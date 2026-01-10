Entretenimento
Na Terra do Lego, parque é dedicado ao brinquedo de fama internacional
Com o sucesso das peças coloridas de montar, a cidade inaugurou em junho de 1968 o primeiro parque temático da Lego, o Legoland Billund. Foto: Divulgaçao
Três décadas antes, no pequeno município a quase 300 km da capital Copenhague nasceu o The Lego Group, que passaria a fabricar anos mais tarde as pecinhas que se tornaram populares mundo afora. Foto: Divulgaçao
Além da sede da empresa e do Legoland, Billund ainda abriga a Lego House, edifício de 12 mil metros quadrados composto por 25 milhões de peças Lego. Foto: Divulgaçao
No interior da Lego House há inúmeras atividades educativas, lojas, restaurantes e até dinossauros reproduzidos com peças de Lego. Foto: Divulgaçao
A Legoland Billund fica a pouco mais de um quilômetro da Lego House. Foto: Divulgaçao
Com mais de 50 atrações para os visitantes, o parque temático Legoland Billund ocupa área de 140 mil metros quadrados. Foto: Divulgaçao
O parque fica bem próximo ao aeroporto da cidade, o segundo mais movimentado da Dinamarca. Foto: Divulgaçao
O espaço do Legoland Billund conta em sua estrutura com dois hotéis oficiais e uma vila para hospedagem. Foto: Divulgaçao
O parque é dividido em 11 setores temáticos, com destaque para a Miniland, repleta de reproduções de lego de cidades e edifícios do mundo todo. Foto: Divulgaçao
O Legoland Billund dispõe de quatro montanhas-russas, cinema 3D, labirinto de laser e outras atrações para entreter os visitantes. Foto: - Divulgaçao
Em 2024, foi inaugurada uma área temática da série infantil de televisão Peppa Pig, com recreação para as famílias. Foto: Divulgação
Além do parque original na Dinamarca, há Legolands em outros sete países: Estados Unidos (Flórida, Califórnia e Nova York), Malásia, Emirados Árabes, Inglaterra, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Foto: - Divulgaçao
A Legoland Billund é a terceira atração que recebe mais visitantes anualmente na Dinamarca, atrás somente de dois parque de diversões: Jardins de Tivoli, em Copenhague, e o Bakken, em Dyrehaven. Foto: Divulgaçao
Um dos brinquedos infantis mais vendidos do mundo, o Lego foi uma invenção da empresa familiar criada pelo carpinteiro e empresário dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, fundador do grupo que leva o nome do jogo de pequenas peças coloridas. Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
Nos primeiros anos, Kristiansen elaborou brinquedos de madeira, entre eles um pato. Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa deixou de lado os produtos de madeira, matéria-prima escassa no período, e passou a estudar a possibilidade de usar plástico. Foto: Divulgaçao
Nos início dos anos 50, a Lego teve seu primeiro produto de sucesso comercial, um modelo em escala do trator Ferguson. A empresa vendeu em torno de 100 mil unidades em três anos. Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
A peça colorida foi patenteada pelo grupo familiar em 1958, quando já continha os encaixes em formato de tubos que a tornaram um brinquedo clássico. Foto: Benjamin D. Esham/Wikimedia Commons
Passadas mais de seis décadas, a Lego mantém seu prestígio. A empresa registrou crescimento nas vendas em 2023 apesar do “mercado de brinquedos mais fraco dos últimos 15 anos”, de acordo com informe da corporação. Foto: Divulgaçao
O grupo dinamarquês divulgou aumento de 4% nas vendas dos tijolos de plástico coloridos no ano, enquanto o mercado global de brinquedos teve queda de 7%. Foto: Divulgaçao
Em 2023, com a expansão nos mercados de Estados Unidos e Europa, a Lego abriu 147 novas lojas próprias e atingiu a marca de 1.031 no total. Foto: Divulgaçao