Por que o soluço aparece — e por que às vezes demora a ir embora?

RF
Redação Flipar
  • O soluço acontece porque há uma irritação nos nervos que controlam o diafragma. Os principais envolvidos são o nervo frênico e o nervo vago.
    O soluço acontece porque há uma irritação nos nervos que controlam o diafragma. Os principais envolvidos são o nervo frênico e o nervo vago. Foto: Brbbl wikimedia commons
  • Na maioria das vezes, o soluço é passageiro e dura poucos minutos. Ele costuma desaparecer sozinho, sem necessidade de tratamento.
    Na maioria das vezes, o soluço é passageiro e dura poucos minutos. Ele costuma desaparecer sozinho, sem necessidade de tratamento. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
  • Quando persiste por horas, pode causar desconforto e atrapalhar atividades simples. Falar, comer e até dormir ficam mais difíceis.
    Quando persiste por horas, pode causar desconforto e atrapalhar atividades simples. Falar, comer e até dormir ficam mais difíceis. Foto: imagem gerada por i.a
  • Entre as formas mais conhecidas de acabar com o soluço está prender a respiração por alguns segundos. Isso ajuda a regular o ritmo do diafragma.
    Entre as formas mais conhecidas de acabar com o soluço está prender a respiração por alguns segundos. Isso ajuda a regular o ritmo do diafragma. Foto: imagem gerada por i.a
  • Beber água lentamente ou em pequenos goles também pode interromper o reflexo. A ação estimula o nervo vago e ajuda a reorganizar a respiração.
    Beber água lentamente ou em pequenos goles também pode interromper o reflexo. A ação estimula o nervo vago e ajuda a reorganizar a respiração. Foto: Freepik
  • Outra estratégia comum é respirar dentro de um saco de papel por curto período. O aumento do dióxido de carbono pode cessar as contrações.
    Outra estratégia comum é respirar dentro de um saco de papel por curto período. O aumento do dióxido de carbono pode cessar as contrações. Foto: imagem gerada por i.a
  • Algumas pessoas recorrem a sustos ou estímulos inesperados, acreditando que, ao serem surpreendidas, as pessoas acabam interrompendo o soluço.
    Algumas pessoas recorrem a sustos ou estímulos inesperados, acreditando que, ao serem surpreendidas, as pessoas acabam interrompendo o soluço. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora populares, esses métodos funcionam mais pelo efeito de distração no sistema nervoso.
    Embora populares, esses métodos funcionam mais pelo efeito de distração no sistema nervoso. Foto: Imagem de Miroslaw Miras por Pixabay
  • Há ainda quem use técnicas como puxar a língua ou massagear o pescoço. Essas práticas ativam nervos ligados ao reflexo do soluço.
    Há ainda quem use técnicas como puxar a língua ou massagear o pescoço. Essas práticas ativam nervos ligados ao reflexo do soluço. Foto: imagem gerada por i.a
  • Quando o soluço dura mais de 48 horas, é considerado persistente. Nesses casos, pode estar associado a problemas neurológicos ou digestivos.
    Quando o soluço dura mais de 48 horas, é considerado persistente. Nesses casos, pode estar associado a problemas neurológicos ou digestivos. Foto: Divulgação
  • Soluços prolongados exigem avaliação médica, especialmente se vierem acompanhados de dor ou outros sintomas. Medicamentos podem ser indicados em situações específicas.
    Soluços prolongados exigem avaliação médica, especialmente se vierem acompanhados de dor ou outros sintomas. Medicamentos podem ser indicados em situações específicas. Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
  • Em geral, o soluço é inofensivo e faz parte das reações naturais do corpo.
    Em geral, o soluço é inofensivo e faz parte das reações naturais do corpo. Foto: Reprodução TV Globo
  • Controlar a alimentação e o ritmo ao comer ajuda a evitá-lo. Geralmente, as pessoas comem rápido demais. É necessário ter moderação na hora da refeição.
    Controlar a alimentação e o ritmo ao comer ajuda a evitá-lo. Geralmente, as pessoas comem rápido demais. É necessário ter moderação na hora da refeição. Foto: Drobotdean por Frrepik
