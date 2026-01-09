Animais
Veneno dessa serpente é capaz de matar 100 homens com uma única dose
A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico. Foto: Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
Elas são encontradas desde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também podem aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais. Foto: Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos. Foto: Aloaiza;Wikimédia Commons
Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares. Foto: Flickr reinaldo.aviles
Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores. Foto: wikimedia commons Luis Correa
Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca. Foto: commons wikimedia
Um outro exemplo deste animal que pode ser encontrado na água é a sucuri. Ela é uma cobra semiaquática, o que significa que passa parte do tempo na água e parte na terra, geralmente perto de corpos d'água como rios, lagos e pântanos. Foto: Flickr Douglas P. R.
Sua dieta é variada e inclui animais aquáticos e terrestres, como peixes, aves, répteis, mamíferos e até mesmo outros animais maiores, dependendo da espécie e do local. Foto: Flickr Cezar Mario
Dessa forma, as sucuris não são venenosas, mas matam suas presas por constrição, apertando-as com seu corpo forte até a morte. Foto: Flickr Eduardo Santos
As sucuris são cobras grandes, com a sucuri-verde podendo atingir até 6 metros ou mais de comprimento e um peso considerável. Foto: Flickr Andre Lucato
A Helicops spp., comumente conhecida como cobra-d'água, é um gênero de serpentes que inclui espécies predominantemente aquáticas ou semi-aquáticas. Foto: Flickr POSADA DE LOS ANDAKIES
Elas, portanto, são encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, e se adaptaram bem à vida na água. Foto: Flickr S.Savoy
São serpentes de porte médio a pequeno, com comprimentos que variam entre 50 cm e 1 metro, dependendo da espécie. Foto: Flickr Antoine Baglan
A coloração e padrões podem variar bastante entre as espécies e mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo da região onde são encontradas. Foto: Flickr Eerika Schulz
Erythrolamprus miliaris, também conhecida como falsa jararaca, é inofensiva e não possui veneno. Ela é encontrada em diversos biomas brasileiros e se alimenta de anfíbios e peixes. Foto: - Reprodução do Facebook
Possui uma coloração que varia entre preto e amarelo ou preto e tons esverdeados, o que pode levar à confusão com a jararaca "original". Foto: - Reprodução do Facebook
É encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas, e também em outros países da América do Sul. Foto: - Reprodução do Facebook
A falsa jararaca pode alongar a cabeça, tornando-a mais triangular, porém ainda assim, a forma da cabeça não é um critério confiável para identificação. Foto: - Reprodução do Facebook
As serpentes do gênero Laticauda, conhecidas como kraits-marinhos ou cobras-do-mar-colubrinas, são serpentes semi-aquáticas venenosas pertencentes à família Elapidae. Foto: Creative Commons
Diferentemente de outras serpentes marinhas, as Laticauda são ovíparas e precisam retornar à terra para depositar seus ovos. Foto: Creative Commons
Vivem em ambientes marinhos tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, preferindo águas costeiras e recifes de coral. Geralmente são tímidas e reclusas, preferindo caçar à noite e alimentar-se principalmente de enguias e outros peixes. Foto: Creative Commons
Por fim, as laticaudas possuem veneno neurotóxico potente, utilizado para imobilizar suas presas, principalmente enguias. Foto: Creative Commons