Lago Maracaibo, o maior da América Latina, enfrenta severa crise ambiental

Ao longo dos séculos 16 e 17, a região alternou entre tentativas de colonização e conflitos, até que a cidade de Maracaibo foi definitivamente estabelecida em 1574 e mais tarde se tornaria cenário de batalhas importantes, como a decisiva Batalha Naval do Lago Maracaibo em 1823, durante a guerra de independência da Venezuela. Foto: Reprodução do Flickr AgenciaCN(via Twitter)