Animais
Lagartas usam defesa coletiva para ludibriar predadores no litoral paulista
O biólogo Bruno Lourenço fez registros no local e deu explicações: "Esse aglomerado de lagartas se move de forma coordenada, imitando um organismo maior e mais perigoso, o que pode assustar os predadores e desencorajá-los a atacar o grupo". Foto: Bruno Lourenço
O especialista salientou que as cerdas das lagartas saturnideas possuem glândulas peçonhentas: "São urticantes (venenosas) e causam irritação na pele humana. Em alguns casos, até um choque anafilático (reação alérgica grave e potencialmente fatal)", afirmou. Foto: Wikimedia Commons / Aelton Silva Souza
Antes da metamorfose para o estágio final quando se transformam em lindas borboletas, as lagartas passam por outras etapas que podem causar acidentes, Veja as espécies de lagartas venenosas. Foto: José Felipe Batista/Comunicação Butantan
A borboleta pode passar pela fase de larva (lagarta) de um a oito meses, dependendo da espécie. A principal delas é a lonomia obliqua, que, por ser espinhosa, faz parte da família Saturniidae. Foto: José Felipe Batista/Comunicação Butantan
Além disso, ela pode ser encontrada na América do Sul e na América Central, em zonas urbanas ou rurais. Em solo brasileiro, por exemplo, é mais vista nas regiões Sudeste e Sul, sobretudo em florestas primárias, de áreas montanhosas, entre janeiro e abril. Foto: José Felipe Batista/Comunicação Butantan
O desmatamento faz com que a população de lagartas migre para áreas urbanas, especialmente pomares. A lonomia obliqua pode ser encontrada em árvores frutíferas comuns, como goiabeira, nespereira, abacateiro e outras. Foto: José Felipe Batista/Comunicação Butantan
O envenenamento pode provocar dermatite urticante, queimação, dor, inchaço, cefaleia, mal-estar, náuseas, vômitos, ansiedade, dor muscular, dor abdominal, hipotermia (sensação de frio) e hipotensão (pressão baixa). Foto: José Felipe Batista/Comunicação Butantan
Esses animais da família Megalopygedae englobam as chamadas “cabeludas” e têm menos relevância médica. Contudo, podem provocar queimaduras, como aconteceu com a apresentadora Sandra Annenberg, em 2023. Foto: Reprodução de Rede Social
A apresentadora postou um vídeo do inseto da espécie Podalia orsilochus, ou lagarta-cachorrinho, com a legenda: “Alguém sabe que bicho é esse? Pisei nele e meu pé está pegando fogo! Uma dor insuportável! Socorro!”. Foto: Reprodução de Rede Social
Ela teve que procurar atendimento médico para controlar o desconforto, mas não precisou receber soro antilonômico, porque as lagartas cabeludas podem até machucar, mas não precisam de tal tratamento. Foto: Foto de Arquivo Pessoal de Fabrício Alex de Souza
A apresentadora, então, comentou que jamais imaginou que "a taturana pudesse ser um bicho tão perigoso" e pediu para as pessoas não matarem os animais. Foto: Reprodução de Rede Social
Vale destacar que casos graves de envenenamento desses animais podem evoluir para síndrome hemorrágica grave, caracterizada por alteração na coagulação, equimose (manchas), injúria renal aguda (IRA) e hemorragia generalizada, levando à morte. Foto: Divulgação
O soro antilonômico é produzido exclusivamente pelo Instituto Butantan e enviado ao Ministério da Saúde, que distribui o medicamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Foto: Instituto Butantan
O tratamento é o recebimento a tempo do soro antilonômico e a dose depende da gravidade e é definida a partir da intensidade dos sintomas e sinais clínicos. Foto: Instituto Butantan
Em 2008, no Canadá, uma jovem de 22 anos procurou um hospital sete dias após ter pisado descalça em cinco lagartas durante viagem ao Peru. A paciente apresentava manchas roxas na pele e sinais de coagulação, quando procurou atendimento médico. Foto: Prefeitura de Vila Viçosa
Ela recebeu o soro em 48 horas, no décimo dia depois do envenenamento (terceiro dia de internação). Contudo, o quadro da jovem já havia progredido para hemorragia pulmonar, lesão renal aguda e coagulação intravascular, levando à falência de múltiplos órgãos. Foto: Prefeitura de Vila Viçosa
Em 2023, foram registradas no Brasil mais de 340 mil notificações de acidentes com animais peçonhentos e 451 casos levaram a mortes. Na imagem, o Instituto do Butantã. Foto: Sturm/Wikimédia Commons
Os envenenamentos por lagartas são os menos comuns e que menos causam óbitos no Brasil. Foram quatro em 2023. Todavia, são perigosos por serem desconhecidos da população. Casos com escorpiões e serpentes são mais comuns. Foto: Reprodução de Rede Social
Nativa da América do Norte, também encontrada em alguns países da América Central e Colômbia, a rara lagarta-de-sela (Acharia stimulea) chama a atenção. Os dois últimos instares têm uma das picadas mais fortes e são encontradas em plantas ornamentais. Foto: Reprodução Facebook Biologia em Fase
-
As larvas de hemileuca maia possuem um mecanismo de defesa com cerdas urticantes à base de proteína que podem causar um efeito tóxico ao toque. Ao entrar em contato, essas cerdas podem induzir uma leve irritação na pele. Foto: Flickr David
As lagartas Ochrogaster lunifer vivem em um saco de seda, saindo à noite para se alimentar em procissão. Entretanto, são um pouco mais perigosas à saúde, pois apresentam um veneno anti-coagulante potente. Foto: Divulgação
A Megalopyge lanata é conhecida como lagarta de fogo por conta da sensação de queimação que ocorre no contato entre o inseto e a pele. A espécie tem distribuição por toda a América do Sul. Foto: Flickr José Roberto Peruca
-
Segundo a CNN, o veneno da lagarta Megalopyge opercularis é semelhante a picadas de abelha, por isso é comum que as pessoas que possuem reações alérgicas graves a abelhas também sejam alérgicas à lagarta de pus. Foto: Flickr Dennis Totin
As lagartas da Mariposa Cinnabar adquirem toxicidade através das plantas que ingerem, geralmente a tasna ou tasneira. Podem causar dermatite urticária, asma atópica, coagulopatia de consumo, falência renal e hemorragia cerebral. Foto: Imagem de Mark Underwood por Pixabay
Outra da família Limacodidae. A lagarta Euclea delphinii não causa tanta preocupação de segurança, mas pode causar erupções se você tocá-la. O inchaço é causado pelas protuberâncias espinhosas, com espinhos chamados de ‘caltrop’. Foto: Reprodução Facebook RM Consultoria
Encontrada do Canadá à Flórida, a lagarta da mariposa io possui espinhos em forma de pom-pom. Eles, por menor que sejam, têm um veneno que pode causar uma coceira dolorida, ou até mesmo dermatite. Foto: Alan Rockefelle/Wikimédia Commons