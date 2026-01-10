As principais lendas do folclore nacional

O “Negrinho do Pastoreio” é uma típica lenda da região Sul do Brasil, com raízes africanas e cristãs. Isso porque a trama tem como protagonista um menino negro e escravo, que foi acusado injustamente pelo sumiço de um cavalo do seu patrão. Aliás, o jovem foi obrigado a voltar ao pasto para recuperá-lo. Foto: Jakared / Wikimedia Commons