Bioluminescência: lugares no Brasil que têm esse brilho espetacular
-
As belas imagens, reproduzidas no Instagram Vida Caiçara por Leonardo Dantas, foram uma manifestação do fenômeno chamado bioluminescência. Foto: Reprodução Instagram @vidacaicara.uba
-
No caso de Ubatuba, plânctons marinhos dinoflagelados foram os responsáveis pelo show de luzes. Trata-se de um processo químico que acontece em alguns seres vivos. Ele ocorre quando uma substância chamada luciferina entra em contato com oxigênio. Ele ocorre também em algas, peixes, moluscos, fungos e mosquitos, especialmente em ambientes marinhos. Foto: Alexandpilat/Wikimedia Commons
-
Ao serem estimulados, esses organismos acabam por emitir luz própria fria e visível. Vaga-lumes, por exemplo, são espécies bem conhecidas pelos humanos que produzem luminescência por reações químicas também. Porém, neste caso a luz é produzida com finalidade reprodutiva e de autodefesa. Foto: Reprodução de vídeo Cidade de Niterói
-
No fim de 2024, imagens similares de encher os olhos no litoral brasileiro viralizaram na internet. O â??Mar Iluminadoâ? foi nas praias do Sossego, Camboinhas e Itacoatiara, situadas na RegiÃ£o OceÃ¢nica de NiterÃ³i, no Rio de Janeiro. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo Cidade de NiterÃ³i
-
-
Assim como o observado nas praias brasileiras, o fenômeno da bioluminescência já foi registrado em outros locais pelo mundo. O Flipar mostra alguns a seguir! Foto: Reprodução de vídeo Cidade de Niterói
-
Mosquito Bay - Localizada na ilha de Vieques, em Porto Rico, essa baía é famosa pela bioluminescência. O fenômeno é produzida pelo Pyrondium bahamense, organismo unicelular que brilha ao ser agitado. Foto: Reprodução do X @konstructivizm
-
Baía de Luminous Lagoon - Lagoa luminosa da Jamaica, no Caribe, é habitat de milhares de organismos que se iluminam quando tocados. Foto: Instagram @honeymoons_and_vacations
-
-
Ilha Vaadhoo - Ilha das Maldivas, no Oceano Índico, é conhecida pelo fenômeno bioluminescente causado por plânctons "Mar de Estrelas". Foto: Flickr Doug Perrine
-
Praia de Manasquan - Situada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, registra o fenômeno de maneira sazonal. Foto: Reprodução de Youtube
-
A Praia de Manasquan é classificada como o terceiro local em que o fenômeno ocorre com mais frequência, atrás apenas das observadas em localidades de Porto Rico e Hong Kong. Foto: Reprodução de Youtube
-
-
Koh Rong - Ilha do Camboja, no sudeste asiático, é plena de plânctons que emitem suas luminosidades à noite. Foto: Reprodução de Facebook Green Discovery Indochina
-
Baía Toyama - Entre os meses de março e maio, a localidade japonesa é cenário do espetáculo dos lulas-vaga-lumes, ou Hotaru ika, em japonês. Foto: Youtube Canal ITIBAN
-
Essa espécie de lula aparece na costa japonesa durante a primavera, no período da desova, emitem uma fascinante luz azul que encanta os turistas. Foto: Reprodução/Youtube
-
-
Parque Nacional Gippsland Lakes - Situado em Vitória, na Austrália, o lago é iluminado por dinoflagelados, oferecendo uma visão deslumbrante. Foto: Flickr emraistlin
-
Laguna Grande, Fajardo - Na costa de Porto Rico, é mais um destino do protetorado americano que registra o fenômeno natural. Foto: Reprodução do X @livyymariee
-
Praia de Jervis Bay - Localizada na Austrália, é uma localidade paradisíaca que também verifica o fenômeno natural da bioluminescência. Foto: Youtube Canal The Barefoot Geek
-
-
Ilha de Holbox - Pequeno território do estado de Quintana Roo, no México, que é palco de manifestações luminescentes em determinados períodos do ano. Foto: Reprodução do X @archeohistories
-
Mission Bay - Em San Diego, na Califórnia (EUA), essa baía registra com frequência o espetáculo da bioluminescência pela presença de plâncton capaz dessa reação. Foto: Reprodução
-
Krabi - Na costa sul da Tailândia, a província tem uma ilha onde a bioluminescência por plânctons é apreciada com frequência. Foto: Bruce Anderson /Wikimedia Commons
-