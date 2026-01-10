Estilo de Vida
Tribo causa assombro com casas no topo das árvores a 35 metros de altura
As casas são erguidas sobre uma árvore principal reforçada, usando plataformas de bambu amarradas com cipós e cobertas com folhas de palmeira. Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons
O processo é um trabalho coletivo dos Korowai e pode durar vários dias. Foto: Reprodução do Flickr Markus Fleute
As moradias elevadas são uma estratégia de sobrevivência que protege as famílias da umidade, enchentes, insetos e animais selvagens. Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons
Antigamente, as casas no alto de árvores também serviam de defesa contra tribos rivais que pudessem tentar atacar de alguma forma. Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons
As casas podem abrigar de 4 a 12 pessoas e cada uma tem um fogo central que serve tanto para cozinhas quanto para afastar pequenos animais. Foto: Reprodução do Youtube
Quando a estrutura se deteriora ou é considerada "impura", a família a abandona e constrói uma nova. Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons
Considerados uma das últimas tribos isoladas do planeta, os Korowai só tiveram contato externo na década de 1970. Foto: Reprodução do Flickr Ondrej Pavelka
Apesar de parte deles já viver em áreas ribeirinhas, as casas nas árvores seguem como símbolo de sua cultura. Foto: Reprodução do Youtube
A província de Papua, onde vivem os Korowai, fica situada na porção ocidental da ilha da Nova Guiné, fazendo parte da Indonésia. Sua capital é Jayapura. Foto: blackinkstudio07 por Pixabay
É uma região de grande diversidade étnica e cultural, com centenas de grupos indígenas e línguas locais. Foto: Reprodução de Youtube
Historicamente, foi uma colônia holandesa até 1963, quando passou a ser administrada pela Indonésia. A incorporação formal ocorreu em 1969. Foto: Reprodução do Flickr Kurt Gross
O ponto mais alto da Indonésia (4.884 metros), o Puncak Jaya, fica localizado nos Montes Maoke, em Papua. Foto: Reprodução/YouTube
A província e as áreas vizinhas possuem vastos recursos naturais, incluindo petróleo, níquel, cobalto, ouro e cobre. Foto: Reprodução do Flickr Kevin Costan
Um dos projetos mais conhecidos é a mina de Grasberg, considerada uma das maiores minas de ouro e de cobre do mundo. Foto: Flickr Paul Q. Warren
Apesar da riqueza natural, Papua enfrenta desafios sociais, desigualdade econômica e debates políticos sobre autonomia. Foto: Reprodução do Flickr ruth sembiring
