Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Setenil de las Bodegas: a cidade que vive sob rochas gigantescas

RF
Redação Flipar
  • Conhecida por suas casas construídas sob enormes formações rochosas, a cidade parece ter sido esculpida simultaneamente pela natureza e pelas mãos humanas.
    Conhecida por suas casas construídas sob enormes formações rochosas, a cidade parece ter sido esculpida simultaneamente pela natureza e pelas mãos humanas. Foto: - Reprodução do Flickr CARLOS MARIN
  • A origem da cidade remonta à época medieval, quando as formações rochosas serviam como abrigo natural e proteção estratégica contra invasores. Durante o período de domínio muçulmano na Península Ibérica, Setenil assumiu importância militar, tornando-se um ponto fortificado difícil de conquistar.
    A origem da cidade remonta à época medieval, quando as formações rochosas serviam como abrigo natural e proteção estratégica contra invasores. Durante o período de domínio muçulmano na Península Ibérica, Setenil assumiu importância militar, tornando-se um ponto fortificado difícil de conquistar. Foto: Imagem de Makalu por Pixabay
  • O que mais chama atenção em Setenil de las Bodegas é a forma como suas construções se integram de maneira orgânica ao ambiente.
    O que mais chama atenção em Setenil de las Bodegas é a forma como suas construções se integram de maneira orgânica ao ambiente. Foto: MauroMarinelli /Wikimédia Commons
  • Em vez de moldar a paisagem para erguer casas, foi a arquitetura que se adaptou às cavernas e às saliências naturais do paredão. Muitas residências possuem apenas uma parede frontal visível, pois o restante se prolonga para dentro da rocha, aproveitando sua estabilidade térmica.
    Em vez de moldar a paisagem para erguer casas, foi a arquitetura que se adaptou às cavernas e às saliências naturais do paredão. Muitas residências possuem apenas uma parede frontal visível, pois o restante se prolonga para dentro da rocha, aproveitando sua estabilidade térmica. Foto: Falconaumanni /Wikimédia Commons
  • No verão, as casas permanecem frescas sob a sombra maciça das formações, enquanto, no inverno, mantêm calor de forma natural. É um mecanismo de climatização que existe muito antes de qualquer tecnologia moderna.
    No verão, as casas permanecem frescas sob a sombra maciça das formações, enquanto, no inverno, mantêm calor de forma natural. É um mecanismo de climatização que existe muito antes de qualquer tecnologia moderna. Foto: Imagem de Waldo Miguez por Pixabay
  • As ruas Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra são dois dos pontos mais emblemáticos da cidade, onde o visitante encontra a imagem que tornou Setenil famosa: lajes rochosas gigantescas que funcionam como teto para bares, restaurantes e moradias.
    As ruas Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra são dois dos pontos mais emblemáticos da cidade, onde o visitante encontra a imagem que tornou Setenil famosa: lajes rochosas gigantescas que funcionam como teto para bares, restaurantes e moradias. Foto: Reprodução do Instagram @karinazpt
  • A paisagem, combinada ao burburinho de mesas ao ar livre e fachadas brancas tÃ­picas da Andaluzia, transforma o local em um cenÃ¡rio vivo, quase cinematogrÃ¡fico.
    A paisagem, combinada ao burburinho de mesas ao ar livre e fachadas brancas tÃ­picas da Andaluzia, transforma o local em um cenÃ¡rio vivo, quase cinematogrÃ¡fico. Foto: elpanteradejerez /WikimÃ©dia Commons
  • Além das formações rochosas, Setenil também se destaca por seu patrimônio histórico. O castelo medieval, conhecido como Castillo, oferece vista panorâmica da cidade e do vale do rio Guadalporcún, revelando a harmonia entre rocha, espaços verdes e arquitetura branca.
    Além das formações rochosas, Setenil também se destaca por seu patrimônio histórico. O castelo medieval, conhecido como Castillo, oferece vista panorâmica da cidade e do vale do rio Guadalporcún, revelando a harmonia entre rocha, espaços verdes e arquitetura branca. Foto: Reprodução do Instagram @karinazpt
  • As igrejas de Nossa Senhora da Encarnação e San Sebastián, construídas após a reconquista cristã, preservam elementos góticos e muçulmanos que testemunham a convivência de diferentes culturas ao longo dos séculos.
