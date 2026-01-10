Estilo de Vida
Dormir com a TV ligada faz mal? Descubra o que acontece com o corpo
A principal razão é a luz emitida pela tela, ainda que os olhos estejam fechados. As pálpebras não bloqueiam totalmente a luminosidade. Foto: imagem gerada por i.a
Essa luz é percebida pela retina e enviada ao cérebro por vias ligadas ao relógio biológico. O organismo entende que ainda não é hora de descansar profundamente. Foto: Hal Gatewood/Unsplash
Com isso, ocorre uma redução na liberação de melatonina, hormônio essencial para o sono reparador.O corpo entra em descanso, mas não atinge os estágios mais profundos com facilidade. Foto: Sbrools wikimedia commons
O resultado costuma ser um sono mais leve e fragmentado. Pequenos despertares ao longo da noite podem acontecer sem que a pessoa perceba. Foto: dimonka por freepik
Imagens em movimento agravam esse efeito, mesmo sem áudio. Mudanças de brilho, cores e cenas mantêm o cérebro em estado de alerta. Foto: imagem gerada por i.a
A longo prazo, o hábito pode provocar cansaço matinal persistente. Também pode afetar concentração, memória e humor ao longo do dia. Foto: fabioleon - Flickr
Algumas pessoas relatam dor de cabeça ou sensação de não ter descansado. Isso ocorre porque o cérebro não “desliga” completamente durante a noite. Foto: Divulgação
O impacto varia de pessoa para pessoa. Quem já tem sono leve ou insônia tende a sentir os efeitos com mais intensidade. Foto: jcomp freepik
Reduzir o brilho da tela diminui, mas não elimina, a interferência. A luz fraca ainda é suficiente para estimular áreas cerebrais sensíveis. Foto: Imagem de WOKANDAPIX por Pixabay
Usar temporizador para desligar a TV após pegar no sono ajuda bastante. Assim, a exposição luminosa não se mantém durante toda a noite. Foto: vecstock por freepik
Outra alternativa é substituir a TV por um abajur de luz quente e indireta. Esse tipo de iluminação interfere menos no ritmo biológico. Foto: imagem gerada por i.a
Se acordar bem disposta e sem sonolência diurna, o impacto pode ser pequeno. Mas sinais de cansaço frequente merecem atenção. Foto: - Olena Kamenetska /Unsplash Public Domain
Dormir no escuro continua sendo a melhor opção para o cérebro. É nesse ambiente que o corpo realmente entra em modo de recuperação. Foto: wavebreakmedia_micro por freepik
