Belas, clássicas e românticas: pontes sobre o Sena são espetáculo à parte na capital francesa

Pont de Sully – A Pont de Sully foi inaugurada em 1876 e conecta a Ilha de Saint-Louis à margem direita. Feita de pedra e ferro, ela é uma das mais antigas da cidade e é um importante elo entre o bairro histórico da Ilha e a cidade. Sua importância está na preservação de seu estilo clássico e na conexão entre pontos turísticos históricos. Foto: VarockAndRoll/Wikimédia Common