New York Times coloca Inhotim na lista de lugares ‘imperdíveis’ para conhecer em 2026

RF
Redação Flipar
  • A escolha coincide com a celebração dos 20 anos de abertura do museu ao público.
    A escolha coincide com a celebração dos 20 anos de abertura do museu ao público. Foto: Paulo Nabas/Divulgac?a?o
  • Considerado um dos maiores museus a céu aberto do planeta, o espaço reúne mais de 1.800 obras de arte contemporânea.
    Considerado um dos maiores museus a céu aberto do planeta, o espaço reúne mais de 1.800 obras de arte contemporânea. Foto: Divulgac?a?o
  • Elas ficam distribuídas em um vasto jardim com 4 mil espécies de plantas, unindo cultura e natureza em uma experiência imersiva.
    Elas ficam distribuídas em um vasto jardim com 4 mil espécies de plantas, unindo cultura e natureza em uma experiência imersiva. Foto: Reproduc?a?o/Facebook
  • Reconhecido por proporcionar contato direto com as obras e pelo caráter sensorial da visita, o museu se consolidou como referência mundial em arte e ecoturismo, atraindo visitantes do Brasil e do exterior.
    Reconhecido por proporcionar contato direto com as obras e pelo caráter sensorial da visita, o museu se consolidou como referência mundial em arte e ecoturismo, atraindo visitantes do Brasil e do exterior. Foto: Wikimedia Commons/Otávio Nogueira
  • Em 2025, o Instituto atingiu sua maior marca histórica, com cerca de 361 mil visitantes.
    Em 2025, o Instituto atingiu sua maior marca histórica, com cerca de 361 mil visitantes. Foto: Divulgação/Inhotim
  • O espaço funciona de quarta a sexta (das 09h30 às 16h30); e sábados, domingos e feriados (das 09h30 às 17h30). Em janeiro e julho, abre também às terças-feiras.
    O espaço funciona de quarta a sexta (das 09h30 às 16h30); e sábados, domingos e feriados (das 09h30 às 17h30). Em janeiro e julho, abre também às terças-feiras. Foto: Wikimédia Commons/Vinicius Depizzul
  • Os ingressos custam R$ 65,00 (inteira) e R$ 32,50 (meia). Todas as quartas-feiras e no último domingo de cada mês a entrada no museu é gratuita.
    Os ingressos custam R$ 65,00 (inteira) e R$ 32,50 (meia). Todas as quartas-feiras e no último domingo de cada mês a entrada no museu é gratuita. Foto: Wikimedia Commons/Eduardo Oliveira
  • Como o Instituto fica localizado em Brumadinho, há opções de ônibus saindo de Belo Horizonte com passagens a partir de R$ 60,00.
    Como o Instituto fica localizado em Brumadinho, há opções de ônibus saindo de Belo Horizonte com passagens a partir de R$ 60,00. Foto: Reproduc?a?o/Facebook
  • O Inhotim surgiu a partir de um projeto idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz.
    O Inhotim surgiu a partir de um projeto idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz. Foto: Divulgac?a?o/CasaCor
  • Essa transformação culminou na abertura ao público em 2006, quando o local passou a funcionar como um museu a céu aberto e jardim botânico.
    Essa transformação culminou na abertura ao público em 2006, quando o local passou a funcionar como um museu a céu aberto e jardim botânico. Foto: Wikimedia Commons/Bernadete Amado
  • Hoje, o Instituto Inhotim é uma entidade sem fins lucrativos mantida por doações, incentivo cultural e bilheteria.
    Hoje, o Instituto Inhotim é uma entidade sem fins lucrativos mantida por doações, incentivo cultural e bilheteria. Foto: Pedro Vilela/Mtur
  • Seu território de visitação tem mais de 140 hectares, integrando jardins paisagísticos, fragmentos de Mata Atlântica e Cerrado, lagos e trilhas.
    Seu território de visitação tem mais de 140 hectares, integrando jardins paisagísticos, fragmentos de Mata Atlântica e Cerrado, lagos e trilhas. Foto: Wikimedia Commons/Oswalney Costa Galvão
  • A coleção é formada por milhares de obras de artistas brasileiros e internacionais — incluindo nomes como Hélio Oiticica, Yayoi Kusama, Cildo Meireles, Olafur Eliasson e muitos outros.
    A coleção é formada por milhares de obras de artistas brasileiros e internacionais — incluindo nomes como Hélio Oiticica, Yayoi Kusama, Cildo Meireles, Olafur Eliasson e muitos outros. Foto: Divulgac?a?o/Breno da Matta
  • As obras foram produzidas desde a década de 1960 até os dias de hoje e podem ser apreciadas tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre.
    As obras foram produzidas desde a década de 1960 até os dias de hoje e podem ser apreciadas tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre. Foto: Divulgac?a?o
  • O passeio completo costuma durar um dia inteiro ou pode ser estendido, dependendo do ritmo do visitante e do interesse em explorar cada canto do parque.
    O passeio completo costuma durar um dia inteiro ou pode ser estendido, dependendo do ritmo do visitante e do interesse em explorar cada canto do parque. Foto: Rafael Muniz/Divulgac?a?o
  • Inhotim também oferece programas educativos e sociais, com visitas guiadas, atividades voltadas para escolas e projetos que aproximam a comunidade de Brumadinho da arte e do meio ambiente.
    Inhotim também oferece programas educativos e sociais, com visitas guiadas, atividades voltadas para escolas e projetos que aproximam a comunidade de Brumadinho da arte e do meio ambiente. Foto: Wikimédia Commons/JMárcio Cruz
