Farsa durou 4 décadas: americano criou pegadas e inventou o temido “Pinguim Gigante”
Durante 10 anos surgiram pegadas gigantescas na orla. A lenda alcançou a cidade de Fanning Springs, por onde passa o Rio Suwannee, que corre do sul da Geórgia ao sul da Flórida. Foto: Domínio Público
Essa lenda durou 40 anos até que, em 1988, Tony Signorini revelou sua farsa ao repórter Jan Kirby, do jornal St Petersburg Times. Foto: Divulgação
Ele botava calçados de 3 dedos para criar pegadas na areia. E precisava de disposição, pois os pés artificiais pesavam 13,6 quilos. Foto: Arquivo pessoal
Com isso, Signorini conseguiu espalhar a lenda entre os moradores. Muitos acreditavam na existência da criatura. Foto: Reprodução Twitter
Tony contou que teve a ideia ao ver fotos de rastros fossilizados deixados por dinossauros . Então, ele decidiu inventar o ser mítico forjando as tais pegadas gigantescas. Foto: Manuelvbotelho - wikimedia commons
A Lenda do Pinguim Gigante, por iniciativa de Tony, se juntou a outras tantas que marcam o imaginário de certos países. Veja algumas das lendas urbanas mais famosas. Foto: wirestock por Freepik
CHUPACABRA (Porto Rico) - Criatura que suga o sangue de animais, principalmente cabras. Há descrições de que tem espinhos nas costas, do pescoço até a cauda, e pele escamosa. Também é conhecido no Brasil, México e EUA. Foto: Jeff Carter - Wikimédia Commons
ASSOBIADOR (Venezuela) - Descrito como homem muito magro, com roupa de vaqueiro e chapéu de aba larga, que carrega uma bolsa grande, repleta de ossos. Foto: Youtube Canal Cine Terrologia Cultural
CÃO NEGRO (Inglaterra) - Dizem que Black Shuck é grande e peludo, vaga pelo leste do país durante a noite e, quando aparece para alguém, é presságio de morte. Foto: Youtube Canal The Legends of History
NORA, A FREIRA (País de Gales) - Assombra bosques em busca do seu bebê, pois, embora fosse freira, engravidou de um guarda e teve que fugir. Escondeu a criança e não encontrou mais. Foto: Youtube Canal XNV Notícias
EL CUCUY (México) - Criatura pequena e peluda com olhos vermelhos brilhantes, orelhas grandes como um morcego e boca cheia de dentes afiados. Se as crianças não se comportarem bem, o Cucuy aparece para levá-las. Foto: Reprodução do site movieweb
BASILISCO (Suíça) - Lenda surgiu no século 9, sobre um animal com cabeça e pés de ave, corpo de lagarto e asas de dragão. O basilisco teria feito ninho numa câmara secreta e vaga pelas ruas à noite em busca da mãe. Foto: Reprodução do Site romanticamitologia
Aqui cabe lembrar que o segundo livro da saga de Harry Potter, de J.K.Rowling, tem essa lenda como pano de fundo: "Harry Potter e a CÃ¢mara Secreta". Foto: DivulgaÃ§Ã£o
BLOODY MARY (Estados Unidos) - Conta-se que o espírito de Mary é evocado quando alguém diz seu nome três vezes diante do espelho. Ela é capaz de prender a pessoa ao espelho pela eternidade. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
LOIRA DO BANHEIRO (Brasil) - A lenda de Bloody Mary ganhou um paralelo no Brasil, com a Loira do Banheiro. Ela apareceria caso as crianças dessem descarga três vezes falando palavrões. Foto: Pixabay
AKA MANTO (Japão) - Espírito que apareceria em banheiros perguntando se a pessoa quer papel vermelho ou azul. Vermelho é morte na hora. Azul é estrangulamento até a pele azular (morte também). Única saída é não responder. Foto: Facebook Criptozoologia e seres míticos
SHIRIME (Japão) - Yokai (humanoide) estranho com um olho no lugar do ânus. Dizem que ele gosta apenas de assustar, mas não fere ninguém. Foto: YouTube Inaka Adventure
HOMEM DO SACO (Brasil) - Lenda surgiu no século 19. Um velho sujo anda pelas ruas com um saco nas costas, pega as crianças malcriadas e as leva pra casa para fazer sabão. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons