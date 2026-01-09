Assine
Espécie rara de peixe “escala” cachoeira e impressiona os pesquisadores

RF
Redação Flipar
  • Grupos de bagres-abelha foram flagrados escalando cachoeiras de até 4 metros em Corguinho, Mato Grosso do Sul.
  • O fenômeno foi registrado pela Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, em novembro de 2024.
  • O episódio foi descrito como o primeiro caso de escalada e aglomeração em massa entre peixes da família Pseudopimelodidae.
  • Centenas — e posteriormente milhares — desses peixes migratórios foram vistos subindo paredes rochosas íngremes na Cachoeira do Sossego.
  • Pelas imagens, os pesquisadores concluíram que os peixes usam as nadadeiras abertas, a cauda e movimentos laterais para gerar impulso.
  • A espécie, que vive em rios de correnteza forte, possivelmente migra para se reproduzir, já que não se alimenta nesse período.
  • Medindo até 9 cm e de aparência peculiar, o bagre-abelha é um peixe raro e ainda pouco estudado.
  • As descobertas reforçam a importância de observações em campo para a conservação de pequenos peixes migratórios.
  • O estudo foi liderado pela professora Manoela Marinho, com apoio de outros pesquisadores da UFMS.
  • A publicação detalha que os peixes usam a chamada
  • A migração em massa, que ocorre no início das chuvas e durante a qual os peixes não se alimentam, é provavelmente ligada à reprodução (desova) da espécie.
  • O estudo apontou que, mesmo sem ventosas especializadas, os bagres desenvolveram adaptações convergentes com outras espécies escaladoras.
  • Os bagres-abelha são pequenos peixes de água doce conhecidos pela coloração característica que lembra o padrão de faixas das abelhas, geralmente em tons de amarelo e preto.
  • A espécie é nativa da América do Sul, principalmente na bacia do Alto Rio Paraná.
  • Sua alimentação é predominantemente carnívora, e é considerado inofensivo para os seres humanos.
  • Apesar de seu tamanho reduzido, os bagres-abelha desempenham papel importante no equilíbrio ecológico dos ecossistemas fluviais, atuando na ciclagem de nutrientes.
