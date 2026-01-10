Galeria
Saiba como surgiu o nome de cada estado do Brasil
-
ACRE - Vem de 'aquiri', corruptela de 'uwakuru', vocábulo do dialeto Ipurinã que denominava um rio da região. Foto: Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
-
ALAGOAS - Se deve ao grande número de lagos e lagoas na região: Mais de 30 no estado, sendo 17 apenas na capital Maceió. Foto: Legacy600 - Wikimédia Commons
-
AMAPÁ - Origem controversa. Pode ser por causa da língua tupi (ama - chuva / paba - lugar) ou por causa da árvore amapá (Hancornia amapa), comum no local. A seiva é usada como fortificante e estimuladora de apetite. Foto: - divulgação Prefeitura de Tartarugalzinho
-
AMAZONAS - Se deve à bravura de indígenas de uma tribo que guerreou contra o explorador espanhol Francisco de Orellana em 1541. Elas foram comparadas às amazonas, mulheres guerreiras da lenda grega. Foto: Frank Garcia/Divulgação agenciaamazonas.am.gov.br
-
-
BAHIA - Deriva de BaÃa de Todos os Santos, regiÃ£o onde uma esquadra portuguesa atracou em 1/11/1501, dia dedicado a Todos os Santos. Foto: Aerea100 wikimedia commons
-
CEARÁ - Deriva de 'ciará' ou 'siará' - canto da jandaia, em tupi. Trata-se de um pequeno pagagaio. Foto: GIANNIZZZERO wikimedia commons
-
ESPÍRITO SANTO - Ganhou este nome porque o responsável pela capitania local chegou no dia 23/5/1535, um domingo do Espírito Santo (Pentecostes, 50 dias após a Páscoa). Foto: Erick Coser wiki commons
-
-
GOIÁS - Deriva do nome dos índios guaiás, que habitavam a região no fim do século 16, quando bandeirantes chegaram em busca de ouro. Foto: Jackson Rodrigues/Prefeitura de Goiânia
-
MARANHÃO - Origem controversa. Pode ser do tupi 'mbarã-nhana' (rio que corre) ou do 'marañon' (cajueiro, árvore típica da região). Foto: Divulgação Pref. Imperatriz do Maranhão
-
MATO GROSSO - Nome dado por bandeirantes em 1730 por causa das matas que eram muito espessas na região. Foto: Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons
-
-
MATO GROSSO DO SUL - Desmembrou-se de Mato Grosso em 1977. Foto: reprodução TV Globo
-
MINAS GERAIS - O nome se deve às numerosas minas de metais preciosos descobertas por bandeirantes. Foto: Vinícius Montgomery - Flickr
-
PARÁ - Vem da palavra tupi 'pa'ra', que significa 'mar. Os indígenas chamaram assim braço direito do rio Amazonas que, ao confluir com o Rio Tocantins, se alonga muito parecendo o mar. Foto: Snz58148687 - Wikimédia Commons
-
-
PARAÌBA - Vem da junção do tupi 'pa'ra' com 'a'iba', que significa 'ruim, impraticável para a navegação. Foto: Jailsoncoutinho wikimedia commons
-
PARANÁ - Formado pela junção de 'pa'ra' com 'aña', que significa 'semelhante, parecido. No caso, indicaria um rio parecido com mar. Foto: Maria Cristina N. wikimedia commons
-
PERNAMBUCO- Vem do tupi-guarani 'paranambuco', junção de 'para'nã' (rio caudaloso) e 'pu'ka' (rebentar, furar) e significa 'buraco no mar. Foto: Paulo Camelo wikimedia commons
-
-
PIAUÍ - Vem do tupi 'pi'awa' ou 'pi('ra)'awa', que significa 'piau, peixe grande', com 'i' (rio). Foto: tce.pi.gov.br
-
RIO DE JANEIRO- Em 1º de janeiro de 1502, uma expedição portuguesa sob o comando de Gaspar Lemos chegou à Baía de Guanabara, mas os portugueses acham que era rio. E incluíram o mês no nome. Foto: Imagem de Iva Castro por Pixabay
-
RIO GRANDE DO NORTE- Recebeu esse nome por conta do tamanho do Rio Potengi. Foto: Patrick-BR wikimedia commons
-
-
RIO GRANDE DO SUL -Primeiro foi chamado de São Pedro do Rio Grande, por causa do canal que liga a Lagoa dos Patos ao oceano. Depois simplificou o nome. . Foto: Kelly da Silva KS wikimedia commons
-
RONDÔNIA- Era chamada de Território do Guaporé em 1943 e trocou de nome em 17 de fevereiro de 1956, em homenagem ao marechal Cândido Rondon, engenheiro militar e sertanista que famoso pelas explorações da Bacia Amazônica.. Foto: Just a Brazilian man from Brazil - wikimedia commons
-
RORAIMA - O nome refere-se à junção de 'roro' ou 'rora' (verde) com 'imã' (serra ou monte). Foto: reprodução brasil-turismo.com/roraima
-
-
SÃO PAULO- Nome se refere à data de fundação do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25/1/1554. O 25 de janeiro marca a conversão do apóstolo Paulo ao Cristianismo. Foto: Webysther Nunes - wikimedia commons
-
SERGIPE - Do tupi 'si'ri-ï-pe', que significa 'rio dos siris'. Foto: E-Sergipe Flick R wikimedia commons
-
SANTA CATARINA- Duas hipóteses. Pode ser por causa de Catarina, mulher homenageada por Sebastião Caboto, italiano a serviço da Espanha, que chegou à ilha por em 1526. Ou oferecimento a Santa Catarina de Alexandria, festejada pela Igreja no dia 25/11. Foto: Prefeitura de Camboriú
-
-
TOCANTINS- Nome de indígenas da região junto à foz do Rio Tocantins. A palavra tupi significa 'bico de tucano'. Foto: OneEarthCreations por Pixabay