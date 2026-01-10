A surpreendente história da Torre Eiffel: construída para durar pouco, virou ícone mundial

Hitler nunca subiu a torre, para alÃ­vio dos franceses. Pouco antes da tomada de Paris pelos nazistas, os cabos dos elevadores foram cortados. Ele teria que ir pelas escadas. AlemÃ£es colocaram uma suÃ¡stica no alto da torre. Mas um soldado da ResistÃªncia escalou a torre para botar uma bandeira francesa no topo. Foto: wikimedia commons