Trump Model Management. Assim, iniciou carreira como modelo e rapidamente chamou atenção pelo estilo ousado e presença constante em eventos e capas de revistas. Foto: reprodução/ instagram
-
Nos anos 2000, Paris foi proclamada “líder It Girl de Nova York", tornando-se presença constante em tabloides e símbolo de uma geração marcada por festas, moda extravagante e relacionamentos midiáticos. Assim, consolidou sua imagem como ícone de moda e comportamento. Foto: reprodução/ instagram
-
Em 2003, a divulgação bombástica de uma fita de cunho pessoal coincidiu com a estreia de “The Simple Life”, que a projetou internacionalmente como estrela global da televisão. A atração, que também teve Nicole Richie, durou cinco temporadas. Foto: divulgação
-
-
Contudo, em vez de o episódio destruir sua carreira, impulsionou sua notoriedade global. Desse modo, ela mostrou sua capacidade de transformar crises em oportunidades. Foto: reprodução
-
Em 2006 lançou o álbum “Paris”, com hits como “Stars Are Blind”, explorando pop e dance e mostrando sua versatilidade artística. Mais tarde reinventou-se como DJ, apresentando-se em grandes festivais e clubes internacionais. Foto: reprodução/ instagram
-
Paris participou de filmes como “House of Wax”, “Zoolander” e “The Hottie and the Nottie”, o que reforçou sua imagem de atriz e, consequentemente, ampliou sua presença em Hollywood mesmo em produções controversas. Foto: reprodução
-
-
Engajada, construiu um império com linhas de perfumes, moda e acessórios, além de sua gravadora Heiress Records, acumulando fortuna estimada em 300 milhões de dólares. Foto: reprodução
-
Paris sempre esteve sob os holofotes, com relacionamentos de destaque e uma vida marcada por festas e glamour. Casou-se em 2021 com Carter Reum, empresário, e juntos têm dois filhos, vivendo atualmente em Los Angeles. Foto: reprodução/ instagram
-
Antes do casamento, teve relacionamentos com figuras como Rick Salomon e Benji Madden, sempre acompanhados de intensa cobertura midiática. Foto: reprodução
-
-
Paris Hilton mostrou uma nova fase mais voltada à família e ao equilíbrio pessoal desde que conheceu a maternidade. O primeiro filho, Phoenix, veio por barriga de aluguel, em 16 de janeiro de 2023. Menos de um ano depois, em novembro, ela e o marido aumentaram a família com uma filha chamada London. Foto: reprodução/ instagram
-
Nos últimos anos, a personalidade tem se posicionado em causas sociais. A saber, na defesa de direitos de mulheres e contra abusos em instituições de correção para jovens. E relata sua própria experiência traumática em defesa de mudanças no aspecto legal. Foto: reprodução/ instagram
-
Em entrevista recente, Paris declarou que as pessoas que sobreviveram aos desafios dos anos 2000 podem superar tudo o que aparecer pela frente, refletindo sobre sua trajetória e resiliência. Foto: reprodução/ instagram
-
-
"O tratamento comigo e com minhas amigas não foi cruel logo no início, isso foi piorando com o tempo. Britney, principalmente, precisou ser muito forte. Tenho orgulho das minhas meninas. Todas somos ícones e muito resilientes. Se você conseguiu sobreviver aos anos 2000, consegue sobreviver a qualquer coisa", disse. Foto: reprodução/ instagram
-
Paris não se contentou com o status de herdeira e investiu em forte influência nas redes sociais, seja na moda, no comportamento ou na estética. Com milhões de seguidores, ela utiliza plataformas como Instagram e TikTok para compartilhar sua vida, divulgar projetos e ditar tendências de estilo. Foto: reprodução/ instagram
-
Em 2020 lançou o documentário “This Is Paris”, em que revelou traumas e experiências pessoais. Ao mostrar um lado mais humano e vulnerável, reforçou sua narrativa de superação. Foto: reprodução
-
-
Vista como precursora da cultura de celebridades digitais e inspiração para influenciadores e empreendedores a fim de transformarem imagem em negócio, Paris virou uma legítima empresária de sucesso. Foto: reprodução/ instagram
-
Com novos projetos em música, moda e ativismo, Paris Hilton transcendeu a imagem de socialite. E continua em alta, mostrando que sua trajetória tem o DNA da reinvenção constante e da capacidade de se manter relevante. Foto: reprodução/ instagram