    As igrejas de Nossa Senhora da Encarnação e San Sebastián, construídas após a reconquista cristã, preservam elementos góticos e muçulmanos que testemunham a convivência de diferentes culturas ao longo dos séculos. Foto: Reprodução do Flickr Andrey Sulitskiy
  • As pequenas ruas e escadarias do centro histórico ainda conservam traços da Espanha tradicional, com casas revestidas de cal, varandas floridas e uma atmosfera que mistura tranquilidade e identidade local.
    As pequenas ruas e escadarias do centro histórico ainda conservam traços da Espanha tradicional, com casas revestidas de cal, varandas floridas e uma atmosfera que mistura tranquilidade e identidade local. Foto: Reprodução do Flickr Jorge Cardim
  • A natureza também desempenha papel fundamental no encanto da cidade. Os arredores de Setenil são marcados por colinas, trilhas rurais, olivais e plantações que revelam o típico cenário andaluz.
    A natureza também desempenha papel fundamental no encanto da cidade. Os arredores de Setenil são marcados por colinas, trilhas rurais, olivais e plantações que revelam o típico cenário andaluz. Foto: Reprodução do Flickr Chani_Luc
  • A região é popular entre caminhantes e ciclistas que buscam rotas menos exploradas, conectando o município a vilarejos brancos vizinhos, como Ronda e Olvera.
    A região é popular entre caminhantes e ciclistas que buscam rotas menos exploradas, conectando o município a vilarejos brancos vizinhos, como Ronda e Olvera. Foto: Reprodução do Flickr Miguel Herrera
  • A gastronomia local complementa a experiência, com destaque para produtos como azeites artesanais, embutidos, queijos e vinhos regionais, além dos tradicionais doces andaluzes.
    A gastronomia local complementa a experiência, com destaque para produtos como azeites artesanais, embutidos, queijos e vinhos regionais, além dos tradicionais doces andaluzes. Foto: Reprodução do Flickr Pep.1984
  • Nos últimos anos, Setenil de las Bodegas ganhou atenção global nas redes sociais e em plataformas de turismo, tornando-se destino obrigatório para viajantes fascinados por lugares incomuns.
    Nos últimos anos, Setenil de las Bodegas ganhou atenção global nas redes sociais e em plataformas de turismo, tornando-se destino obrigatório para viajantes fascinados por lugares incomuns. Foto: Reprodução do Instagram @karinazpt
  • Apesar do aumento do movimento turístico, a cidade ainda preserva hábitos locais, ritmo tranquilo e um forte senso de comunidade. Essa combinação de autenticidade e paisagens extraordinárias ajuda a explicar por que Setenil é considerada uma das “cidades mais curiosas da Espanha”.
    Apesar do aumento do movimento turístico, a cidade ainda preserva hábitos locais, ritmo tranquilo e um forte senso de comunidade. Essa combinação de autenticidade e paisagens extraordinárias ajuda a explicar por que Setenil é considerada uma das “cidades mais curiosas da Espanha”. Foto: Reprodução do Instagram @karinazpt
  • Com sua arquitetura singular, história rica e integração perfeita entre natureza e vida urbana, Setenil de las Bodegas representa uma joia rara na Andaluzia.
    Com sua arquitetura singular, história rica e integração perfeita entre natureza e vida urbana, Setenil de las Bodegas representa uma joia rara na Andaluzia. Foto: - Reprodução do Flickr Andrey Sulitskiy
  • Em meio a formações rochosas milenares e casas que se encaixam harmoniosamente na paisagem, Setenil reafirma o valor da criatividade humana e da capacidade de convivência com a natureza.
    Em meio a formações rochosas milenares e casas que se encaixam harmoniosamente na paisagem, Setenil reafirma o valor da criatividade humana e da capacidade de convivência com a natureza. Foto: Reprodução do Flickr Andrey Sulitskiy
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay