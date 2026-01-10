Keira Knightley diz que sucesso de “Piratas do Caribe” foi traumático

“Piratas do Caribe: No Fim do Mundo” foi lançado em 2007, com direção de Gore Verbinski, e marcou a conclusão do arco narrativo iniciado no primeiro filme. Na trama, Jack Sparrow, Elizabeth Swan e Will Turner enfrentam uma ameaça global aos mares em meio a grandes batalhas navais. O longa recebeu duas indicações ao Oscar, nas categorias Melhor Maquiagem e Melhores Efeitos Visuais. Foto: divulgação