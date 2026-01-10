Galeria
A surpreendente história da Torre Eiffel: construída para durar pouco, virou ícone mundial
A torre foi feita para a Exposição Universal de 1889, que comemorava o primeiro centenário da Revolução Francesa. Não seria um monumento permanente. Foi construída para durar somente 20 anos. Foto: domínio público
Mas a Torre foi salva graças à sua utilização para fins científicos e à instalação de uma antena de rádio (com o tempo, passou a ter 120 antenas). Foto: Wladyslaw wikimedia commons
O nome se deve ao engenheiro que projetou a torre: Gustave Eiffel. Ele apresentou o projeto para outras cidades antes de Paris, dentre elas Barcelona, e foi rejeitado por todas. Foto: Reprodução do site toureiffel.paris/fr
Na época, a torre foi alvo de críticas por parte de grandes nomes da literatura francesa. Paul Verlaine, um dos maiores poetas do país, disse que o monumento era um “esqueleto de guarda” Foto: Reprodução do site toureiffel.paris/fr
O poeta e romancista François Coppée também meteu o malho na torre: “Mastro de ferro com acabamento duro e confuso e engrenagem deformada”. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
O escritor Joris-Karl Huysmans pegou pesado: “ Tubo de fábrica em construção, supositório cravejado de buracos”. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
E o escritor Guy de Maupassant chegava a fazer refeições no restaurante da torre porque era o único lugar de onde não se via a torre, que ele descrevia como "esqueleto gigante sem graça, aborto de chaminé de fábrica”. Foto: Félix Nadar - Wikimédia Commons
A Torre Eiffel foi construída em 2 anos, 2 meses e 5 dias - um período considerado curto para as dimensões da torre e o padrão da época. Especialistas afirmaram que a construção foi extremamente precisa. Foto: reprodução do livro La Tour de 300 Mètres
Um dos momentos históricos envolvendo a torre foi o sobrevoo de Santos Dumont em 19/10/1901. A uma altura de 250 metros, diante de uma multidão, ele fez o primeiro voo controlado pelo homem! Foto: Smithsonian Institution - Wikimédia Commons
A Torre Eiffel mede 324 metros, somando-se os 24 metros da antena de rádio. É a estrutura mais alta de Paris e a quinta mais alta da França. Foto: pixabay
Em baixas temperaturas, o metal faz com que a torre 'encolha'. No verão, ela mede até 18 cm a mais do que no verão. Foto: divulgação dicasparis.com
A torre oscila até sete centímetros com o vento forte. O monumento tem cinco elevadores. Um deles leva ao restaurante Jules Verne. Foto: Reprodução do site toureiffel.paris/f
O movimento é tão grande que durante um ano a distância percorrida pelos elevadores chega a 103 mil km (2 vezes e meia uma volta ao mundo). Foto: Reprodução do Youtube Canal Fotógrafo Brasileiro em Paris
Muitas pessoas, com disposição, gostam de subir pela escadaria, pois, ao longo do percurso, há fotografias que mostram a construção da torre. Foto: Reprodução do Youtube canal Max Petterson Monteiro
Mas é preciso ter preparo. São 1.665 degraus até o topo na escada leste. Dá para ir aos poucos, parando para ver a mostra. Mas, ainda assim, pode ser cansativo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fotógrafo Brasileiro em Paris
Hitler nunca subiu a torre, para alÃvio dos franceses. Pouco antes da tomada de Paris pelos nazistas, os cabos dos elevadores foram cortados. Ele teria que ir pelas escadas. AlemÃ£es colocaram uma suÃ¡stica no alto da torre. Mas um soldado da ResistÃªncia escalou a torre para botar uma bandeira francesa no topo. Foto: wikimedia commons
A Torre Eiffel é pintada em 3 tons degradée, sendo mais escura na parte de baixo e mais clara no topo. A cada 7 anos, são necessárias 60 toneladas de tinta para pintar os 250 mil m² de superfície da estrutura. Foto: HjalmarGerbig wikimedia commons
A iluminação da Torre é feita por 336 holofotes com lâmpadas de sódio de alta pressão, que lhe dão uma aparência dourada. A torre tem 20 mil lâmpadas. Foto: pierre blaché pixabay
Desde 1999 estão instalados no alto da Torre Eiffel um farol com dois feixes de luz, com alcance de 80 km. Foto: Reprodução do site toureiffel.paris/fr
No terceiro andar da Torre ainda se conservam as salas usadas por Gustave Eiffel e podem ser vistas através de um vidro. Lá dentro, bonecos de cera retratando o próprio engenheiro e sua esposa, com o inventor da lâmpada, Thomas Edison. Foto: reprodução acasanamala.com
Do alto, se tem uma imagem panorâmica inigualável de Paris. Equipamentos permitem a visualização aproximada de pontos da cidade, descritos em painéis para que os visitantes saibam o que estão olhando. Foto: Immanuel Giel wikimedia commons
A torre recebe cerca de 7 milhões de turistas por ano. Símbolo maior de Paris e imagem cartão-postal da França, a Dama de Ferro se mantém exuberante, dominando a paisagem parisiense, como um dos monumentos mais famosos e admirados do planeta. Foto: walkerssk pixabay
