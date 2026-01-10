Filmes e Séries
Keira Knightley diz que sucesso de “Piratas do Caribe” foi traumático
-
Keira interpretou Elizabeth Swan nos três primeiros filmes da série e fez uma participação especial no quinto. A personagem era a protagonista da franquia e esteve diretamente ligada aos principais conflitos políticos e marítimos da narrativa. Foto: divulgação
-
Segundo a atriz, o escrutínio intenso do público e da mídia foi especialmente difícil por ocorrer em um período de descobertas e amadurecimento pessoal. Ela destacou que, por não ser uma pessoa extrovertida, lidar com a atenção constante e a pressão associadas ao estrelato mundial foi assustador. Foto: Keira Knightley / Reprodução Youtube
-
Knightley afirmou ainda que essa fase a levou a enfrentar inseguranças profundas e que foram necessários muitos anos de terapia para compreender e superar os efeitos daquela experiência. Apesar das dificuldades, ela reconhece que “Piratas do Caribe” foi decisivo para sua trajetória profissional. Foto: Keira Knightley / Reprodução Youtube
-
Já adulta, a atriz considera a sua relação com a fama mais equilibrada, o que lhe permite olhar para o passado com distanciamento, sem negar o impacto negativo do sucesso precoce. Foto: Tony Shek wiki commons
-
-
A franquia, protagonizada também por Johnny Depp e Orlando Bloom, virou um fenômeno global e consolidou sua carreira em Hollywood. Foto: Divulgação
-
Produzidos pela Walt Disney Pictures, os filmes foram inspirados na atração temática “Pirates of the Caribbean”, inaugurada em 1967 nos parques da Disney. O projeto cinematográfico foi anunciado no início dos anos 2000 com o objetivo de adaptar o universo da atração para o cinema comercial. Foto: Reprodução Youtube
-
“Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra” estreou em 2003, sob a direção de Gore Verbinski. A história acompanha o pirata Jack Sparrow, a jovem Elizabeth Swan e o ferreiro Will Turner, cujos destinos se cruzam quando uma tripulação amaldiçoada passa a ameaçar a região do Caribe, dando início a uma jornada marcada por alianças e confrontos. Foto: Divulgação
-
-
A produção arrecadou mais de 650 milhões de dólares em bilheteria mundial e recebeu cinco indicações ao Oscar. Foto: Divulgação
-
A continuação, “Piratas do Caribe: O Baú da Morte”, chegou aos cinemas em 2006, novamente dirigida por Gore Verbinski. O filme mostra Jack Sparrow, Will Turner e Elizabeth Swan envolvidos em uma corrida contra o tempo após a revelação de um antigo acordo que coloca todos em risco, dando sequência direta à trama anterior. Foto: divulgação
-
O longa recebeu quatro indicações ao Oscar, nas categorias Melhores Efeitos Visuais, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som, e venceu na categoria de Melhores Efeitos Visuais. Além do reconhecimento da Academia, ultrapassou 1 bilhão de dólares em arrecadação mundial, tornou-se um dos filmes mais lucrativos da década. Foto: Divulgação
-
-
“Piratas do Caribe: No Fim do Mundo” foi lançado em 2007, com direção de Gore Verbinski, e marcou a conclusão do arco narrativo iniciado no primeiro filme. Na trama, Jack Sparrow, Elizabeth Swan e Will Turner enfrentam uma ameaça global aos mares em meio a grandes batalhas navais. O longa recebeu duas indicações ao Oscar, nas categorias Melhor Maquiagem e Melhores Efeitos Visuais. Foto: divulgação
-
“Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas” chegou aos cinemas em 2011, com direção de Rob Marshall. O filme apresenta uma narrativa independente, na qual Jack Sparrow parte em busca da lendária Fonte da Juventude, e arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial. Foto: Reprodução do Site Adoro Cinema
-
O quinto filme, “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”, foi lançado em 2017, com direção de Joachim Rønning e Espen Sandberg, e apresentou um novo antagonista interpretado por Javier Bardem. A produção retomou elementos centrais do passado de Jack Sparrow e encerrou, até o momento, a sequência principal da série. Foto: divulgação
-
-
A trilha sonora principal foi composta por Klaus Badelt no primeiro filme, com temas desenvolvidos posteriormente por Hans Zimmer nos títulos seguintes. As músicas passaram a ser amplamente associadas à identidade da franquia. Todos os filmes estão disponíveis no Disney+. Foto: Instagram @hanszimmer
-
Jack Sparrow se tornou o personagem mais popular da franquia, e Johnny Depp participou de todos os filmes da série, desempenho que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator pelo primeiro longa. Foto: divulgação
-
O ator também realiza aparições públicas caracterizado como o personagem. Em 2025, por exemplo, Depp visitou as alas de oncologia e pediatria do Hospital Universitário Infantil Niño Jesús, em Madri. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Além do cinema, “Piratas do Caribe” originou produtos licenciados, jogos eletrônicos, livros derivados e eventos temáticos nos parques da Disney, ampliando o alcance da marca em diferentes mercados. Foto: divulgação